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Дом Gucci Дом Gucci
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House of Gucci

Дом Gucci, 2021

2021 / США
8.3 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Биографический фильм о скандальной династии Гуччи с Lady Gaga в главной роли
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм:

Долгожданное обращение Голливуда к одному из самых скандальных эпизодов в истории модной индустрии. Зрителей ждет не только мрачная история с убийством, знакомая каждому, но и грандиозная семейная сага, в которой династия Гуччи раскроется с неожиданной стороны. Все это приправлено изрядной долей черного юмора!

Хит от одного из величайших режиссеров — Ридли Скотта («Гладиатор», «Гангстер», «Чужой», «Бегущий по лезвию»).

Возвращение на экраны Леди Гаги, изменившей облик поп-музыки в XXI веке. В числе предыдущих работ певицы такие хиты, как «Звезда родилась» и телесериал «Американская история ужасов». Однако именно в «Доме Gucci» Гага получила возможность продемонстрировать весь спектр своих актерских навыков.

Очередной яркий перфоманс Джареда Лето, продолжающего удивлять поклонников творческой самоотдачей и профессионализмом. Ради роли в фильме «Глава 27» он набрал несколько десятков килограммов лишнего веса, перед съемками в «Далласском клубе покупателей» довел себя до болезненной худобы, а в триллере «Дьявол в деталях» предстал в неожиданном образе реднека-психопата. На сей раз Лето меняется до неузнаваемости благодаря мастерству гримеров, работа которых впечатлит каждого кинозрителя.

Аутентичное воссоздание Италии середины 1990-х годов.

Сюжет основан на реальных событиях. В 1996 году Маурицио Гуччи был застрелен у входа в собственный офис. Подозрения следователей пали на Патрицию Реджани, бывшую жену покойного. Спустя два года суд признал ее виновной в организации убийства и приговорил к сроку в размере 29 лет. Патриция покинула тюрьму в 2016 году за хорошее поведение.

Ридли Скотт планировал снять фильм о падении династии Гуччи еще в 2006 году. Сценаристом должна была выступить Андреа Берлофф, впоследствии номинированная на «Оскар» за биографическую кинокартину «Голос улиц». По слухам, на главные роли в той версии рассматривались Джоли и ДиКаприо. Однако реализовать проект так и не удалось.

В 2012 году появилась новость о том, что пост режиссера отошел к Джордан Скотт, дочери создателя «Чужого» и «Бегущего по лезвию», а Реджани сыграет Пенелопа Крус. Но и этому варианту не было суждено воплотиться в жизнь.

В 2016 году режиссером мог стать гонконгский классик Вонг Кар-Вай с Марго Робби в качестве Патриции. Съемки не начались и теперь.

Лишь в 2019 году, когда к работе вернулся Ридли Скотт, производство сдвинулось с мертвой точки.

Модный дом Gucci предоставил студии доступ к семейным архивам, а также оказывал всестороннюю поддержку.

В 2020 году утверждалось, что одну из ролей сыграет Роберт Де Ниро, однако актер выбыл из проекта.

Съемки начались в феврале 2021 года на территории Рима и завершились в конце марта. Помимо Вечного города, кинематографисты побывали во Флоренции, Милане, в итальянских Альпах и на озере Комо.

В интервью от января 2021 года Патриция Реджани одобрила выбор Леди Гаги в качестве исполнительницы главной роли, назвав ее «гением». Но уже в марте бывшая заключенная выразила недовольство тем фактом, что актриса с ней так ни разу и не связалась.

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно... Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

8.3 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера онлайн 31 января 2022
Премьера в мире 9 ноября 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Джаред Лето
Джаред Лето
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Аль Пачино
Аль Пачино
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дом Gucci 9 постеров
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Дом Gucci
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Наша рецензия
Сэр Ридли Скотт продолжает радовать своих поклонников вторым полнометражным фильмом подряд. «Дом Gucci» выходит практически следом за «Последней дуэлью». Это вольная экранизация книги журналистки Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Сама Форден консультировала Скотта при написании сценария, наблюдая за тем, как ее исследование (за время подготовки книги она поговорила с более чем сотней людей,…
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Наталия Петряшова 3 декабря 2021, 23:50
Мне очень понравился фильм:яркий, дорогой, с шиком, блеском, красотой, а так же-с послевкусием. Люблю такие фильмы. Все фильмы Ридли Скотта у меня… Читать дальше…
User 4 декабря 2021, 17:34
Непонятно для чего был снят этот фильм о доме с удивительной историей. Просто жаль потраченного времени
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