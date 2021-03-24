The Box, 2021

Южнокорейский фильм The Box от режиссера Ян Джон-уна рассказывает историю о начинающем певце по имени Джи Хун (Пак Чхан-ёль). Будучи бедным уличным музыкантом, он больше всего на свете мечтает добиться успеха и получить признание, но у Джи Хуна есть одна небольшая проблема: он не может спокойно выступать перед зрителями. Однажды он случайно пересекается с бывшим продюсером по имени Мин Су (Чо Даль-Хван), который когда-то шел по головам и ставил успех своих исполнителей превыше всего. Он был действительно успешным продюсером и значимой фигурой в музыкальной индустрии, пока однажды о нем все не забыли. Услышав, как Джи Хун страстно поет и играет на гитаре, Мин Су оказывается заворожен голосом парня. Продюсер теперь ставит перед собой цель – раскрутить спрятанный от чужих глаз талант хотя бы еще один раз и заодно вновь попытаться вернуться на музыкальный олимп. Вместе они находят своеобразный выход: Джи Хун соглашается петь внутри коробки от холодильника, и, подписав привлекательный контракт, он вместе со своим продюсером отправляется в музыкальное путешествие длиною в жизнь. Вместе они преодолеют немало препятствий, будут поддерживать, направлять и воодушевлять друг друга. Абсолютно разные герои постепенно сблизятся и поймут, что должны помочь друг другу. Слава о парне из коробки распространится с небывалой скоростью и жизнь обоих героев постепенно начнет налаживаться, однако сам Джи Хун все еще будет слишком замкнут в себе и не не сможет без посторонней помощи выйти за рамки своей коробки.
Режиссером фильма выступил Ян Джон-ун, который был исполнительным продюсером церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.
Премьера фильма в Южной Корее прошла в марте 2021 года.
Для актера и музыкального исполнителя Пак Чхан-ёля это первая главная роль в полнометражном фильме. До этого он снимался в таких сериалах, как «Пропавшая девятка» и «Альгамбра: Воспоминания о королевстве».
Актер Пак Чхан-ёль является также популярным музыкантом, рэп-исполнителем, автором песен и одним из членов корейско-китайской музыкальной группы под названием Exo, которая была основана в 2011 году. Чхан-ёль владеет несколькими музыкальными инструментами, например, гитарой, барабанами, фортепиано и бас-гитарой.
Права на показ картины купили несколько стран, в том числе Австралия, США, Сингапур, Вьетнам, Индонезия и Япония.
Режиссер Ян Джон-ун выступил также и сценаристом фильма.
В фильме звучат международные хиты таких исполнителей, как Чет Бейкер, Билли Айлиш, Мэрайа Кэри, Фаррелл Уильямс, группа Coldplay, а также некоторых южнокорейских исполнителей.
Композитором фильма выступил Eco Bridge (настоящее имя – Ли Джон-мён) – известный южнокорейский композитор, который является автором песен для многих южнокорейских музыкальных групп.
Актер Чо Даль-Хван известен своими ролями в таких фильмах, как «Красота внутри», «Королевский портной» и «Торговцы людьми».
The Box является вторым художественным фильмом дочерней компании, принадлежащей Studio Take.
Уличный музыкант знакомится с музыкальным продюсером, и они вдвоём отправляются в путешествие, которое перевернёт их жизни.