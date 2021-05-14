«Те, кто желает мне смерти»: Рецензия Киноафиши

После того, как во время лесного пожара на глазах парашютистки-пожарной Ханны погибают несколько человек, трое из которых были детьми, преследуемая кошмарами об этой трагедии, она вынуждена отправиться патрулировать отдаленный участок леса в Монтане – такая работа должна была гарантировать ей тишину и покой. Однако вскоре после того, как она обустроилась на новом месте, Ханна встречает напуганного мальчика по имени Коннор, который явно от кого-то бежит. Узнав, что того преследуют два головореза из-за информации, которой обладал отец ребенка, она делает все возможное, чтобы спасти мальчика.

Если обратить внимание на проекты Тейлора Шеридана, то станет ясно, что одноименный роман Майкла Кориты – произведение, экранизация которого идеально впишется в его фильмографию. На режиссерском счету Шеридана есть несколько эпизодов «Йеллоустоуна» и триллер «Ветреная река», как сценарист он работал над картинами «Любой ценой» и «Убийца», и, наконец, он исполнял роль доблестного помощника шерифа в «Сынах анархии». Сочащиеся маскулинностью истории о суровых парнях из западных штатов – профиль Шеридана, оттого несколько неожиданно, что в его фильме «Те, кто желает мне смерти» вместо молчаливого и погруженного в себя опытного мужчины спасает всех не кто-нибудь, а Анджелина Джоли.

Те, кто желает мне смерти

При просмотре новинки от Шеридана практически невозможно не вспомнить Лару Крофт в исполнении Джоли: вряд ли в арсенале актрисы найдется настолько же запоминающаяся роль в экшне. Если поставить археолога Крофт и пожарницу Ханну рядом, то станет ясно, насколько изменились правила игры в Голливуде, когда речь заходит о женских персонажах. Ханна не такая «глянцевая»: по лесу бегает в предназначенной для этого одежде, а не в обтягивающих майке и шортах; на флирт мужчин из своего отряда отвечает не ради внимания, а из-за желания поиронизировать над их оголтелой самоуверенностью. Этот шаг в сторону большей реалистичности очень привлекает, при этом Шеридан не пытается обрисовать Ханну как всесильную героиню: оказавшись в рукопашной с мужчиной, который зарабатывает на жизнь убийствами, она очевидно проигрывает. Симпатия режиссера к женщинам, которые физически, может, и слабее, но тем не менее оказываются сильными противниками, нашла отражение не только в героине Джоли, но и в беременной Эллисон – главе местного лагеря выживания, которая за своего не рождённого ребенка и мужа дерется практически со зверской свирепостью.

При всей привлекательности на экране Джоли, которой удалось выдержать баланс между невероятной силой и уязвимостью своего персонажа, очень сложно игнорировать тот факт, что сценарий кажется недостаточно проработанным. Когда отец Коннора объясняет сыну, почему на них охотятся два киллера, он дает катастрофически мало деталей: ему известно нечто такое, в чем замешана чуть ли не половина правительства страны, при этом ясно лишь то, что это связано с финансами. Вместе с другими сценаристами Шеридан будто поленился уделить время тому, чтобы разъяснить масштаб ситуации, а почти полное отсутствие подробностей заставляет думать, что головорезы, поджигающие лес ради поимки Коннора, – это слишком радикальная мера. Собственно, и с киллерами в исполнении Эйдана Гиллена и Николаса Холта выходит неувязка: один из них оказывается чокнутым садистом, в то время как у второго иногда появляется тень сомнений касательно того, что они вытворяют. Но в нечто большее это колебание не выливается, и возникает вопрос: зачем вообще было намекать на существование добропорядочности в герое Холта?

Те, кто желает мне смерти

Хотя «Те, кто желает мне смерти» очень долго набирает обороты, это довольно хороший, ни к чему не обязывающий экшн, где наравне с порой чрезмерной жестокостью (на кровь тут не поскупились) есть и трогательная история о втором шансе, хотя и весьма банальная. Фанатам Анджелины Джоли, соскучившимся по ее ролям вроде Джейн Смит, фильм однозначно стоит посмотреть: все-таки роли слегка базбашенных дам ей удаются на отлично.