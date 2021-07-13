Титан, 2021

Девушка, пережившая автокатастрофу, из-за титановой пластины в голове испытывает неконтролируемую тягу к насилию. Сбежав в другой город, она знакомится с пожилым пожарным, который узнает в ней своего сына, умершего много лет назад. Агат Руссель и Венсан Линдон в новом боди-хорроре от создательницы нашумевшего хита Канн «Сырое» Жюлии Дюкурно.
Детство Алексы выдалось тяжелым. Девочка с трудом находила общий язык с отцом, которому не было до нее никакого дела. В результате очередной ссоры они попадают в серьезную автокатастрофу: мужчина умирает на месте, а его маленькая дочь остается инвалидом. Врачи впаивают в череп девочки металлическую пластину, а на ее лбу навсегда остается шрам.
Проходит пятнадцать лет. Алексис работает в стриптиз-клубе, плохо реагируя на любую близость с людьми. Каждое шоу неизменно завершается для танцовщицы неприятностями — например, убийством назойливого поклонника спицей. Она чувствует себя комфортно, лишь взаимодействуя с техникой: в разгар одного из представлений Алексис вступает в соитие с автомобилем, после чего тест показывает две полоски. Инцидент провоцирует настоящую кровавую бойню, вынуждающую Алексис пуститься в бега.
В ужасе она едет на вокзал, меняет внешность до неузнаваемости и отправляется в другой город под видом парня, рассчитывая начать с чистого листа. Познакомившись со старым пожарным Венсаном, узнавшим в ней своего покойного сына, Алексис решает подыграть, не догадываясь, чем все в конечном счете обернется. В провинции с ее появлением начинают твориться жуткие вещи.
Это второй авторский проект режиссера и сценариста Жюлии Дюкарно после хоррора «Сырое». Работа над проектом отняла у молодой кинематографистки пять лет: первые черновики сценария она написала еще во время постпродакшена своего скандального дебюта. Съемки планировались на апрель 2020 года, но производство началось лишь в сентябре, уже после снятия запрета на кинопроизводство, вызванного пандемией COVID-19.
Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2021 года, где Дюкурно стала второй женщиной-режиссером в истории, чей фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Прежде это удавалось лишь Джейн Кэмпион с драмой «Пианино» в 1993 году.
Геранс Марилье, сыгравшая роль Жустин, ранее исполнила главную роль в фильме ужасов «Сырое».
Актерский дебют Агат Руссель.
После автоаварии, в которую Алекса попала в детстве, в голове у неё титановая пластина. 15 лет спустя она работает стриптизёршей, а когда беременеет совершенно невероятным образом, это провоцирует у девушки всплеск неконтролируемой агрессии.