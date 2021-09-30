«Веном 2»: Рецензия Киноафиши

После победы над Карлтоном Дрейком и дружбы с Веномом Эдди Брок продолжает вести жалкое существование. Его журналистская карьера совсем угасала, любимая девушка все еще игнорирует, а новый «друг» лишь подкидывает проблем, постоянно пытаясь съесть людей. Шансом наладить жизнь становится эксклюзивное интервью с известным маньяком Клетусом Кэссиди. Он готов рассказать Броку детали еще нераскрытых дел и вновь сделать его звездой. Но один из визитов в тюрьму оборачивается проблемами и рождает монстра Карнажа. Избежав смертной казни, Кэссиди с новым симбиотом хочет сеять хаос, спасти любимую и уничтожить Венома.

Происходящее на кране можно назвать скорее беспорядком с рейтингом 16+. Психопат, получивший невероятную силу и неограниченные возможности для убийств, просто не способен наводить ужас. Проблемы первой картины, рассказывающей об одном из самых опасных и свирепых противников Человека-паука, в сиквеле стали выглядеть еще острее. Забудьте о любом намеке на кровавость или элементы хоррора. Перед нами детское кино, окончательно превратившее Венома в клоуна и лишь пытающееся казаться фильмом о суровым антигерое. Тут вроде откусывают голову, но как-то без причмокивания и делают это исключительно за кадром. Все убийства лишены жестокости, а разрушать можно лишь технику. Даже злодей, кричащий о будущем хаосе, как будто не понимает значения этого слова. Так, просто громкая фразочка, чтобы казаться круче и загадочнее.

Веном 2

Главные герои похожи на добравшихся до пубертата детей, которые хотят материться и выглядеть эффектно. Правда, за спиной как будто всегда находятся родители, и грубости ограничиваются словом «засранец». Жестокость просто заменили юмором. «Веном 2» превратился в комедию, но, к сожалению, перед нами не ситком в духе мультиков Adult Swim про общение Эдди Брока и симбиота в маленькой квартире. Хотя даже в этом случае потребовались бы смелые шутки и взрослый рейтинг. Картина же предлагает лишь нескончаемые кривляния, разрушающие всю атмосферу. Удивительно, как создатели не пошли дальше и не вставили закадровый смех. Так было бы проще понимать, где нужно хохотать, а не постоянно умирать со стыда. Правда, стоит уточнить: это относится лишь к дублированной версии, и, возможно, в оригинале все обстоит немного лучше. Но вряд ли стоит рассчитывать на кардинально другое кино.

Финал, как и в прошлый раз, представляет из себя битву посредственной графики, которая стала чуть зрелищнее, но занимает слишком много времени. Почти весь сюжет нам пересказали в трейлере. Классическое злобное зло сражается против не очень доброго добра. Выжить, как всегда, должен только один. Все, что находится за пределами основной сюжетной линии, выглядит еще схематичнее, проговаривается в лоб и практически не развивает характеры персонажей. Если в первой картине вы были недовольны образом Венома, то Sony вас услышала и решила показать, как может сделать хуже. Один из самых колоритных злодеев Marvel, настоящий психопат, оказался очередной пустышкой и, кажется, уже не сможет порадовать нас вновь. Хотя это тот случай, когда хочется сказать: «Покойся с миром».

Веном 2

Лучшее, что есть в фильме, – это сцена после титров. С одной стороны, в отличие от картин киновселенной Marvel, нас не заставляют ждать их полного окончания, ограничившись лишь анимированной частью. С другой, с нами все равно поступают жестоко и вынуждают перед ней смотреть «Веном 2». Sony не учится на собственных ошибках. Вселенная Человека-пука в их руках без стороннего надзора как будто стремится к очередному перезапуску, убивая даже крупицы надежды на счастливое будущее. Кажется, последнего гвоздя в гроб ждать осталось недолго, стоит вспомнить трейлер грядущего «Морбиуса». Тем тревожнее за Питера Паркера. Формально после триквела заканчивается договор о сотрудничестве с Marvel, и Sony может не захотеть делиться правами дальше. Хочется надеяться, что «Веном 2» отрезвит студию, которая поймет свои истинные возможности.

«Веном 2» – это кино для поклонников старых кинокомисксов, без смысла, с примитивным сюжетом и большим количеством шуток для 7-летних детей.