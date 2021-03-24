«Поступь хаоса»: Рецензия Киноафиши

«Поступь хаоса» – экранизация одноименной серии романов для подростков Патрика Несса. Ее главный герой Тодд Хьюитт живет на колонизированной людьми планете под недвусмысленным названием Новый Свет среди одних только мужчин, будучи уверенным, что всех женщин много лет назад убили местные жители – спеклы. После высадки в новом месте все жители крошечного Прентисстауна были вынуждены столкнуться с неприятным явлением – Шумом. Эта разноцветная пелена, как бы обволакивающая их головы, сделала все их мысли не только слышимыми для остальных, но и видимыми: образы из их головы буквально оживают, стоит их только вообразить. За годы жизни на Новом Свете Тодд сумел примириться с мыслью, что, как самый молодой член их маленького сообщества, однажды он останется совсем один. Но когда он впервые собственными глазами видит девушку, выжившую после крушения космического корабля, он намерен защитить ее от остальных мужчин, видящих в ней угрозу их жизни, и помочь вернуться домой.

При всем своем огромном потенциале на выходе этот фильм лишь доказывает, что бесконечное редактирование сценария толпой авторов и пересъемки в угоду фокус-группам – худшее, что может случиться с проектом, а тайминг иногда имеет значение. «Поступь хаоса» была в разработке с 2012 года, и будь создатели чуть порасторопнее, может, он бы и встал в один ряд с «Дивергентом», «Бегущим в лабиринте» и «Голодными играми» – историями о бунтующих против системы подростках. Но когда время подобных франшиз прошло, этот проект только начали снимать, затем переснимать, и в итоге этот «монстр Франкенштейна» выходит в 2021 году, когда часть транслируемых им идей уже не актуальна. Скажем, в эпоху новой мужественности тезис о том, что «настоящий» мужчина должен скрывать эмоции и все держать в себе, дополненный мыслью о том, что иначе ты «слаб, как женщина», уже устарел.

Поступь хаоса

Казалось бы, у «Поступи хаоса» были все шансы завести разговор, например, о религиозном аспекте жизни Прентисстауна, тем более что в фильме полно библейской символики. Не обладающий никакими знаниями, даже умением читать, Тодд встречает Виолу и постепенно начинает узнавать историю людей, с которыми прожил всю жизнь, а в процессе уплетает за обе щеки яблоки. Корабль, на котором прилетели первые поселенцы, – очевидная отсылка к ковчегу. Есть даже пафосный священник-фанатик, твердящий о грешниках, ангелах и чуть ли не о Страшном суде, и потому ставший подобием местного сумасшедшего. Но выглядит это все скорее как символы ради символов.

Для фильма о незнакомой людям планете с проживающим на ней особым видом «Поступь хаоса» дает катастрофически мало информации о ней и ее обитателях спеклах. Одного из них зрители увидят, но толком и неясно, кто они, как живут и каковы их отношения с людьми. В то же время Тодд бросится доказывать Виоле, что пришельцы на этой планете именно спеклы, а не люди, нарушив при этом все законы логики. Конечно, было бы любопытно узнать больше о взглядах людей на спеклов, и спеклов на людей, но и тут фильм с треском проваливается. А ведь именно в этой коллизии незамысловато зашифрован один из самых кровавых эпизодов в истории США – истребление индейцев колонизаторами в Новом Свете (и снова незамысловатый шифр).

Поступь хаоса

Вообще вся «Поступь хаоса» держится на двух вещах – не слишком изощренном символизме и динамичном, почти лишенном пауз повествовании. Самое печальное, что больше всего от этого пострадали персонажи, к которым не возникает никакой эмоциональной привязанности. Все мастерство Мадса Миккельсена и роскошная рыжая шуба его героя – жестокого мэра Прентисстауна, а также дуэт героев Тома Холланда и Дэйзи Ридли, повсюду сопровождаемых очаровательной собачонкой, не спасает фильм. Эти два часа кажутся бесконечно долгими, и создается впечатление, что формат мини-сериала был бы более пригодным для этой истории.

Если постараться проигнорировать все смысловые недочеты «Поступи хаоса», то его можно посмотреть как довольно неплохой боевик, в котором sci-fi встретился с вестерном. В фильме сделана качественная графика, особенно в тех эпизодах, где Шум героев «оживает» и превращается в образы, не отличимые от реальности. Посмотреть его хотя бы один раз точно стоит, но, к сожалению, «Поступь хаоса» вполне может повторить печальную судьбу «Новых мутантов».