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Неисправимый Рон Неисправимый Рон
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Ron’s Gone Wrong

Неисправимый Рон, 2021

2021 / США
7.9 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Семейный мультфильм Disney о настоящей дружбе в цифровую эпоху
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Уже совсем скоро на смену нашим привычным мобильным телефонам придут совершенно новые друзья молодого поколения – ходячие и разговаривающие роботы, способные не только упростить повседневность человечества, но и принести радость в серые будни или же скрасить одиночество в самый нужный момент. Действие «Неисправимого Рона» происходит в недалеком будущем, где интернет и искусственный интеллект уже почти захватили весь человеческий мир, а подключенные к сети новаторские боты стали лучшими друзьями каждого ребенка.

Одиннадцатилетний мальчик по имени Барни может только мечтать о подобном товарище. Пока все его сверстники наслаждаются обществом своих любимых роботов, семья героя, к сожалению, не может себе позволить такую роскошь. Но в один прекрасный день мальчик все же получает долгожданный подарок, и, конечно, его счастью нет предела. Однако вскоре в процессе обучения Барни понимает, что с его новым другом что-то не так. Его робот по имени Рон оказывается с изъянами и ограниченными возможностями. Выясняется, что лучший друг мальчика не работает должным образом и отличается от других себе подобных, но Барни не отчаивается и как можно скорее предпринимает попытки научить его всем необходимым навыкам. Чтобы компенсировать его неисправность, герою придется на своем опыте узнать, какова истинная значимость дружбы в мире компьютерных технологий. История с цифровым подключением превращается в трогательное исследование того, как сохранить хрупкие отношения в современном мире алгоритмов и социальных сетей.

Первоначально картина должна была выйти зимой 2021 года, но ее пришлось отложить на весну 2021 года из-за вспышки пандемии коронавируса.

Это единственный анимационный фильм от студии Locksmith Animation, который выйдет под лейблом 20th Century Fox. В 2017 году студия подписала долгосрочную производственную сделку с 20th Century Fox, но в октябре 2019 года, когда компания Disney стала руководить 20th Century Animation, Locksmith заключила новый контракт с Warner Bros. Таким образом, следующие фильмы компании будут выходить под управлением Warner Animation Group.

Проект является совместным производством США и Великобритании.

Режиссерами ленты выступили Жан-Филипп Вине и Октавио Е. Родригес. Для обоих кинематографистов это дебютная полнометражная работа. Ранее они уже трудились над разными анимационными сериалами.

Сценаристами фильма стали Питер Бейнхэм и Сара Смит. Бейнхэм работал над такими проектами, как «Монстры на каникулах», «Борат», «Братья из Гримсби», «Авеню 5». Оба сценариста ранее сотрудничали во время работы над анимационным фильмом «Секретная служба Санта-Клауса»: они оба написали сценарий, а Сара Смит также была одним из режиссеров проекта.

Музыку к картине написал Гарри Грегсон-Уильямс. Он известен тем, что был композитором «Шрэка», «Марсианина», и фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».

У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное – подключенный к интернету, и помогающий своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужим среди своих сверстников – до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам... Новый фильм «Неисправимый Рон» расскажет историю о настоящей и искренней дружбе в цифровую эпоху.

7.9 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 октября 2021
Премьера онлайн 15 декабря 2021
Премьера в мире 9 октября 2021
Возраст 6+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Сара Смит
В ролях
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Джек Дилан Грейзер
Джек Дилан Грейзер
Оливия Колман
Оливия Колман
Эд Хелмс
Эд Хелмс
Джастис Смит
Джастис Смит
Все актеры и съемочная группа
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Неисправимый Рон
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В недалеком будущем крупная IT-компания «Бабл» придумывает инновационное устройство — Б-бот. Новая разработка должна положить конец одиночеству, ведь главная цель робота — помочь детям легко находить друзей благодаря продвинутой системе алгоритмов. Единственным страдальцем в школе оказывается Барни, родители которого поначалу не хотят покупать ему современный девайс. Постепенно им приходится уступить, чтобы исполнить желание своего сына, вот только Б-бот не становится…
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Станислав Ян 25 октября 2021, 11:16
Добрый и очень смешной мультфильм. По состоянию очень напомнил "Валли". В зале все смеялись.
Елена Стерликова 26 октября 2021, 10:25
Прекрасный мультик. Посмеялись от души. Кто ещё не смотрел, сходите, непожалеете!
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15 интересных мартовских новинок кино на Okko Киноафиша подготовила подборку лучших новинок кино, которые будут доступны для онлайн-просмотра на Okko в марте 2022 года.  
Написать
10 марта 2022 16:58
«Вечные» удержали лидерство в американском прокате, опередив «Большого красного пса Клиффорда» В отечественном прокате новый блокбастер Marvel также занимает первое место.
Написать
15 ноября 2021 16:05
Disney выпустит «Вечных», «Последнюю дуэль» и ряд других крупных фильмов исключительно в кинотеатрах Также объявлены даты премьеры «Аллеи кошмаров», «Закусочной Боба», «Русалочки» и четырех пока безымянных проектов Marvel.
Написать
13 сентября 2021 10:17
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