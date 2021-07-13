Титан, 2021

Девушка, пережившая автокатастрофу, из-за титановой пластины в голове испытывает неконтролируемую тягу к насилию. Сбежав в другой город, она знакомится с пожилым пожарным, который узнает в ней своего сына, умершего много лет назад. Агат Руссель и Венсан Линдон в новом боди-хорроре от создательницы нашумевшего хита Канн «Сырое» Жюлии Дюкурно.

Детство Алексы выдалось тяжелым. Девочка с трудом находила общий язык с отцом, которому не было до нее никакого дела. В результате очередной ссоры они попадают в серьезную автокатастрофу: мужчина умирает на месте, а его маленькая дочь остается инвалидом. Врачи впаивают в череп девочки металлическую пластину, а на ее лбу навсегда остается шрам.

Проходит пятнадцать лет. Алексис работает в стриптиз-клубе, плохо реагируя на любую близость с людьми. Каждое шоу неизменно завершается для танцовщицы неприятностями — например, убийством назойливого поклонника спицей. Она чувствует себя комфортно, лишь взаимодействуя с техникой: в разгар одного из представлений Алексис вступает в соитие с автомобилем, после чего тест показывает две полоски. Инцидент провоцирует настоящую кровавую бойню, вынуждающую Алексис пуститься в бега.

В ужасе она едет на вокзал, меняет внешность до неузнаваемости и отправляется в другой город под видом парня, рассчитывая начать с чистого листа. Познакомившись со старым пожарным Венсаном, узнавшим в ней своего покойного сына, Алексис решает подыграть, не догадываясь, чем все в конечном счете обернется. В провинции с ее появлением начинают твориться жуткие вещи.