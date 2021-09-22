My Little Pony: Новое поколение, 2021

Франшиза My Little Pony зародилась еще в 80-е годы, когда компания Hasbro выпустила серию детских игрушек для девочек. На их основе был разработан первый мультсериал, транслировавшийся с 1984 по 1987 год. Но наиболее успешным в рамках медиафраншизы стал телевизионный хит «Мой маленький пони: Дружба — это чудо», вышедший в 2010 году и просуществовавший девять сезонов. Его созданием занималась Лорен Фауст, постаравшаяся сделать историю более «реалистичной» и «эпической», поскольку, как она выражается, мультфильмы для девочек обычно получаются «тупыми» и «скучными», где идеальные и вежливые героини только и делают, что без конца хихикают, распивая чай.

С безумной популярностью сериала «Дружба — это чудо» связан один феномен: авторы заметили, что их шоу для дошколят смотрят не только дети, но и взрослые. Вокруг My Little Pony сформировался многомиллионный фан-клуб людей, называющих себя «брони», состоящий преимущественно из мужчин и юношей в возрасте от 14 до 35 лет.

Анонс очередного полного метра «Новое поколение» состоялся в 2019 году. В интервью вице-президент бренда Эмили Томпсон заявила, что действие фильма развернется в том же мире, что и четвертое поколение франшизы, но в центре повествования окажутся абсолютно новые персонажи. Этот факт подтвердила Тара Стронг, заявившая, что уже не вернется к озвучке персонажа Сумеречная Искорка.

Производство осуществлялось на студии анимации Boulder Media, принадлежащей Hasbro. Это первый проект медиафраншизы, целиком созданный на компьютере.

Изначально предполагалось выпустить мультфильм в широкий прокат, но в итоге стриминг Netflix выкупил права на распространение. Онлайн-премьера на платформе состоялась 24 сентября 2021 года.

После анонса полного метра в феврале 2021 года представители Netflix также сообщили о начале работы над анимационным сериалом и 45-минутным спецвыпуском. Шоу будет сосредоточено на приключениях Санни и ее друзей после событий, изображенных в «My Little Pony: Новое поколение».