The Box, 2021

Режиссером фильма выступил Ян Джон-ун, который был исполнительным продюсером церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

Премьера фильма в Южной Корее прошла в марте 2021 года.

Для актера и музыкального исполнителя Пак Чхан-ёля это первая главная роль в полнометражном фильме. До этого он снимался в таких сериалах, как «Пропавшая девятка» и «Альгамбра: Воспоминания о королевстве».

Актер Пак Чхан-ёль является также популярным музыкантом, рэп-исполнителем, автором песен и одним из членов корейско-китайской музыкальной группы под названием Exo, которая была основана в 2011 году. Чхан-ёль владеет несколькими музыкальными инструментами, например, гитарой, барабанами, фортепиано и бас-гитарой.

Права на показ картины купили несколько стран, в том числе Австралия, США, Сингапур, Вьетнам, Индонезия и Япония.

Режиссер Ян Джон-ун выступил также и сценаристом фильма.

В фильме звучат международные хиты таких исполнителей, как Чет Бейкер, Билли Айлиш, Мэрайа Кэри, Фаррелл Уильямс, группа Coldplay, а также некоторых южнокорейских исполнителей.

Композитором фильма выступил Eco Bridge (настоящее имя – Ли Джон-мён) – известный южнокорейский композитор, который является автором песен для многих южнокорейских музыкальных групп.

Актер Чо Даль-Хван известен своими ролями в таких фильмах, как «Красота внутри», «Королевский портной» и «Торговцы людьми».

The Box является вторым художественным фильмом дочерней компании, принадлежащей Studio Take.