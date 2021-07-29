«Круиз по джунглям»: Рецензия Киноафиши

С развитием технических возможностей приключенческие фильмы в том или ином виде присутствовали на киноэкранах, особенно среди них выделялись экранизации Жюля Верна. За последние годы рискованные путешествия в непроходимые джунгли или исследование древних легенд кажется немного устаревшим. Если в 80-е кумиром многих был Индиана Джонс, в конце 90-х появилась популярнейшая серия фильмов «Мумия», а нулевые всем запомнились Капитаном Джеком Воробьем, то сейчас едва ли можно вспомнить яркий маркер эпохи (если, конечно, речь не о супергеройском кино).

«Круиз по джунглям» же уходит корнями в историю Агирре – одного из участников экспедиции по поиску Эльдорадо. Однако здесь от известного конкистадора остается только имя, а сюжет, по сути, был вдохновлен аттракционом Диснейленда, который воссоздает круиз по рекам Африки и Южной Америки. Сам фильм, оправдывая свое название, также выглядит неким странствием, в ходе которого тебя может как восхищать окружающий пейзаж, так и укачать от резких движений.

В 1916 году Лили (Эмили Блант) не принимают всерьез в научном сообществе. Она между тем, настроенная весьма альтруистически и амбициозно, намерена добраться до Амазонки в поисках легендарного дерева, которое, согласно древнему преданию, обладает целительными свойствами. Вместе с храброй молодой женщиной в Южную Америку приезжает ее брат (Джек Уайтхолл) с весьма аристократическими манерами, а проводником героев становится неординарный капитан круизного судна Фрэнк (Дуэйн Джонсон), у которого также есть свои собственные причины отправиться в это дальнее путешествие.

Круиз по джунглям

Следуя всем штампам жанра – легенды, тайное знание, долгий путь и команда из трех человек – картина тем не менее решается разрушить некоторые архетипы. Например, главная героиня – бесстрашная исследовательница, одними своими брюками приводящая в шок мужчин того времени, а не беззащитная и нервная девушка, которую необходимо спасать. Персонаж Джонсона же, несмотря на образ одинокого волка, производит впечатление немного чудаковатого странника с неловкими шутками. Он определенно не классический герой-любовник, затмевающий собой свою спутницу. Лишь Макгрегор, брат Лили, вызывает некоторые вопросы: второй персонаж-гей в мире Disney выглядит до ужаса стереотипным – неуклюжий, трусливый и помешанный на своем гардеробе.

В тех случаях, когда сюжет фильма неразрывно связан с местом действия, тот или иной город или даже целое государство становится практически отдельным персонажем. Окружающий ландшафт толкает героев на определенные поступки, побуждает признаваться в любви или собирать вещи и сваливать на другой конец планеты. Здесь же Амазонские леса (на самом деле фильм снимали в Гавайях) скорее напоминают тематический парк, чем завораживающие джунгли. Несмотря на сложные декорации, фильм утопает в компьютерной графике, из-за чего глянцевая идеально вылизанная картинка теряет свою естественность.

Эмили Блант в очередной раз доказывает, что она одна из самых интересных кинозвезд своего поколения. Благодаря ее харизме «Круизу по джунглям» даже во время мощнейшего шторма предсказуемости так или иначе удается оставаться на плаву и держать курс к довольно простой, но утешительной идее, что каждый в конечном итоге находит свое «сокровище».

Круиз по джунглям

Создавая оригинальный контент, Disney, к сожалению, не может избавиться от своего прошлого наследия. Сильное влияние предыдущих работ компании не дает возможности полностью отдаться этой истории, не сравнивая ее с хитами прошлых лет. Будь картина более смелой, она, вероятно, поплыла бы в неизведанные воды и сумела бы запечатлеться в зрительской памяти, но фильм-аттракцион с симпатичными героями почти не делает рискованных шагов. Тем не менее нельзя отрицать, что это комфортное жанровое кино, которое наверняка придется по душе тем, кто ищет в залах кинотеатров отдых и эскапизм.