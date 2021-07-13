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Titane

Титан, 2021

2021 / Франция / Бельгия
5.9 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Боди-хоррор о неуправляемой и агрессивной девушке. Фильм-победитель Каннского фестиваля 2021
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Девушка, пережившая автокатастрофу, из-за титановой пластины в голове испытывает неконтролируемую тягу к насилию. Сбежав в другой город, она знакомится с пожилым пожарным, который узнает в ней своего сына, умершего много лет назад. Агат Руссель и Венсан Линдон в новом боди-хорроре от создательницы нашумевшего хита Канн «Сырое» Жюлии Дюкурно.

Детство Алексы выдалось тяжелым. Девочка с трудом находила общий язык с отцом, которому не было до нее никакого дела. В результате очередной ссоры они попадают в серьезную автокатастрофу: мужчина умирает на месте, а его маленькая дочь остается инвалидом. Врачи впаивают в череп девочки металлическую пластину, а на ее лбу навсегда остается шрам.

Проходит пятнадцать лет. Алексис работает в стриптиз-клубе, плохо реагируя на любую близость с людьми. Каждое шоу неизменно завершается для танцовщицы неприятностями — например, убийством назойливого поклонника спицей. Она чувствует себя комфортно, лишь взаимодействуя с техникой: в разгар одного из представлений Алексис вступает в соитие с автомобилем, после чего тест показывает две полоски. Инцидент провоцирует настоящую кровавую бойню, вынуждающую Алексис пуститься в бега.

В ужасе она едет на вокзал, меняет внешность до неузнаваемости и отправляется в другой город под видом парня, рассчитывая начать с чистого листа. Познакомившись со старым пожарным Венсаном, узнавшим в ней своего покойного сына, Алексис решает подыграть, не догадываясь, чем все в конечном счете обернется. В провинции с ее появлением начинают твориться жуткие вещи.

Это второй авторский проект режиссера и сценариста Жюлии Дюкарно после хоррора «Сырое». Работа над проектом отняла у молодой кинематографистки пять лет: первые черновики сценария она написала еще во время постпродакшена своего скандального дебюта. Съемки планировались на апрель 2020 года, но производство началось лишь в сентябре, уже после снятия запрета на кинопроизводство, вызванного пандемией COVID-19.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2021 года, где Дюкурно стала второй женщиной-режиссером в истории, чей фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Прежде это удавалось лишь Джейн Кэмпион с драмой «Пианино» в 1993 году.

Геранс Марилье, сыгравшая роль Жустин, ранее исполнила главную роль в фильме ужасов «Сырое».

Актерский дебют Агат Руссель.

После автоаварии, в которую Алекса попала в детстве, в голове у неё титановая пластина. 15 лет спустя она работает стриптизёршей, а когда беременеет совершенно невероятным образом, это провоцирует у девушки всплеск неконтролируемой агрессии.

5.9 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 сентября 2021
Премьера онлайн 19 октября 2021
Премьера в мире 13 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джулия Дюкорно
Джулия Дюкорно
В ролях
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Агат Руссель
Агат Руссель
Мириам Акеддиу
Мириам Акеддиу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Титан 5 постеров
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Garage
18:00 от 175 ₽
Полное расписание и билеты

Титан смотреть онлайн

Титан
Смотрите в
за 1 рубль
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Лауреат «Золотой пальмовой ветви» последнего Каннского кинофестиваля дошел до российского проката. Это всего лишь вторая работа французской режиссерки Жюлии Дюкурно, а она уже покорила сердца жюри на Лазурном берегу. Рассказываем, что у нее получилось на этот раз. В детстве Алексия попала в ужасную аварию, по итогам которой ей поставили титановую пластину. Будучи взрослой, она работает стриптизершей, сближается с машинами и абсолютно не общается с людьми. Последние вызывают у нее…
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«Титан» в кинотеатрах

вс 24
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Титан»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Garage г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
18:00 от 175 ₽
Полное расписание и билеты
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