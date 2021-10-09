Неисправимый Рон, 2021

Уже совсем скоро на смену нашим привычным мобильным телефонам придут совершенно новые друзья молодого поколения – ходячие и разговаривающие роботы, способные не только упростить повседневность человечества, но и принести радость в серые будни или же скрасить одиночество в самый нужный момент. Действие «Неисправимого Рона» происходит в недалеком будущем, где интернет и искусственный интеллект уже почти захватили весь человеческий мир, а подключенные к сети новаторские боты стали лучшими друзьями каждого ребенка.
Одиннадцатилетний мальчик по имени Барни может только мечтать о подобном товарище. Пока все его сверстники наслаждаются обществом своих любимых роботов, семья героя, к сожалению, не может себе позволить такую роскошь. Но в один прекрасный день мальчик все же получает долгожданный подарок, и, конечно, его счастью нет предела. Однако вскоре в процессе обучения Барни понимает, что с его новым другом что-то не так. Его робот по имени Рон оказывается с изъянами и ограниченными возможностями. Выясняется, что лучший друг мальчика не работает должным образом и отличается от других себе подобных, но Барни не отчаивается и как можно скорее предпринимает попытки научить его всем необходимым навыкам. Чтобы компенсировать его неисправность, герою придется на своем опыте узнать, какова истинная значимость дружбы в мире компьютерных технологий. История с цифровым подключением превращается в трогательное исследование того, как сохранить хрупкие отношения в современном мире алгоритмов и социальных сетей.
Первоначально картина должна была выйти зимой 2021 года, но ее пришлось отложить на весну 2021 года из-за вспышки пандемии коронавируса.
Это единственный анимационный фильм от студии Locksmith Animation, который выйдет под лейблом 20th Century Fox. В 2017 году студия подписала долгосрочную производственную сделку с 20th Century Fox, но в октябре 2019 года, когда компания Disney стала руководить 20th Century Animation, Locksmith заключила новый контракт с Warner Bros. Таким образом, следующие фильмы компании будут выходить под управлением Warner Animation Group.
Проект является совместным производством США и Великобритании.
Режиссерами ленты выступили Жан-Филипп Вине и Октавио Е. Родригес. Для обоих кинематографистов это дебютная полнометражная работа. Ранее они уже трудились над разными анимационными сериалами.
Сценаристами фильма стали Питер Бейнхэм и Сара Смит. Бейнхэм работал над такими проектами, как «Монстры на каникулах», «Борат», «Братья из Гримсби», «Авеню 5». Оба сценариста ранее сотрудничали во время работы над анимационным фильмом «Секретная служба Санта-Клауса»: они оба написали сценарий, а Сара Смит также была одним из режиссеров проекта.
Музыку к картине написал Гарри Грегсон-Уильямс. Он известен тем, что был композитором «Шрэка», «Марсианина», и фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».
У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное – подключенный к интернету, и помогающий своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужим среди своих сверстников – до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам... Новый фильм «Неисправимый Рон» расскажет историю о настоящей и искренней дружбе в цифровую эпоху.