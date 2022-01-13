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Монстры на каникулах 4: Трансформания Монстры на каникулах 4: Трансформания
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Монстры на каникулах 4: Трансформания, 2021

2021 / США
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Веселый мультфильм о приключениях монстров, которые превратились в обычных людей
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Необыкновенные монстры возвращаются в популярной американской франшизе от Sony Pictures Animation.

История рассказывает о приключениях монстров, обитающих в отеле «Трансильвания». Только здесь невиданные существа могут не бояться преследования людей и жить свободно. Многие персонажи основаны на героях известных фильмов или являются пародией на них.

В центре сюжета Дракула и его любимая дочь Мэвис. С самого ее рождения отец хотел уберечь свою малышку от внешних угроз. Именно поэтому вампир решает открыть так называемый отель «Трансильвания», где все монстры могли бы чувствовать себя в безопасности вдали от шумных людей. Здесь собраны все известные человеку чудовища: мумия, оборотень, человек-невидимка и даже Франкенштейн. А девочка тем временем просто хочет вырваться и увидеть мир. Внезапно в отеле появляется незваный гость – настоящий человек. Дочь Дракулы влюбляется в парня, и это станет началом новых историй.

Действие сюжета франшизы обычно происходит в отеле для монстров. Только в третьей части, когда Дракула неожиданно влюбляется в девушку из рода охотника на монстров Ван Хельсинга, события выходят за рамки привычного мира и герои все вместе отправляются в круиз.

После всех невероятных историй, с которыми персонажи столкнулись в первых трех частях, в их жизни наконец наступила спокойная пора. И у отца, и у дочери счастливые семьи, а таинственному отелю ничего не угрожает. Но, как известно, монстры не в силах слишком долго жить в тишине безо всяких авантюр. В четвертой части зрители снова станут свидетелями того, как герои будут попадать в многочисленные истории.  

Картина «Монстры на каникулах 4» стала четвертой частью известной франшизы. История о монстрах в отеле состоит из трех полнометражных картин, двух короткометражных лент («Спокойной ночи, мистер Фут», «Песик!»), телевизионного сериала о подростковой жизни Мэвис и видеоигры.

Оригинальное название всех частей переводится как «Отель Трансильвания».

Американский комедийный сценарист и писатель Тодд Дарем придумал историю о монстрах в отеле и предложил ее Sony Pictures Animation.

В первых трех фильмах режиссерское место занимал Генндий Тартаковский. В свое время первая часть стала для него дебютным художественным фильмом в кинокарьере. В качестве Режиссеров «Монстров на каникулах 4» были приглашены Дерек Драймон и Дженнифер Клуска. Для обоих это полнометражный дебют. Клуска ранее была художником по сюжету в последних двух фильмах франшизы. Драймон также не в первый раз работает над анимацией. Тартаковский написал сценарий к фильму.

Это первая картина из франшизы с двумя режиссерами.

Актеры Адам Сэндлер, Энди Сэмберг и Селена Гомес озвучат своих персонажей, как и в первых трех фильмах.

Интересно, что все первые три части «Монстров на каникулах» выходили в том же году, что и «Мстители». Четвертая часть истории станет первой, чья премьера не совпала с франшизой Marvel.

В первом фильме в путеводителях, которые раздает Дракула, можно заметить адрес отеля: Румыния, Умбре, улица Трансильванская, д. 666.

Как и в случае с «Монстрами на каникулах 2» и «Монстрами на каникулах 3: Море зовёт», актер Кигэн-Майкл Ки заменяет Си Ло Грина в озвучивания Мюррея, так как Грин был обвинен в распространении наркотиков.

Когда загадочное изобретение Ван-Хельсинга ломается, Драк и его приятели превращаются в людей, а Джонни превращается в монстра! В своих новых неправильных телах Драк и Джонни должны объединиться, чтобы найти спасительное средство. С помощью Мэвис и команды Драка они ищут способ восстановиться, пока их превращения не стали необратимыми.

7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 13 января 2022
Премьера в мире 13 января 2022
Возраст 6+
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Дерек Драймон
В ролях
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Селена Гомес
Селена Гомес
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Дэвид Спейд
Дэвид Спейд
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Монстры на каникулах 4: Трансформания 3 постера
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саундтрек мультфильма Монстры на каникулах 4: Трансформания
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В сети появились отзывы о мультфильме «Монстры на каникулах: Трансформания» Лента получила средние оценки, но критики оценили ее положительные стороны. 
Написать
12 января 2022 16:28
Новый облик: появилась серия постеров с персонажами мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» На плакатах показали человеческие обличия героев.
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22 декабря 2021 12:26
Новый облик: появилась серия постеров с персонажами мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» На плакатах показали человеческие обличия героев.
Написать
22 декабря 2021 12:26
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