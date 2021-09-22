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My Little Pony: Новое поколение My Little Pony: Новое поколение
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My Little Pony: A New Generation

My Little Pony: Новое поколение, 2021

2021 / Ирландия / Канада
7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Разноцветные пони возвращаются на большие экраны!
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Добро пожаловать в сказочную страну Эквестрию, населенную разноцветными пони. Когда-то давно магия являлась неотъемлемой частью этого мира, а единороги не вызывали у горожан панику. Однако с тех пор многое изменилось: теперь четвероногие создания ведут скучную жизнь, думая лишь о материальных ценностях, не имеющих с волшебством ничего общего. Все меняется с появлением загадочной единорожки Иззи. Объединившись с местной авантюристкой Санни, незваная гостья отправляется навстречу опасным приключениям, чтобы объединить народы, разделенные много лет назад.

«My Little Pony: Новое поколение» — продолжение одной из самых успешных анимационных франшиз в истории, созданной на основе не менее известной серии игрушек Hasbro. После завершения классического шоу «Дружба — это чудо», дополненного полнометражным мультфильмом об Искорке и ее подругах, авторы предлагают познакомиться с абсолютно новыми персонажами, населяющими Эквестрию. На сей раз речь пойдет о единороге и пони, намеренных выяснить причину, по которой их родные края покинула магия, а предки перестали находить общий язык. Для этого Иззи и Санни посещают город пегасов, где обзаводятся верными подружками. 

Помимо схватки с коварными врагами, дружелюбные пони устроят настоящее музыкальное представление, адаптированное для русскоязычной аудитории звездными актерами озвучки JONY и Сашей Капустиной. История понравится как поклонникам оригинала, так и тем, кто знакомится со вселенной My Little Pony впервые. Скучать точно не придется!

Франшиза My Little Pony зародилась еще в 80-е годы, когда компания Hasbro выпустила серию детских игрушек для девочек. На их основе был разработан первый мультсериал, транслировавшийся с 1984 по 1987 год. Но наиболее успешным в рамках медиафраншизы стал телевизионный хит «Мой маленький пони: Дружба — это чудо», вышедший в 2010 году и просуществовавший девять сезонов. Его созданием занималась Лорен Фауст, постаравшаяся сделать историю более «реалистичной» и «эпической», поскольку, как она выражается, мультфильмы для девочек обычно получаются «тупыми» и «скучными», где идеальные и вежливые героини только и делают, что без конца хихикают, распивая чай.

С безумной популярностью сериала «Дружба — это чудо» связан один феномен: авторы заметили, что их шоу для дошколят смотрят не только дети, но и взрослые. Вокруг My Little Pony сформировался многомиллионный фан-клуб людей, называющих себя «брони», состоящий преимущественно из мужчин и юношей в возрасте от 14 до 35 лет.

Анонс очередного полного метра «Новое поколение» состоялся в 2019 году. В интервью вице-президент бренда Эмили Томпсон заявила, что действие фильма развернется в том же мире, что и четвертое поколение франшизы, но в центре повествования окажутся абсолютно новые персонажи. Этот факт подтвердила Тара Стронг, заявившая, что уже не вернется к озвучке персонажа Сумеречная Искорка.

Производство осуществлялось на студии анимации Boulder Media, принадлежащей Hasbro. Это первый проект медиафраншизы, целиком созданный на компьютере.

Изначально предполагалось выпустить мультфильм в широкий прокат, но в итоге стриминг Netflix выкупил права на распространение. Онлайн-премьера на платформе состоялась 24 сентября 2021 года. 

После анонса полного метра в феврале 2021 года представители Netflix также сообщили о начале работы над анимационным сериалом и 45-минутным спецвыпуском. Шоу будет сосредоточено на приключениях Санни и ее друзей после событий, изображенных в «My Little Pony: Новое поколение».

Яркую страну пони, Эквестрию, покинула магия. Вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь. Но жизнерадостная земная пони Санни уверена — у этого волшебного мира есть надежда! Вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями их ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию!

7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 сентября 2021
Премьера онлайн 22 сентября 2021
Премьера в мире 22 сентября 2021
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Стрим-сервис Netflix
В ролях
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма My Little Pony: Новое поколение 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
pegasuslunar110 30 сентября 2021, 21:38
Очень хороший фильм! Советую посмотреть, не пожалеете! Сюжет понравился и песни потрясающие! Что могу сказать, по поводу фильма? Фильм мне очень очень зашёл! 👍😊😊😊😉
je7t9 24 сентября 2021, 19:04
Он уже вышел просто ищи фильм в кинотеатров
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28 голосов
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