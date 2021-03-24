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The Box

The Box, 2021

2021 / Корея
8.1 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Корейский мюзикл о талантливом уличном певце
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Причины посмотреть Факты О фильме

Южнокорейский фильм The Box от режиссера Ян Джон-уна рассказывает историю о начинающем певце по имени Джи Хун (Пак Чхан-ёль). Будучи бедным уличным музыкантом, он больше всего на свете мечтает добиться успеха и получить признание, но у Джи Хуна есть одна небольшая проблема: он не может спокойно выступать перед зрителями. Однажды он случайно пересекается с бывшим продюсером по имени Мин Су (Чо Даль-Хван), который когда-то шел по головам и ставил успех своих исполнителей превыше всего. Он был действительно успешным продюсером и значимой фигурой в музыкальной индустрии, пока однажды о нем все не забыли. Услышав, как Джи Хун страстно поет и играет на гитаре, Мин Су оказывается заворожен голосом парня. Продюсер теперь ставит перед собой цель – раскрутить спрятанный от чужих глаз талант хотя бы еще один раз и заодно вновь попытаться вернуться на музыкальный олимп. Вместе они находят своеобразный выход: Джи Хун соглашается петь внутри коробки от холодильника, и, подписав привлекательный контракт, он вместе со своим продюсером отправляется в музыкальное путешествие длиною в жизнь. Вместе они преодолеют немало препятствий, будут поддерживать, направлять и воодушевлять друг друга. Абсолютно разные герои постепенно сблизятся и поймут, что должны помочь друг другу. Слава о парне из коробки распространится с небывалой скоростью и жизнь обоих героев постепенно начнет налаживаться, однако сам Джи Хун все еще будет слишком замкнут в себе и не не сможет без посторонней помощи выйти за рамки своей коробки. 

Режиссером фильма выступил Ян Джон-ун, который был исполнительным продюсером церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

Премьера фильма в Южной Корее прошла в марте 2021 года.

Для актера и музыкального исполнителя Пак Чхан-ёля это первая главная роль в полнометражном фильме. До этого он снимался в таких сериалах, как «Пропавшая девятка» и «Альгамбра: Воспоминания о королевстве».

Актер Пак Чхан-ёль является также популярным музыкантом, рэп-исполнителем, автором песен и одним из членов корейско-китайской музыкальной группы под названием Exo, которая была основана в 2011 году. Чхан-ёль владеет несколькими музыкальными инструментами, например, гитарой, барабанами, фортепиано и бас-гитарой.

Права на показ картины купили несколько стран, в том числе Австралия, США, Сингапур, Вьетнам, Индонезия и Япония.

Режиссер Ян Джон-ун выступил также и сценаристом фильма.

В фильме звучат международные хиты таких исполнителей, как Чет Бейкер, Билли Айлиш, Мэрайа Кэри, Фаррелл Уильямс, группа Coldplay, а также некоторых южнокорейских исполнителей. 

Композитором фильма выступил Eco Bridge (настоящее имя – Ли Джон-мён) – известный южнокорейский композитор, который является автором песен для многих южнокорейских музыкальных групп.

Актер Чо Даль-Хван известен своими ролями в таких фильмах, как «Красота внутри», «Королевский портной» и «Торговцы людьми».

The Box является вторым художественным фильмом дочерней компании, принадлежащей Studio Take.

Уличный музыкант знакомится с музыкальным продюсером, и они вдвоём отправляются в путешествие, которое перевернёт их жизни.

8.1 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 мая 2021
Премьера онлайн 21 августа 2021
Премьера в мире 24 марта 2021
Возраст 12+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Ян Джон-ун
Ян Джон-ун
В ролях
Пак Чхан-ёль
Пак Чхан-ёль
Чо Даль-хван
Чо Даль-хван
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Box 3 постера
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The Box смотреть онлайн

The Box
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Некогда успешный музыкальный продюсер Мин-су погряз в долгах и прячется от опасных кредиторов. Простая случайность сводит его с молчаливым Джи-хуном, в котором он видит большой талант, способный решить все денежные проблемы. Вот только ему предстоит столкнуться с проблемой: новый протеже не может выступать перед людьми из-за парализующего страха. Поняв, что отступать некуда, Мин-су идет на риск и предлагает музыканту контракт на 10 выступлений. После них он либо преодолеет свою травму и начнет…
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Настя Плотникова 15 апреля 2021, 19:06
Жду фильм ведь там играют великолепные актеры и наш прекрасный Пак Чанель,участник великой к-поп группы EXO
Sarana Garmazhapova 17 апреля 2021, 07:36
Жду этот фильм😍😍😍
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42 голоса
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саундтрек фильма The Box
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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