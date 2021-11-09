Дом Gucci, 2021

Сюжет основан на реальных событиях. В 1996 году Маурицио Гуччи был застрелен у входа в собственный офис. Подозрения следователей пали на Патрицию Реджани, бывшую жену покойного. Спустя два года суд признал ее виновной в организации убийства и приговорил к сроку в размере 29 лет. Патриция покинула тюрьму в 2016 году за хорошее поведение.

Ридли Скотт планировал снять фильм о падении династии Гуччи еще в 2006 году. Сценаристом должна была выступить Андреа Берлофф, впоследствии номинированная на «Оскар» за биографическую кинокартину «Голос улиц». По слухам, на главные роли в той версии рассматривались Джоли и ДиКаприо. Однако реализовать проект так и не удалось.

В 2012 году появилась новость о том, что пост режиссера отошел к Джордан Скотт, дочери создателя «Чужого» и «Бегущего по лезвию», а Реджани сыграет Пенелопа Крус. Но и этому варианту не было суждено воплотиться в жизнь.

В 2016 году режиссером мог стать гонконгский классик Вонг Кар-Вай с Марго Робби в качестве Патриции. Съемки не начались и теперь.

Лишь в 2019 году, когда к работе вернулся Ридли Скотт, производство сдвинулось с мертвой точки.

Модный дом Gucci предоставил студии доступ к семейным архивам, а также оказывал всестороннюю поддержку.

В 2020 году утверждалось, что одну из ролей сыграет Роберт Де Ниро, однако актер выбыл из проекта.

Съемки начались в феврале 2021 года на территории Рима и завершились в конце марта. Помимо Вечного города, кинематографисты побывали во Флоренции, Милане, в итальянских Альпах и на озере Комо.

В интервью от января 2021 года Патриция Реджани одобрила выбор Леди Гаги в качестве исполнительницы главной роли, назвав ее «гением». Но уже в марте бывшая заключенная выразила недовольство тем фактом, что актриса с ней так ни разу и не связалась.