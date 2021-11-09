Дом Gucci, 2021

5 причин посмотреть фильм:
Долгожданное обращение Голливуда к одному из самых скандальных эпизодов в истории модной индустрии. Зрителей ждет не только мрачная история с убийством, знакомая каждому, но и грандиозная семейная сага, в которой династия Гуччи раскроется с неожиданной стороны. Все это приправлено изрядной долей черного юмора!
Хит от одного из величайших режиссеров — Ридли Скотта («Гладиатор», «Гангстер», «Чужой», «Бегущий по лезвию»).
Возвращение на экраны Леди Гаги, изменившей облик поп-музыки в XXI веке. В числе предыдущих работ певицы такие хиты, как «Звезда родилась» и телесериал «Американская история ужасов». Однако именно в «Доме Gucci» Гага получила возможность продемонстрировать весь спектр своих актерских навыков.
Очередной яркий перфоманс Джареда Лето, продолжающего удивлять поклонников творческой самоотдачей и профессионализмом. Ради роли в фильме «Глава 27» он набрал несколько десятков килограммов лишнего веса, перед съемками в «Далласском клубе покупателей» довел себя до болезненной худобы, а в триллере «Дьявол в деталях» предстал в неожиданном образе реднека-психопата. На сей раз Лето меняется до неузнаваемости благодаря мастерству гримеров, работа которых впечатлит каждого кинозрителя.
Аутентичное воссоздание Италии середины 1990-х годов.
Сюжет основан на реальных событиях. В 1996 году Маурицио Гуччи был застрелен у входа в собственный офис. Подозрения следователей пали на Патрицию Реджани, бывшую жену покойного. Спустя два года суд признал ее виновной в организации убийства и приговорил к сроку в размере 29 лет. Патриция покинула тюрьму в 2016 году за хорошее поведение.
Ридли Скотт планировал снять фильм о падении династии Гуччи еще в 2006 году. Сценаристом должна была выступить Андреа Берлофф, впоследствии номинированная на «Оскар» за биографическую кинокартину «Голос улиц». По слухам, на главные роли в той версии рассматривались Джоли и ДиКаприо. Однако реализовать проект так и не удалось.
В 2012 году появилась новость о том, что пост режиссера отошел к Джордан Скотт, дочери создателя «Чужого» и «Бегущего по лезвию», а Реджани сыграет Пенелопа Крус. Но и этому варианту не было суждено воплотиться в жизнь.
В 2016 году режиссером мог стать гонконгский классик Вонг Кар-Вай с Марго Робби в качестве Патриции. Съемки не начались и теперь.
Лишь в 2019 году, когда к работе вернулся Ридли Скотт, производство сдвинулось с мертвой точки.
Модный дом Gucci предоставил студии доступ к семейным архивам, а также оказывал всестороннюю поддержку.
В 2020 году утверждалось, что одну из ролей сыграет Роберт Де Ниро, однако актер выбыл из проекта.
Съемки начались в феврале 2021 года на территории Рима и завершились в конце марта. Помимо Вечного города, кинематографисты побывали во Флоренции, Милане, в итальянских Альпах и на озере Комо.
В интервью от января 2021 года Патриция Реджани одобрила выбор Леди Гаги в качестве исполнительницы главной роли, назвав ее «гением». Но уже в марте бывшая заключенная выразила недовольство тем фактом, что актриса с ней так ни разу и не связалась.
Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно... Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.