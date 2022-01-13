Монстры на каникулах 4: Трансформания, 2021

Необыкновенные монстры возвращаются в популярной американской франшизе от Sony Pictures Animation.
История рассказывает о приключениях монстров, обитающих в отеле «Трансильвания». Только здесь невиданные существа могут не бояться преследования людей и жить свободно. Многие персонажи основаны на героях известных фильмов или являются пародией на них.
В центре сюжета Дракула и его любимая дочь Мэвис. С самого ее рождения отец хотел уберечь свою малышку от внешних угроз. Именно поэтому вампир решает открыть так называемый отель «Трансильвания», где все монстры могли бы чувствовать себя в безопасности вдали от шумных людей. Здесь собраны все известные человеку чудовища: мумия, оборотень, человек-невидимка и даже Франкенштейн. А девочка тем временем просто хочет вырваться и увидеть мир. Внезапно в отеле появляется незваный гость – настоящий человек. Дочь Дракулы влюбляется в парня, и это станет началом новых историй.
Действие сюжета франшизы обычно происходит в отеле для монстров. Только в третьей части, когда Дракула неожиданно влюбляется в девушку из рода охотника на монстров Ван Хельсинга, события выходят за рамки привычного мира и герои все вместе отправляются в круиз.
После всех невероятных историй, с которыми персонажи столкнулись в первых трех частях, в их жизни наконец наступила спокойная пора. И у отца, и у дочери счастливые семьи, а таинственному отелю ничего не угрожает. Но, как известно, монстры не в силах слишком долго жить в тишине безо всяких авантюр. В четвертой части зрители снова станут свидетелями того, как герои будут попадать в многочисленные истории.
Картина «Монстры на каникулах 4» стала четвертой частью известной франшизы. История о монстрах в отеле состоит из трех полнометражных картин, двух короткометражных лент («Спокойной ночи, мистер Фут», «Песик!»), телевизионного сериала о подростковой жизни Мэвис и видеоигры.
Оригинальное название всех частей переводится как «Отель Трансильвания».
Американский комедийный сценарист и писатель Тодд Дарем придумал историю о монстрах в отеле и предложил ее Sony Pictures Animation.
В первых трех фильмах режиссерское место занимал Генндий Тартаковский. В свое время первая часть стала для него дебютным художественным фильмом в кинокарьере. В качестве Режиссеров «Монстров на каникулах 4» были приглашены Дерек Драймон и Дженнифер Клуска. Для обоих это полнометражный дебют. Клуска ранее была художником по сюжету в последних двух фильмах франшизы. Драймон также не в первый раз работает над анимацией. Тартаковский написал сценарий к фильму.
Это первая картина из франшизы с двумя режиссерами.
Актеры Адам Сэндлер, Энди Сэмберг и Селена Гомес озвучат своих персонажей, как и в первых трех фильмах.
Интересно, что все первые три части «Монстров на каникулах» выходили в том же году, что и «Мстители». Четвертая часть истории станет первой, чья премьера не совпала с франшизой Marvel.
В первом фильме в путеводителях, которые раздает Дракула, можно заметить адрес отеля: Румыния, Умбре, улица Трансильванская, д. 666.
Как и в случае с «Монстрами на каникулах 2» и «Монстрами на каникулах 3: Море зовёт», актер Кигэн-Майкл Ки заменяет Си Ло Грина в озвучивания Мюррея, так как Грин был обвинен в распространении наркотиков.
Когда загадочное изобретение Ван-Хельсинга ломается, Драк и его приятели превращаются в людей, а Джонни превращается в монстра! В своих новых неправильных телах Драк и Джонни должны объединиться, чтобы найти спасительное средство. С помощью Мэвис и команды Драка они ищут способ восстановиться, пока их превращения не стали необратимыми.