Монстры на каникулах 4: Трансформания, 2021

Необыкновенные монстры возвращаются в популярной американской франшизе от Sony Pictures Animation.

История рассказывает о приключениях монстров, обитающих в отеле «Трансильвания». Только здесь невиданные существа могут не бояться преследования людей и жить свободно. Многие персонажи основаны на героях известных фильмов или являются пародией на них.

В центре сюжета Дракула и его любимая дочь Мэвис. С самого ее рождения отец хотел уберечь свою малышку от внешних угроз. Именно поэтому вампир решает открыть так называемый отель «Трансильвания», где все монстры могли бы чувствовать себя в безопасности вдали от шумных людей. Здесь собраны все известные человеку чудовища: мумия, оборотень, человек-невидимка и даже Франкенштейн. А девочка тем временем просто хочет вырваться и увидеть мир. Внезапно в отеле появляется незваный гость – настоящий человек. Дочь Дракулы влюбляется в парня, и это станет началом новых историй.

Действие сюжета франшизы обычно происходит в отеле для монстров. Только в третьей части, когда Дракула неожиданно влюбляется в девушку из рода охотника на монстров Ван Хельсинга, события выходят за рамки привычного мира и герои все вместе отправляются в круиз.

После всех невероятных историй, с которыми персонажи столкнулись в первых трех частях, в их жизни наконец наступила спокойная пора. И у отца, и у дочери счастливые семьи, а таинственному отелю ничего не угрожает. Но, как известно, монстры не в силах слишком долго жить в тишине безо всяких авантюр. В четвертой части зрители снова станут свидетелями того, как герои будут попадать в многочисленные истории.