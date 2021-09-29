Человек-паук: Нет пути домой
– Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.
😀😀😝 всем приятного просмотра фильма😘
По сюжету, Мистерио из второй части раскрывает личность Человека-паука и подставляет его во всех смертных грехах.
Питеру Паркеру приходится обратиться за помощью к Доктору Стренджу, чтобы при помощи магии снова скрыть свою личность. Но заклинание срабатывает некорректно и из параллельных миров переносятся как бы новые, но в то же время, старые забытые злодеи.
Спайдермену теперь придётся с ними сражаться. И помощников у него в этом будет хоть отбавляй.
Кино получилось зрелищное, захватывающее, через чур динамичное и эпичное. Но наравне с экшен сценами присутствовала и драматическая составляющая, что даже хотелось пустить слезу. В фильме было множество неожиданных поворотов сюжета и это, на мой взгляд, один из главных плюсов картины.
Кино было перепичканное потрясающими спецэффектами, но все они, как не удивительно, были к месту.
Актёрская игра просто восхитительная. Помимо Тома Холланда очень понравилась Зендея в роли Мери Джейн. И не скажешь, что ей уже под "тридцатник".
Ходит мнение, что это самый слабый фильм в трилогии. Но моё мнение категорически отличается. На мой взгляд, "Человек-паук: Нет пути домой" - самая крутая часть из последней тройки и самая лучшая из всех последних фильмов о Питере Паркере.
Поэтому я ставлю оценку: 10 из 10. 👍
