«Король Ричард»: Рецензия Киноафиши

Ричард Уильямс (Уилл Смит) — примерный отец и семьянин. У него есть любимая жена и целых пять дочерей, ради воспитания которых он готов абсолютно на любые жертвы и лишения. Двое девушек из семейства Уильямс, Серена и Винус (Деми Синглтон и Санийя Сидни, соответственно) подают надежды в теннисе — исконно «белом» виде спорта. Сам Ричард больших успехов на спортивном поприще не добился из-за травмы ног. Бесконечная уверенность в том, что его маленькие девочки будут величайшими теннисистками на Земле, ведет семью Уильямс через взлеты и падения к лучам славы.

Правда, падений будет все-таки больше. На дворе 80-е, расизм как был, так и остается серьезным барьером, не позволяющим попадать чернокожим людям в определенные области жизни. Тем более, нечего и говорить о том, чтобы достигнуть в этих областях каких-либо весомых успехов. Поэтому Серена и Винус могут позволить себе лишь дешевые теннисные корты, подержанные ракетки и заношенную униформу. И никакого профессионального тренера по понятным причинам (он стоит баснословных денег, а семья Уильямс совсем не купается в роскоши).

«Король Ричард» — красочный и детальный байопик о сестрах Уильямс, известнейших на сегодняшний день американских теннисистках, которые уже несколько десятилетий держатся в топе большого спорта. Но так было далеко не всегда, и фильм Рейнальдо Маркуса Грина как раз рассказывает, через что им пришлось пройти, чтобы оказаться первыми в этом непростом виде спорта. Правда, история семьи Уильямс развивается крайне неспешно, многие эпизоды ленты можно было бы вырезать — никакому следованию хронологии или «проседанию» атмосферы это бы не помешало.

Король Ричард

Уилл Смит, конечно, забирает большую часть зрительского внимания на себя. Актер будто кочует из одного фильма в другой, сохраняя привычное амплуа — чернокожего «маленького человека», который терпит притеснения и угнетения из-за цвета своей кожи (в первую очередь). В этом смысле Смит, кажется, нашел себе идеального партнера по площадке. Почти все фильмы Рейнальдо Маркуса Грина так или иначе связаны с этими темами — от полнометражного дебюта «Монстры и люди», рассказывающего историю полицейского произвола в отношении темнокожих, до мини-сериала «Новый смысл: борьба за свободу в США», погружающего зрителя в историю борьбы афроамериканцев за свои права (ведущим документального проекта, кстати, выступил Уилл Смит).

В то же время, достаточно экранного времени уделено и сестрам Уильямс. Хотя сказать, что подростки в какой-то мере раскрылись на протяжении почти двух с половиной часов хронометража, невозможно. «Король Ричард» хочет говорить о притеснениях, но авторам стоило бы обратить внимание на притеснение собственных персонажей, которым не дают ни сказать веское слово, ни выразить мнение, ни описание свое отношение к тем событиям, свидетелями которых становятся Серена и Винус. Лишь ближе к концу родительская гиперопека сдает назад, позволяя юным спортсменкам произнести несколько слов и принять — вот это поворот! — одно из важных решений в отношении собственной карьеры.

Помимо расизма, Маркус Грин разбавляет тематическое наполнение картины семейной драмой и вечным конфликтом «отцов и детей». Первые всегда знают, как нужно делать правильно, чтобы все в итоге получилось. Вторые либо бунтуют, «вооруженные» юношеским максимализмом, либо прогибаются под изменчивый мир, который трансформируется исключительно по воле их родителей и их «твердых» утверждений. «Король Ричард» в какой-то момент превращается в комично-драматичную экранизацию популярного мема «У меня был какой-то план, и я его придерживался».

Король Ричард

При этом назвать кино плохим или, по крайней мере, неудавшимся язык не повернется. Все компоненты толкового биографического кино на месте и работают так, как требует того тематика и сложившаяся к середине повествования атмосфера. Такие фильмы нередко оказываются в лонг-листах премий американского наградного сезона, поскольку отвечают на социальный запрос левой части общества (social impact entertainment в действии). Одновременно с этим «Король Ричард» — не новое слово в среде игровых байопиков, не прорыв для исполнителей главных ролей. Это «глянцевый» фильм, который 2,5 часа ведет зрителя за руку по волнам памяти несчастных людей, которые, несмотря ни на что, отчаянно верят в реализацию своей мечты.

Не обошлось и без следования модным тенденциям. Поэтому, видимо, детско-родительские отношения Маркус Грин доводит до невероятного накала, превращая Ричарда Уильямса в эгоистичного и своевольного отца-абьюзера, а мягкосердечных и податливых Серену и Винус — в жертв авторитарного подхода к воспитанию, чьи первые робкие шаги в большом теннисе происходят исключительно после редкого одобрения их деспотичного отца. Причем первую половину фильма Уилл Смит выглядит, честно говоря, как городской сумасшедший, который беспочвенно возомнил себя великим тренером. Вторую половину картины зритель видит, как определенные шаги, предпринятые Ричардом, начинают давать первые плоды, и былое предубеждение в отношении фигуры отца растворяется как дым.

«Король Ричард» — не обыкновенный байопик о дороге к успеху, по которой прошли Серена и Винус Уильямс, а скорее исключение из правил, которые нарушили в угоду непредсказуемому фатуму. Торжественные лозунги, которые звучат из уст теннисисток и их отца «Смогли они — сможет любой», к сожалению, не имеют под собой ни статистического обоснования, ни почвы из здравого смысла. Не стоит забывать, что любая история успеха может как воодушевить, так и разочаровать поклонников спортивных драм. Ни у кого из них не было отца, который бы расписал 78-страничный план их жизни еще до того, как человек появился на свет.