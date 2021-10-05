«Не время умирать»: Рецензия Киноафиши

После бесконечных переносов из-за пандемии в мировой прокат, в том числе и в российские кинотеатры, выходит двадцать пятый фильм про агента 007. Актер главной роли Дэниел Крэйг в последний раз играет Джеймса Бонда, который окончательно выясняет отношения со своим врагом Блофельдом, снова спасает мир и самое близкое ему. Рассказываем, стоило ли столько ждать последний фильм бондианы или лучше пересмотреть старые картины с Шоном Коннери.

Джеймс Бонд больше не служит королеве и отдыхает себе на условной «пенсии» на Ямайке. Бывший агент точно заслужил спокойную жизнь после стольких сложных операций. Только отдых сразу же оборвался после приезда его коллеги и друга Феликса Лейтера из ЦРУ. Последний требует от Бонда вернуться на службу или просто помочь ему с очень секретным заданием. Однако бывший 007 не думал, что вроде бы уже привычное для него задание окажется самым трудным для него.

Что такое Джеймс Бонд? Это бренд, стиль, икона, может быть, для кого-то даже Бог. Например, для Психа, которого играет Джонни Ли Миллер, из фильма «На игле» Дэнни Бойла. Интересно, как бы он прокомментировал образ Дэниела Крейга: посчитал бы его каноничным или бы продолжил петь дифирамбы Шону Коннери. Последний как тяжелая ноша для любого нового актера, собирающегося играть Бонда.

Не время умирать

В одном из последних интервью Крэйга попросили дать совет следующему артисту, который придет на его место и перезапустит бондиану. У актера был очень короткий ответ: «Don’t be shit» («Не будь дерьмом»). За все эти пять фильмов артист пытался избавить образ Бонда от всего того, что не прошло проверку временем. Сексизм, токсичная маскулинность, расизм время от времени, нарциссизм и далее по списку. Вместе с режиссерами Мартином Кэмпбеллом, Марком Форстером и Сэмом Мендесом пытался сделать из Бонда просто Джеймса, не агента 007, а человека. Однако окончательно этого добиться у него получилось только с Кэри Фукунагой, который также занимался созданием сценария вместе с постоянными драматургами Нилом Пёрвисом, Робертом Уэйдом и специально приглашенной Фиби Уоллер-Бридж.

«Не время умирать» – это не про экшн, не про красочность шпионских боевиков, это даже не про службу королеве и спасении Великобритании. Бонд в этот раз хочет помочь исключительно себе и своим близким, в первый раз за все эти годы. Он больше не пытается вести себя как дерьмо (спасибо, Крэйг, за это слово).

Он другой, больше нет Пусси Галор, дешёвого флирта с мисс Манипенни, рекламы мужских мускул и элегантных женских. Конечно, это был бы не фильм про Джеймса Бонда, если бы на экране не появилась дама в роскошном платье. Такую роль исполняет Ана де Армас, которая пленит своим черным одеянием, ведёт себя, как глупая девочка, а в итоге первоклассный агент ЦРУ. Бонд даже растерялся, а все потому, что внешность обманчива. Не стоит недооценивать свою коллегу, если ее заставили надеть дорогое платье на приём. Это всего лишь образ.

Не время умирать

Да, клише, да, типично. Только Кэри Фукунага специально это делает и говорит, что это в последний раз. С Крэйгом уходит старый образ Бонда и открывается дорога новому: сломленному, сложному и ранимому. Такого агента 007 мы не видели, а фильма – тем более. Теперь бондиана – это не только про экшн, но и про настоящую трагедию по всем шекспировским канонам. Драматизм и символизм истории заставляют следить за каждой деталью, вспоминать и прокручивать сцены из предыдущих фильмов. Хронометраж позволяет такой долгий анализ, ведь картина идет почти три часа.

Все же вроде ничего нового Кэри Фукунага не предложил. Сколько раз тема поиска человека в бездушных персонажах была использована в кино. Бонд тоже подвергался экспериментам, но только сейчас именно с этой командой удалось добиться максимального результата. Почему? Просто уже нечего терять. Это финал, конец эпохи, прощание со старыми установками, как когда британцы прощались с Империей. Впереди новый мир, новые злодеи и новый Джеймс Бонд, только номер 007 останется неизменным.

«Не время умирать» – совершенно аутентичное кино среди всех проектов бондианы, однако это не значит, что это не шпионский фильм. Все фанаты героя Яна Флеминга будут удовлетворены четкой границей между драмой и экшеном. Хореография боевых сцен изучена на другом уровне, чем это было в «Спектре». Другими словами, Бонд вернулся, правда, ненадолго.