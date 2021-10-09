Неисправимый Рон, 2021

Уже совсем скоро на смену нашим привычным мобильным телефонам придут совершенно новые друзья молодого поколения – ходячие и разговаривающие роботы, способные не только упростить повседневность человечества, но и принести радость в серые будни или же скрасить одиночество в самый нужный момент. Действие «Неисправимого Рона» происходит в недалеком будущем, где интернет и искусственный интеллект уже почти захватили весь человеческий мир, а подключенные к сети новаторские боты стали лучшими друзьями каждого ребенка.

Одиннадцатилетний мальчик по имени Барни может только мечтать о подобном товарище. Пока все его сверстники наслаждаются обществом своих любимых роботов, семья героя, к сожалению, не может себе позволить такую роскошь. Но в один прекрасный день мальчик все же получает долгожданный подарок, и, конечно, его счастью нет предела. Однако вскоре в процессе обучения Барни понимает, что с его новым другом что-то не так. Его робот по имени Рон оказывается с изъянами и ограниченными возможностями. Выясняется, что лучший друг мальчика не работает должным образом и отличается от других себе подобных, но Барни не отчаивается и как можно скорее предпринимает попытки научить его всем необходимым навыкам. Чтобы компенсировать его неисправность, герою придется на своем опыте узнать, какова истинная значимость дружбы в мире компьютерных технологий. История с цифровым подключением превращается в трогательное исследование того, как сохранить хрупкие отношения в современном мире алгоритмов и социальных сетей.