«Кощей. Начало»: Рецензия Киноафиши

Удачное, хотя и совсем не оригинальное название, сообщает о фильме главное: «Кощей. Начало» — модное нынче переосмысление биографии сказочного злодея. В версии анимационной студии «Паровоз» он оказывается романтическим героем, юным красавцем с подбритой бровью, который гоняет на байке и носит за спиной говорящий Меч-кладенец. В похожем образе Кощей уже появлялся в самом популярном проекте студии — мультсериале «Сказочный патруль» про четырех девочек-волшебниц, защищающих город Мышкин от нашествия разной нечисти. В «Патруле» Кощей был мэром города. Однако действие фильма разворачивается задолго до того, как он занял этот пост.

Девочки-волшебницы из сериала, впрочем, в кадре все равно присутствуют. «Кощей» — это официальный спин-офф (то есть ответвление) «Сказочного патруля». Но экранное время маленьких волшебниц на этот раз ограничено, они тут не главные героини. Зрители увидят их только в самом начале и в конце картины. Основной сюжет — это история любви Кощея, которую девочкам расскажет их наставница Ядвига Петровна, она же Баба-Яга.

Давным-давно, когда Мышкина еще, наверное, и не было на свете, бродячий воин Кощей (Никита Волков) странствовал по миру в поисках приключений. Однажды судьба занесла его в Дивноземское княжество, где люди жили рядом со сказочными существами. Там с ним случилось множество удивительных событий. Он столкнулся с безжалостным Белым призраком, наделенным способностью замораживать своих противников. Он узнал о «ключе забвения» — могущественном артефакте, отпирающем портал во вселенную древнего зла. Наконец, он влюбился в циркачку-дриаду по имени Мэй (Ирина Старшенбаум) — девушку, способную излечить от любых болезней и даровать бессмертие.

Кощей. Начало

Фильм, как и оригинальный сериал, смешивает образы из разных эпох и культур. Дивноземье в «Кощее» выглядит эдакой Вавилонской башней, в которой Водяной и избушка на курьих ножках соседствуют с мальчиком-пандой по имени Бао (создатели явно рассчитывают на показ картины в Китае) и восточными коврами-самолетами из диснеевского «Аладдина» — жители используют их как городское такси.

Внутренний мир Дивноземья настолько богат, что его обитатели часто заслоняют центральных персонажей. Каждые несколько минут на экране возникает очередное волшебное существо (всегда новое!), выполняющее какой-нибудь хитрый трюк ради зрительского развлечения. Эта авторская креативность сильно мешает следить за сюжетом, который и так довольно обрывочный: герои куда чаще скачут, кувыркаются или летят, чем разговаривают друг с другом или объясняют свои поступки. Да, а еще они, кстати, поют. Песни написаны композиторами «Сказочного патруля» Сергеем Боголюбским и Дарией «Нуки» Ставрович (она же их и исполняет).

Кощей. Начало

Все источники вдохновения (читай — заимствования) в фильме угадываются на раз-два. Скажем, в ледяном монстре, крушащем Дивноземское княжество, трудно не опознать Короля ночи из «Игры престолов», а в пиратке Ядвиге Петровне, которая в решающий момент приходит на помощь героям, — Элизабет Суонн из «Пиратов Карибского моря». Оригинальнее всех выглядит главный сайдкик фильма, болтливый Меч-кладенец, озвученный Тимуром Родригезом. Как и положено сказочному помощнику в современном анимационном фильме, он без устали сыплет шутками и единственный из персонажей наделен речевой индивидуальностью (выражения «даю рукоятку на отсечение», «острие мое», «святая наковальня», а также шутка про смену летних ножен на зимние — несомненные удачи сценаристов).

Кощей на этом цветастом фоне выглядит самым бледным героем. Дриада Мэй превосходит его по всем статьям, и тем обиднее смотреть, как с ней обходятся авторы. Девушка, заявленная в начале фильма как ловкая и самостоятельная воительница, по ходу действия превращается в типичную damsel in distress, «деву в беде», способную лишь к врачеванию и исполнению романтических песенок. Получать такое от создателей сериала о четырех волшебницах по меньшей мере странно. Возможно, маленькие фанатки и фанаты «Патруля» — а именно им в первую очередь адресован фильм — ничего и не заметят. Те, для кого «Кощей» сработает как альтернатива растерявшей кураж богатырской саге от студии «Мельница», тоже, скорее всего, останутся довольны. Но хотелось бы, чтобы даже герои русских сказок на экране жили бы уже по законам XXI века, а не по сценарным схемам 50-летней давности.