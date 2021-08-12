«Главный герой»: Рецензия Киноафиши

В жизни Парня все идет своим чередом. Каждый день он начинает со соборов, пьет свой кофе с двойными сливками и сахаром, а затем идет на работу в банке, где ограбления лишь один из пунктов распорядка дня. Подобное – абсолютная норма в городе Фри Сити, ведь перед нами компьютерная игра, а Парень в ней простой NPC, созданный для того, чтобы делать это место более живым. Все меняется, когда он встречает девушку мечты, и ей оказывается реальный игрок. Изменив свой привычный паттерн поведения, Парень становится полноценным персонажем и переворачивает все правила этого мира. Правда, до его уничтожения остаются считанные дни. Близится выход сиквела, и сервера старого проекта должны отключить навсегда. Теперь ему и его новой подруге предстоит отыскать способ спасти город Фри Сити и всех второстепенных персонажей.

Все это лишь одна часть сюжета, которую мы видели в трейлерах. За ней нас ждут новые сюрпризы, связанные с реальным миром, в котором предстоит дать отпор крупной игровой корпорации Soonami, созвучной с настоящим игровым гигантом Konami. Такими деталями усыпан весь фильм, но, в отличие от «Первому игроку приготовиться», здесь не выпячивают собственный фансервис. Многое геймеры смогут увидеть, просто наблюдая за безумным окружением, ведь происходящее выглядит как ожившая видеоигра. Такая помесь из GTA, Saints Row и Fortnite, из которых взяли не только игровые концепции и механики, но и множество забавных мелочей в виде танцев, маскулинных образов и танков, спокойно разъезжающих по городу.

Главный герой

Сталкивается с этим самый неподходящий для такого мира персонаж, своеобразный антипод реальным игрокам. Главный герой – очень милый и добрый парень, зарабатывающий свою репутацию исключительно на хороших делах. Он оказывается инородным телом в этом месте жестокости и быстро становится символом новой жизни. Его пример работает не только на других NPC, но и на реальных игроков. Многое держится на харизме Райана Рейнольдса, как будто созданного для этого скромного и растерянного парня, готового идти до самого конца ради любви.

Игры становятся лишь предлогом для более важных разговоров. Размышляют здесь не только о любви, способной преображать любые алгоритмы и разрушать системы, а также о доброте, как действенном способе борьбы с агрессией. Картина отлично иллюстрирует повседневную рутину и страх перемен, выбирая для этого очень буквальную форму в виде простых NPC, олицетворяющих своеобразную модель обслуги. Их задача – симулировать жизнь, и превращение второстепенных фоновых персонажей в настоящих героев, пускай выглядит примитивной метафорой, но все равно становится очень точным попаданием в тему. По другую сторону оказываются реальные геймеры, недалеко ушедшие от цифровых персонажей, также сбегающие от своих проблем, но уже в виртуальный мир.

Все это скрепляет отличный юмор, который будет понятен не только геймерам. О нем тяжело рассказывать без спойлеров, но стоит готовиться, что трейлеры и промо раскрыли далеко не все удачные находки. Тут вновь срабатывает магия Райана Рейнольдса, способного преобразить даже средние шутки, а также погруженность авторов в игровую тематику. Хотя иногда все-таки просачиваются дурацкие стереотипы в виде взрослого парня, живущего с мамой и ставшего крутым лишь в мире популярной игры. Но подобное выглядит скорее исключением.

Главный герой

Одновременно это и смешно, и грустно, ведь чтобы сделать отличную экранизацию игры, потребовалось ее придумать. Да, стоит быть готовым к тому, что «Главный герой» показывает слишком фантастическую игру, лишенную даже малейших условностей, но в этом отсутствии реализма таится ее обаяние. Кажется, только в таком мире, населенном часто агрессивными поклонниками онлайн-игры, доброта способна превращаться в самое эффективное оружие.

«Главный герой» – отличное семейное кино и одна из немногих причин заглянуть в кинотеатр за порцией позитива и хорошего настроения.