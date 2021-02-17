«Батя»: Рецензия Киноафиши

Макс (Стас Старовойтов) – успешный москвич: у него хорошо оплачиваемая работа, на которой он сидит до ночи, не видя свою жену Ирину (Надежда Михалкова) и двоих детей – Настю и Диму (Диана Енакаева и Севастьян Бугаев). Всей семье предстоит отправиться в трудное путешествие: отец Макса (имени у него нет, он просто Батя, играет Владимир Вдовиченков) не выполнил обещание и не приехал на свой же юбилей в гости к сыну. Поэтому семья Макса решает отправиться к Бате самостоятельно. По пути Максу придётся открыть для себя много нового про воспитание детей и соотнести это с тем, как Батя воспитывал его самого.

Фильм родился из пилота сериала «Взрослые разговоры», который не одобрило руководство «ТНТ», и тот улёгся на полку. Со временем группа продюсеров (в том числе трио Антон Зайцев – Артём Логинов – Антон из GoodStoryMedia и бывшая звезда Comedy Club Гавриил «Гавр» Гордеев) решила превратить эту историю в полнометражную картину. Помогло фильму одобрение Владимира Вдовиченкова – ему сразу понравился персонаж Бати – так у ленты появилась большая звезда.

Батя

Сериальность истории видна в самом её построении: весь фильм какие-то моменты в настоящей жизни Макса заставляют его отправляться в прошлое и соотносить своё детство с детством своих отпрысков. Безбедному и избалованному существованию Насти и Димы Макс противопоставляет свои ранние годы, когда Батя его ставил в угол, забирал формочки для песка, чтобы пить из них водку, и заставлял есть невкусную кашу.

Создатели не скрывают, что целевая аудитория фильма – мужчины в возрасте между двадцатью пятью и сорока пятью годами – те, кто выросли в девяностые. Сложно сказать, так ли это на самом деле. В этой истории много вполне понятных тропов для обоих полов: ингаляции над картошкой, каша с комочками, совать чеснок в нос от простуды – всё это универсальные реалии простой русской жизни. Да и многие ли мужчины в названной возрастной категории выращены отцами? Впрочем, возможное непопадание в целевую аудиторию может быть и полезно – это простое кино, понятное каждому человеку, выросшему на территории СНГ в 80-90-е.

Батя

Несколько утомляет откровенно скетчевый формат истории. Структура «короткий фрагмент из настоящего обыгрывается скетчем из прошлого» сохраняется до последних минут десяти фильма; плюс в том, что многие короткие истории про Макса и Батю действительно забавны и остроумны. Редко когда детище большого количества сценаристов (у «Бати» их семь) оказывается выдержанным в едином тоне, но здесь это единство в деталях достигается. Видимо, сказывается телевизионный опыт многих из авторов сценария. Ну и конечно, история работает, потому что она талантливо сыграна. Владимир Вдовиченков умудряется ходячий комок стереотипов и шаблонов сделать живым, объёмным и трогательным персонажем, а молодой актёр Андрей Андреев, играющий Макса в детстве, почти не уступает опытному коллеге в харизме.

Конечно, для современного нежного зрителя фильм грубоват и прямолинеен: методы воспитания Бати тиранские и часто откровенно абьюзивные. Думается, таким авторитетом для Макса отец стал скорее не благодаря, а вопреки, главный герой до сих страдает от непроработанных травм, нанесённых ему специфическим детством. Впрочем, в какой-то момент становится понятно, что Макс – ненадёжный рассказчик, сознание которого ситуативно выхватывает негативные фрагменты, так уж устроена психика многих из нас. Плохое запоминается хуже и вспоминается охотнее.

Батя

«Батя» – достаточно суровая, иногда хулиганская комедия, она точно понравится любителям канала «ТНТ» (особенно его более радикального сателлита «ТНТ 4»), а также всем, кто любит юмор неизысканный, но меткий.