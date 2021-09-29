Меню
Дата публикации: 24 августа 2021
Человек-паук: Нет пути домой – Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.  
dzhema-anya 29 сентября 2021, 16:12
Оценка
Невероятно жду премьеру этого фильма!
29 сентября 2021, 16:12 Ответить
User 27 октября 2021, 16:32
Очень хочу пойти!
27 октября 2021, 16:32 Ответить
Бафало 30 октября 2021, 19:18
Может и ничего фильмец. Но с этим героем и вселенной уже начали мудрить. А это редко хорошо заканчивается.
30 октября 2021, 19:18 Ответить
Anya Oi 17 ноября 2021, 08:22
Когда билеты поступят в продажу?
17 ноября 2021, 08:22 Ответить
Артём Менях 23 ноября 2021, 05:52
Оценка
Я тоже\n
23 ноября 2021, 05:52 Ответить
Артём Менях 23 ноября 2021, 05:52
Оценка
я тоже
23 ноября 2021, 05:52 Ответить
Азизхан Джабраилов 23 ноября 2021, 13:17
Оценка
Согласен тоже
23 ноября 2021, 13:17 Ответить
Иван Иродов 23 ноября 2021, 22:17
А как в кинотиатрр пускают
23 ноября 2021, 22:17 Ответить
Киноафиша.инфо 24 ноября 2021, 11:16
в ответ на сообщение Иван Иродов от 23 ноября 2021, 22:17
Здравствуйте. Практически во всех регионах РФ введены QR-коды для посещения кинотеатров. Требование распространяется на всех зрителей старше 18 лет.
24 ноября 2021, 11:16 Ответить
David Prosvan 29 ноября 2021, 13:41
А в Грузии нельзя купить билеты?
29 ноября 2021, 13:41 Ответить
Ратмир Иванов 30 ноября 2021, 15:20
Можно ли посмотреть без QR кода если тебе нет 18?
30 ноября 2021, 15:20 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2021, 17:21
в ответ на сообщение Ратмир Иванов от 30 ноября 2021, 15:20
Здравствуйте. Можно. Возрастной рейтинг фильма 12+, а QR-код необходимо предъявлять зрителям старше 18 лет.
30 ноября 2021, 17:21 Ответить
Иван Смирнов 30 ноября 2021, 19:50
+
30 ноября 2021, 19:50 Ответить
damirzianov 1 декабря 2021, 20:03
Хочу сильно пойти
1 декабря 2021, 20:03 Ответить
Комрон Абдумаликов 3 декабря 2021, 19:40
здравствуйте админы,у меня вопрос, когда и в каком кинотетаре Ташкента выйдет премьера,ответьте пожалуйста
3 декабря 2021, 19:40 Ответить
damirzianov 4 декабря 2021, 13:38
Здравствуйте а можно пойти если тебе 11?просто очень хочется посмотреть в так если через сайт то полно рекламы и я не досмотрю
4 декабря 2021, 13:38 Ответить
Vekh GO 7 декабря 2021, 07:12
Здравствуйте когда билеты пойдут в продажу, а то больно кажется на саммой кассе всё билеты раскупят
7 декабря 2021, 07:12 Ответить
Киноафиша.инфо 7 декабря 2021, 13:07
в ответ на сообщение damirzianov от 4 декабря 2021, 13:38
Здравствуйте. Возрастной рейтинг фильма 12+, вас могут пустить на сеанс в сопровождении взрослого.
7 декабря 2021, 13:07 Ответить
Киноафиша.инфо 7 декабря 2021, 13:08
в ответ на сообщение Vekh GO от 7 декабря 2021, 07:12
Здравствуйте. В крупных городах предпродажа билетов уже открылась. В других городах продажи обычно начинаются за неделю до выхода в прокат.
7 декабря 2021, 13:08 Ответить
damirzianov 7 декабря 2021, 18:30
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 7 декабря 2021, 13:07
Хорошо
7 декабря 2021, 18:30 Ответить
Вова Голубовский 7 декабря 2021, 22:24
Можно ли с 17 лет без qr кода?
7 декабря 2021, 22:24 Ответить
schamil.isaev16 8 декабря 2021, 08:51
Оценка
Здравствуйте, а билеты когда будут доступны?
8 декабря 2021, 08:51 Ответить
Киноафиша.инфо 8 декабря 2021, 12:33
в ответ на сообщение Вова Голубовский от 7 декабря 2021, 22:24
Здравствуйте. Можно. Возрастной рейтинг фильма 12+, а QR-код необходимо предъявлять зрителям старше 18 лет.
8 декабря 2021, 12:33 Ответить
Киноафиша.инфо 8 декабря 2021, 12:33
в ответ на сообщение schamil.isaev16 от 8 декабря 2021, 08:51
Здравствуйте. В крупных городах предпродажа билетов уже открылась. В других городах продажи обычно начинаются за неделю до выхода в прокат.
8 декабря 2021, 12:33 Ответить
elsodtursunov 9 декабря 2021, 09:27
Здравствуйте, а когда будет премьера ?хочу съездить к Вам в город.
9 декабря 2021, 09:27 Ответить
Киноафиша.инфо 9 декабря 2021, 10:21
в ответ на сообщение elsodtursunov от 9 декабря 2021, 09:27
Здравствуйте. Кинотеатр в каком городе вас интересует?
9 декабря 2021, 10:21 Ответить
erasyltolegenov9 9 декабря 2021, 12:13
Здравствуйте, а когда можно будет забронировать места на Человека паука:нет пути домой. Кинотеатр "Премьера" город Темиртау.
9 декабря 2021, 12:13 Ответить
Мурад Ферзалиев 9 декабря 2021, 18:35
в ответ на сообщение Вова Голубовский от 7 декабря 2021, 22:24
Если нет 18, то можно без QR кода
9 декабря 2021, 18:35 Ответить
Мурад Ферзалиев 9 декабря 2021, 18:41
Сколько будут стоить билеты??
9 декабря 2021, 18:41 Ответить
Oump Train 10 декабря 2021, 15:14
неужели в Краснодаре не будет сеансов в субтитрах и оригинальной озвучке?....
10 декабря 2021, 15:14 Ответить
Денис Савин 10 декабря 2021, 22:57
Здравствуйте. А если мне 16 , а моему брату 9 , то могу ли я его с собой взять ?
10 декабря 2021, 22:57 Ответить
dapzam 11 декабря 2021, 07:28
Оценка
очень жду премьеры !!!!!!!!!!:)
11 декабря 2021, 07:28 Ответить
Евгений Жевняк 11 декабря 2021, 10:48
Оценка
ЖДУ
11 декабря 2021, 10:48 Ответить
dapzam 12 декабря 2021, 11:51
Оценка
ждал фильм почти 6 месяцев и теперь когда осталось всего три дня до премьеры терпение заканчивается ЖДУЖДУЖДУЖДУ!!!!!!!!
12 декабря 2021, 11:51 Ответить
goldobinartem567 13 декабря 2021, 01:48
Оценка
Круть
13 декабря 2021, 01:48 Ответить
Сергей Глазырин 13 декабря 2021, 13:09
Почему ни в одном кинотеатре Барнаула нет билетов и в целом фильма?
13 декабря 2021, 13:09 Ответить
User 13 декабря 2021, 15:09
Оценка
ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЖДУ ЭТОТ ФИЛЬМ!!!
13 декабря 2021, 15:09 Ответить
Маша Соколова 13 декабря 2021, 18:24
Оценка
Здравствуйте, появился вопрос, смогу ли я попасть в сам трц "Европа", одна, без qr-кода, если у меня его нет, т.к. нет 18?
13 декабря 2021, 18:24 Ответить
Иван Животворящий 13 декабря 2021, 22:28
Оценка
На фильм можно будет попасть без qr-code?
13 декабря 2021, 22:28 Ответить
Влад Ратушев 13 декабря 2021, 22:46
Здравствуйте, нужно ли иметь паспорт чтобы удостоверить что 18 лет ещё нет?
13 декабря 2021, 22:46 Ответить
dapzam 14 декабря 2021, 06:09
Оценка
если вам нет 18 то вы спокойно можете пройти без QR-кода паспорт при этом показывать не надо ведь охранники не имеют права на просмотр паспорта
😀😀😝 всем приятного просмотра фильма😘
14 декабря 2021, 06:09 Ответить
Киноафиша.инфо 14 декабря 2021, 08:57
в ответ на сообщение Влад Ратушев от 13 декабря 2021, 22:46
Здравствуйте. Да, вас могут попросить показать паспорт на кассе или при входе в зал.
14 декабря 2021, 08:57 Ответить
Киноафиша.инфо 14 декабря 2021, 08:58
в ответ на сообщение Иван Животворящий от 13 декабря 2021, 22:28
Здравствуйте. Смотря в каком городе вы собираетесь пойти в кино. Подробную информацию о том, где и кому нужны qr-коды, вы можете найти здесь - https://www.kinoafisha.info/about/covid19/
14 декабря 2021, 08:58 Ответить
Киноафиша.инфо 14 декабря 2021, 08:59
в ответ на сообщение Сергей Глазырин от 13 декабря 2021, 13:09
Здравствуйте. Расписание появилось.
14 декабря 2021, 08:59 Ответить
Никита Смородин 14 декабря 2021, 09:47
Оценка
Уверен что фильм будет отличный, как и прошлые части
14 декабря 2021, 09:47 Ответить
Алтана Будажапова 14 декабря 2021, 13:04
Здравствуйте, а когда билеты можно будет купить в Мирном?
14 декабря 2021, 13:04 Ответить
Григорий Чистяков 14 декабря 2021, 17:10
Оценка
Топ фильм всем советую
14 декабря 2021, 17:10 Ответить
resetnikovnikolaj425 14 декабря 2021, 17:49
Оценка
Не знаю что там но топ
14 декабря 2021, 17:49 Ответить
ratmirk10 14 декабря 2021, 20:49
Оценка
15 декабря около 11 утра как всегда\n
14 декабря 2021, 20:49 Ответить
maxroll123jk 15 декабря 2021, 07:55
Оценка
Ещё не смотрел но знаю что это будет офигенно!
15 декабря 2021, 07:55 Ответить
User 15 декабря 2021, 08:28
Оценка
Уже сегодня
15 декабря 2021, 08:28 Ответить
ibrohimmalsagov 15 декабря 2021, 11:25
Оценка
Очень жду фильм!!!!
15 декабря 2021, 11:25 Ответить
manylka9439 15 декабря 2021, 13:10
Дрязья!!! Фильм Бомба! Если раньше том холанд играл ребёнка, сейчас уже полноценно серьёзная игра!
15 декабря 2021, 13:10 Ответить
sperotheone 15 декабря 2021, 16:02
Оценка
Сеанс 10.15... Народ в предвкушении!) В голове куча информации из Ютуба и инета, куча теорий, спойлеров, предположений...Фильм! Могу сказать одно - даже имея представление о сюжете фильм затянул с начала и до конца второй (сюрприз, сюрприз!!!) сцены после финальных титров. Ярко, по-хорошему предсказуемо, но не менее захватывающе, с кучей фанфика и кивков в сторону самих же фильмов Марвел. Стоит сходить и самому сделать свои выводы, но одно 100% - самый ностальгический и одновременно современный фильм в КВМ!
15 декабря 2021, 16:02 Ответить
Владислав Вартанян 15 декабря 2021, 16:26
Оценка
Это самый лучший фильм!!!!!
15 декабря 2021, 16:26 Ответить
Сергей Ветошев 15 декабря 2021, 16:33
Оценка
Это просто супер. Лучший фильм про пауков😍
15 декабря 2021, 16:33 Ответить
Владик Михайловенко 15 декабря 2021, 19:26
Оценка
лучший фильм!!!!!!все понравилось, молодцы!!!!!!😍😍
15 декабря 2021, 19:26 Ответить
Захар Кондратенко 15 декабря 2021, 20:39
здравствуйте, пропускаете без взрослого и QR кода?
15 декабря 2021, 20:39 Ответить
Захар Кондратенко 15 декабря 2021, 20:41
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 7 декабря 2021, 13:07
без взрослого нельзя?
15 декабря 2021, 20:41 Ответить
User 15 декабря 2021, 21:04
Оценка
Очень понравился фильм
15 декабря 2021, 21:04 Ответить
Святослав Тишкин 15 декабря 2021, 22:30
Оценка
Отличный фильм,режиссёр сделал казалось бы невозможное.
15 декабря 2021, 22:30 Ответить
Василий Стрижнёв 15 декабря 2021, 23:57
Оценка
Прекрасный фильм
15 декабря 2021, 23:57 Ответить
ivankisterevivan 16 декабря 2021, 02:00
в ответ на сообщение Захар Кондратенко от 15 декабря 2021, 20:41
Можно, если тебе есть двенадцать. Можем вместе пойти🤣🤣🤣
16 декабря 2021, 02:00 Ответить
diana-gushina 16 декабря 2021, 02:37
Оценка
Ставлю 3 из - за красивого Нью Йорка и Тома Холланда. Ну, и еще специфекты нормальные. Слишком очевидно всё. Я, человек, смотревший очень много фильмов.. с уверенностью заявляю , что это один из банальнейших фильмов моей жизни. Уважаемые киноафиша или кто этим руководит, пожалуйста, верните мне деньги за просмотр, я лучше куплю поесть. Спасибо.
16 декабря 2021, 02:37 Ответить
Максим Перцев 16 декабря 2021, 03:37
Оценка
Крутой
16 декабря 2021, 03:37 Ответить
Аслан Кульсиитов 16 декабря 2021, 08:17
Оценка
Это самое лучшое что я видел о паучке это настолько эпично было вообще
16 декабря 2021, 08:17 Ответить
User 16 декабря 2021, 08:30
Оценка
Шок 100/10
16 декабря 2021, 08:30 Ответить
Станислав Ян 16 декабря 2021, 10:16
Оценка
Молодцы. что сказать. Фильм получился. Убедительно, душевно, ярко.
16 декабря 2021, 10:16 Ответить
yakubov121299 16 декабря 2021, 16:59
Оценка
Просто бомба )! Эпично )
16 декабря 2021, 16:59 Ответить
serebryakov.serega2017 16 декабря 2021, 17:58
Оценка
На один раз , всех собрали в кучу и всех вылечили
16 декабря 2021, 17:58 Ответить
ferula2011 16 декабря 2021, 19:50
Идея отличная,но не дожали ,посмотрим что дальше будет
16 декабря 2021, 19:50 Ответить
User 16 декабря 2021, 21:44
Оценка
Фильм классный, но чего то не хватило. Сцены после титров две:)
16 декабря 2021, 21:44 Ответить
samsievharsan 17 декабря 2021, 03:56
Оценка
Да.
17 декабря 2021, 03:56 Ответить
jkopalokop 17 декабря 2021, 07:21
Оценка
Офигенно
17 декабря 2021, 07:21 Ответить
edibaev111 17 декабря 2021, 08:14
Оценка
👍👍👍👍
17 декабря 2021, 08:14 Ответить
dzhema-anya 17 декабря 2021, 11:37
Оценка
Один из лучших проектов Марвел, и вообще обно из лучших что я смотрела в жизни!
17 декабря 2021, 11:37 Ответить
Кирилл Рукавицын 17 декабря 2021, 13:25
Оценка
Ерунда
17 декабря 2021, 13:25 Ответить
Alexander 17 декабря 2021, 14:13
Оценка
Классный фильм, только в 3D смотрите
17 декабря 2021, 14:13 Ответить
Ferensy 17 декабря 2021, 16:43
в ответ на сообщение Anya Oi от 17 ноября 2021, 08:22
Так вроде уже есть
17 декабря 2021, 16:43 Ответить
User 17 декабря 2021, 16:58
Оценка
Ждала 20 минут пока ответят на звонок, из за этого сайта после покупки билета деньги снялись, но билеты не пришли. В конце концов оказалось что это была ошибка и билеты мои купил кто то другой!
17 декабря 2021, 16:58 Ответить
Станислав Бабов 17 декабря 2021, 17:41
Оценка
Фильм просто бомба, советую посмотреть всем, столько разных эмоций вы почувствуете что это не передать словами
17 декабря 2021, 17:41 Ответить
dimadrugov302 17 декабря 2021, 18:22
Оценка
Очень классный новый человек паук ,!!! Просто 🔥🔥🔥🔥 всем советую , эмоции переполняют !!!!!!🔥😍
17 декабря 2021, 18:22 Ответить
User 17 декабря 2021, 20:36
Оценка
Я в восторге !!!🌸❤️❤️🔥🔥🔥
17 декабря 2021, 20:36 Ответить
Gorno Jovana 17 декабря 2021, 20:53
Оценка
Фильм крут, сильно породило появление Меда Мëрдака
17 декабря 2021, 20:53 Ответить
Damir Kross 17 декабря 2021, 21:31
А есть ли билеты в городе кокшетау?
17 декабря 2021, 21:31 Ответить
olyarules 17 декабря 2021, 22:56
Оценка
Люблю фильмы marvel, но этот разочаровал.
17 декабря 2021, 22:56 Ответить
Ваня Парфёнов 18 декабря 2021, 12:22
Оценка
Там есть стэнд maiden heven, the world
18 декабря 2021, 12:22 Ответить
Максим Евдокимов 18 декабря 2021, 12:34
Оценка
Мне фильм очень понравился он динамичный, интересный и мне очень понравилось возвращение моих любимых героев из детства. Моя оценка фильму 10-10. Я с нетерпением жду продолжение моих любимых паучков👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻❤❤❤❤😃😃😃😃😃
18 декабря 2021, 12:34 Ответить
User 18 декабря 2021, 14:11
Оценка
фигня,не ходите.лучше на человека паука.
18 декабря 2021, 14:11 Ответить
User 18 декабря 2021, 17:41
Оценка
Фильм пушка, а конец печальный или хороший решать вам)
18 декабря 2021, 17:41 Ответить
Эмир Курбанов 18 декабря 2021, 18:06
Оценка
Имба
18 декабря 2021, 18:06 Ответить
aleksandr0788 18 декабря 2021, 18:43
Оценка
Даже трэйлер досмотреть не смог. Решил не ходить в кино и судя по отзывам правильно сделал. Так же не понравилась рекламная огитация. Слишком часто рекламировали, упоминали и разбирали до мелочей трэйлеры.
18 декабря 2021, 18:43 Ответить
nikitarush32 18 декабря 2021, 19:16
Оценка
Отличный фильм
18 декабря 2021, 19:16 Ответить
Anastasia 18 декабря 2021, 19:58
Оценка
Фильм супер!😍🔥
18 декабря 2021, 19:58 Ответить
Азизхан Джабраилов 19 декабря 2021, 00:05
Оценка
Завтра посмотрю заранее думаю фильм топ будет
19 декабря 2021, 00:05 Ответить
User 19 декабря 2021, 00:28
Оценка
Отличный фильм!!!!
19 декабря 2021, 00:28 Ответить
User 19 декабря 2021, 03:20
Оценка
Фильм на один раз. Но если любите эту вселенную, то понравится. Сюжет слишком детский, но крутые сцены после титров
19 декабря 2021, 03:20 Ответить
axmet.nazarbekyli 19 декабря 2021, 12:16
Оценка
Лучший фильм марвел,после Мстители:Финал.
19 декабря 2021, 12:16 Ответить
Юлия Яковленко 19 декабря 2021, 13:12
Оценка
Марвел вернулся, стоит посмотреть
19 декабря 2021, 13:12 Ответить
Владимир Царёв 19 декабря 2021, 14:40
Оценка
Фильм полнейший бред, вот зачем Питер Паркер оставил этих злодеев, он полный косячник, они уже не знают что придумать, короче не ходите пустая трата времени, лучше ёлки 8 посмотрите
19 декабря 2021, 14:40 Ответить
Богдан Дюков 19 декабря 2021, 16:10
Оценка
Легендарный фильм. Советую как просмотру каждому!
19 декабря 2021, 16:10 Ответить
Софья Голованова 19 декабря 2021, 18:24
Оценка
Фильм огонь, всё супер. Но концовка...\n\n\nОна меня просто убила. Я не ожидала что всё будет настолько больно. Мне ещё пару дней назад рассказали концовку, но по рассказам всё было как-то по-другому. Почему когда смотришь фильмы КВМ всегда какое-то стекло и такое потом чувство опустошения и как-будто у тебя кусок сердца вырвали? Мне даже немного страшно смотреть и ждать новые фильмы.
19 декабря 2021, 18:24 Ответить
User 19 декабря 2021, 19:57
Оценка
Очень крутой фильм, всем советую
19 декабря 2021, 19:57 Ответить
User 19 декабря 2021, 23:27
Оценка
Очень понравился! Все фильмы в одном! Крутая идея!)
19 декабря 2021, 23:27 Ответить
Данил Дрягалов 20 декабря 2021, 10:15
Оценка
Топ лучшее в этом году
20 декабря 2021, 10:15 Ответить
gleb.filatov.97 20 декабря 2021, 12:01
Оценка
Хороший фильм, который пытается играть на чувстве настольгии у людей 25+. Все, за что любят марвел, присутствует
20 декабря 2021, 12:01 Ответить
User 20 декабря 2021, 14:39
Оценка
Фильм достоин всех похвал. Очень много посхалок. Смотрится на одном дыхании
20 декабря 2021, 14:39 Ответить
Comon 20 декабря 2021, 16:24
Оценка
Марвел - два фильма из трех - обычно барахло. Здесь - не исключение из правила. Но боты в чате стараются накрутить ажиотаж
20 декабря 2021, 16:24 Ответить
Николай Шалгин 20 декабря 2021, 20:43
Оценка
Просто шедевр!!!!!!
20 декабря 2021, 20:43 Ответить
Максим Сергеев 20 декабря 2021, 23:22
Оценка
Да.
20 декабря 2021, 23:22 Ответить
Азизхан Джабраилов 21 декабря 2021, 01:42
Оценка
Топ
21 декабря 2021, 01:42 Ответить
Руслан Бухтияров 21 декабря 2021, 13:20
Оценка
Фильм отличный сходил несколько раз с классом и с друзьями очень круто хочу еще раз пойти
21 декабря 2021, 13:20 Ответить
Андрей Тимченко 22 декабря 2021, 13:57
Оценка
Офигенная часть в мире
22 декабря 2021, 13:57 Ответить
Сергей Слесарев 22 декабря 2021, 19:46
Оценка
Фильм класс!!!
22 декабря 2021, 19:46 Ответить
Никита Симонов 23 декабря 2021, 01:58
Оценка
Фильм произошел мои ожидания \nОчень круть советую сходить)
23 декабря 2021, 01:58 Ответить
rom4esko28 23 декабря 2021, 15:09
Оценка
Люди я в восторге , много моментов где можно посмеяться . Очень хорошая игра актеров ) есть моменты где много " режут лук " 😉 интересный сценарий у фильма советую всем
23 декабря 2021, 15:09 Ответить
jordan-19 24 декабря 2021, 02:12
Оценка
Очередное \"творение\" Марвел, лищенное сюжетной логики. Скукота от и до. Увы, но все поставили на поток на прибыль, об интересном сюжете забыли, от слова \"совсем\". Посмотрите лучше человека-паука Стэна Ли 2002-2008.
24 декабря 2021, 02:12 Ответить
Марина Кандюкина 24 декабря 2021, 22:49
Оценка
с удавольствием посмотрели дважды! да здавствует мультивселенная и человек паук самостоятельный.
24 декабря 2021, 22:49 Ответить
kawaiispidey 25 декабря 2021, 01:10
Оценка
Шедевр. Один из лучших фильмов за годы.
25 декабря 2021, 01:10 Ответить
Галиб Аджидов 25 декабря 2021, 13:30
Оценка
Отличный фильм
25 декабря 2021, 13:30 Ответить
User 25 декабря 2021, 20:54
Оценка
Скучная нудятина! Видимо отзывы написаны одними детьми!
25 декабря 2021, 20:54 Ответить
irodionov635 26 декабря 2021, 18:54
Оценка
Это просто шикарный фильм, особенно для тех что знает всю трилогию и кто смотрел предыдущие части в хронологическом порядке👍👍👍👍
26 декабря 2021, 18:54 Ответить
Илона Исаева 26 декабря 2021, 22:37
Оценка
Пошла почитав отзывы. Фуфло по соавнению с другими частями
26 декабря 2021, 22:37 Ответить
geworce 27 декабря 2021, 06:34
Оценка
Очень классный фильм!!
27 декабря 2021, 06:34 Ответить
Валерия Остапчук 27 декабря 2021, 09:55
Оценка
Понравился!
27 декабря 2021, 09:55 Ответить
User 27 декабря 2021, 18:51
Оценка
Конец не очень,ждал хэппи-энд.
27 декабря 2021, 18:51 Ответить
User 28 декабря 2021, 03:37
Оценка
Не интересно
28 декабря 2021, 03:37 Ответить
kandyukin 28 декабря 2021, 22:52
Оценка
Ходил в кино на фильм дважды : один и с семьёй. Фильм интересный но не самостоятельный. если не смотрели предыдущую часть, то будет непонятно начало
28 декабря 2021, 22:52 Ответить
gridneva2804 30 декабря 2021, 17:36
Оценка
Много тягомотины, ненужных замедленных кадров, разболелась голова
30 декабря 2021, 17:36 Ответить
diasamantaev148 30 декабря 2021, 18:40
Оценка
Эндрю Гарфилд Топ
30 декабря 2021, 18:40 Ответить
User 30 декабря 2021, 21:57
Оценка
фильм классный, но ребёноку 6 лет было страшно😂 10000000000000000000/10
30 декабря 2021, 21:57 Ответить
User 1 января 2022, 04:43
Оценка
Пожалуй лучший фильм марвел.
1 января 2022, 04:43 Ответить
semenusha 1 января 2022, 20:27
Оценка
Хороший фильм
1 января 2022, 20:27 Ответить
User 3 января 2022, 12:55
Оценка
Конец удивил не было хэппиэнда, а так СУПЕЕЕР
3 января 2022, 12:55 Ответить
Максим Колесников 6 января 2022, 15:18
Оценка
Класс!
6 января 2022, 15:18 Ответить
User 7 января 2022, 19:33
Оценка
идеал
7 января 2022, 19:33 Ответить
User 8 января 2022, 20:20
Оценка
Не понравился предыдущая с местерио лучше фильм был а этот со старыми актерами они страшноватые уже
8 января 2022, 20:20 Ответить
Сергей Данилов 9 января 2022, 20:38
Оценка
Сюжет неплохой, но слишком много соплей. Марвел уже не тот. Лучше бы пошли на три богатыря.
9 января 2022, 20:38 Ответить
Владимир Туаев 9 января 2022, 20:47
Оценка
Не ожидал такого от марвел...Разочарование полнейшее, очень редко бывает когда я хочу уйти посреди фильма, но здесь еле достал до конца в надежде, что хоть концовка сгладит впечатление, но всё только усугубилось...Фильм однозначно их дно! Надеюсь они его не пробьют.
9 января 2022, 20:47 Ответить
sanek.rysev2010 9 января 2022, 22:24
в ответ на сообщение Маша Соколова от 13 декабря 2021, 18:24
Оценка
Можно
9 января 2022, 22:24 Ответить
Ролдугин Эрнест 11 января 2022, 16:44
Оценка
Ужас,не здоровый бред, поражающее мозг кино, просто тупеешь!
11 января 2022, 16:44 Ответить
User 11 января 2022, 17:47
Оценка
Я вообще неожидала, что туда всунут всех прошлых пауков. Это просто взрыв мозга, я вообще забыла, что там есть такие герои, монстры, но это настолько было шедеврально, что ставлю всю десятку.
11 января 2022, 17:47 Ответить
vanabelyh849 13 января 2022, 04:21
в ответ на сообщение User от 25 декабря 2021, 20:54
Так фильм 12+
13 января 2022, 04:21 Ответить
vanabelyh849 13 января 2022, 04:24
в ответ на сообщение Ролдугин Эрнест от 11 января 2022, 16:44
Так фильм для зрителей 12+,фильм боевик и фантастика
13 января 2022, 04:24 Ответить
Никита Корепанов 13 января 2022, 09:49
Оценка
От фильма аж мурашки по коже в некоторых сценах
13 января 2022, 09:49 Ответить
Никита Миняев 15 января 2022, 21:03
Оценка
Крутой фильм
15 января 2022, 21:03 Ответить
nikvaker 15 января 2022, 21:51
Оценка
Лучший просто
15 января 2022, 21:51 Ответить
User 17 января 2022, 11:40
Оценка
Слишком много соплей
17 января 2022, 11:40 Ответить
User 20 января 2022, 06:22
Оценка
офигенный фильм
20 января 2022, 06:22 Ответить
alfiya7163 22 января 2022, 16:33
Оценка
Очень понравилось, превзошли все ожидания, получила большое удовольствие от просмотра фильма!
22 января 2022, 16:33 Ответить
doca.1980 25 января 2022, 21:35
Оценка
Один из лучших фильмов марвел
25 января 2022, 21:35 Ответить
gnumeric 6 февраля 2022, 10:25
Оценка
Мир сошел с ума, откуда такие рейтинги?? Совет для желающих посмотреть сие \"чудо\" художественной мысли, сначала посмотри все старые пауки. Сюжет довольно примитивный и глупый, выдуманный из пальца.У режиссеров явный кризис среднего возраста, не придумали ничего нового, как вспомнить старое
6 февраля 2022, 10:25 Ответить
Дамир Кишмахов 6 февраля 2022, 17:46
Оценка
топовый фильм, а ктотговорит что не так, тот просто душный человек
6 февраля 2022, 17:46 Ответить
ilyalis1601 6 февраля 2022, 20:25
Оценка
Очень круто мне понравилось
6 февраля 2022, 20:25 Ответить
User 10 февраля 2022, 11:46
Оценка
офигенный фильм. рекомендую
10 февраля 2022, 11:46 Ответить
deev.egor225 22 февраля 2022, 14:02
Оценка
Посмотрел фильм после Рождества и это был как подарок на Новый год. Ждём через вселеннын
22 февраля 2022, 14:02 Ответить
Тимур Исмаилов 23 февраля 2022, 08:07
Оценка
Это легендарный фильм марвел
23 февраля 2022, 08:07 Ответить
dimakochin2007 5 марта 2022, 17:53
Оценка
Лучшее что видел
5 марта 2022, 17:53 Ответить
Паша Матвеев 21 мая 2022, 20:52
Оценка
Самый лучший фильм про паука
21 мая 2022, 20:52 Ответить
Мария Ребришкина 18 ноября 2022, 10:54
Оценка
Я бы хотела взять плокат если он еще остался
18 ноября 2022, 10:54 Ответить
Николай Михайлов 1 февраля 2023, 21:32
Если честно, то безумно жаль, что столько бабла вбухано в столь безумный сценарий. Идея понятна, воспользоваться своими наработками и натянуть 3 серии фильмов о ЧП в один через идею о мультивселенной, однако все сопутствующие моменты сделаны через Ж: ЧП придется столкнутся с основными злодеями из других вселенных, которые уже .... погибли, но они почему-то окажутся живы, это никак не объяснено, а вот сами пауки прибудут из как-бы реального времени. То, что ЧП ведет себя как подросток объяснимо тем, что он подросток, а то, что док Стрэндж потакает ему с риском для реальности... для бывшего верховного мага как-то дико. Ну и в целом, предыдущие фильмы про ЧП (после крайней перезагрузки) были юморно-молодежными, а этот весь мрачный.
1 февраля 2023, 21:32 Ответить
Weteran Mc 16 июня 2024, 00:44
Оценка
Фильм крутой. Я бы сказал, перепичканный спецэффектами. Но все они к месту. Моя оценка: 10 из 10. 👍
16 июня 2024, 00:44 Ответить
Weteran Mc 29 сентября 2025, 06:08
Оценка
"Человек-паук: Нет пути домой" - американский супергеройский фантастический боевик 2021 года от студии #Marvel и третья часть истории Питера Паркера, всё так же с Томом Холландом в главной роли.

По сюжету, Мистерио из второй части раскрывает личность Человека-паука и подставляет его во всех смертных грехах.
Питеру Паркеру приходится обратиться за помощью к Доктору Стренджу, чтобы при помощи магии снова скрыть свою личность. Но заклинание срабатывает некорректно и из параллельных миров переносятся как бы новые, но в то же время, старые забытые злодеи.
Спайдермену теперь придётся с ними сражаться. И помощников у него в этом будет хоть отбавляй.

Кино получилось зрелищное, захватывающее, через чур динамичное и эпичное. Но наравне с экшен сценами присутствовала и драматическая составляющая, что даже хотелось пустить слезу. В фильме было множество неожиданных поворотов сюжета и это, на мой взгляд, один из главных плюсов картины.
Кино было перепичканное потрясающими спецэффектами, но все они, как не удивительно, были к месту.
Актёрская игра просто восхитительная. Помимо Тома Холланда очень понравилась Зендея в роли Мери Джейн. И не скажешь, что ей уже под "тридцатник".

Ходит мнение, что это самый слабый фильм в трилогии. Но моё мнение категорически отличается. На мой взгляд, "Человек-паук: Нет пути домой" - самая крутая часть из последней тройки и самая лучшая из всех последних фильмов о Питере Паркере.

Поэтому я ставлю оценку: 10 из 10. 👍
29 сентября 2025, 06:08 Ответить
8.6 Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой фантастика, боевик, приключения, 2021, США
