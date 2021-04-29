«Девятаев»: Рецензия Киноафиши

Летом 1944 года летчик Михаил Девятаев (Павел Прилучный с перекошенной челюстью) покидает свой сбитый истребитель с парашютом и попадает на территорию, захваченную нацистами. Застрелиться в последний момент не выходит. Девятаев оказывается в плену на авиационной базе, где советских летчиков вербуют в люфтваффе. Там он неожиданно встречает Николая Ларина (Павел Чинарев), друга юности, с которым они вместе учились в летной школе. Ларин тоже попал в плен и вместо смерти выбрал жизнь: надел нацистскую форму, стал инструктором и теперь уговаривает последовать своему примеру других. Но Девятаев предавать родину не собирается.

После неудачной попытки побега несговорчивого героя отправляют в лагерь Заксенхаузен. От газовой камеры его спасает лагерный парикмахер, меняющий ему документы. У Девятаева появляется новое имя, и теперь он числится не летчиком, а артиллеристом. Из Заксенхаузена его переводят в лагерь на острове Узедом. Заметив в местном ангаре немецкий бомбардировщик, Девятаев вместе с командой соотечественников начинает разрабатывать новый план побега.

Девятаев

Фильм подается как очередной патриотический блокбастер к майским праздникам. Кажется, мы все это уже видели. Советские герои в новейшем российском кино не первый раз сбегают из плена, только теперь они делают это не на танке, как в «Т-34», а на самолете. Однако «Девятаев» устроен чуть сложнее. У картины два режиссера: не нуждающийся в представлении Тимур Бекмамбетов и его постоянный оператор Сергей Трофимов, здесь повышенный до звания полноценного соавтора.

Уже после короткого пролога, рисующего послевоенную жизнь Девятаева и его семьи, начинается нечто неожиданное. Авторы даже не пытаются следовать уже сложившемуся канону героической драмы о Великой Отечественной, где противостояние «наших» и «не наших», в том числе чисто идеологическое, играет ключевую роль. Вместо этого Бекмамбетов и Трофимов выдают малоправдоподобный, но невероятно увлекательный триллер, который можно было бы смело переименовать в «Угнать за 180 секунд» (ровно столько отмеряют себе заключенные на попытку добраться до ангара и запустить двигатель самолета).

О том, что Девятаев останется в живых, зрители знают с самого начала. Но на восприятие происходящего в кадре это никак не влияет: учащение пульса и вжатие в кресло обеспечены любому. Визуально это залихватское и очень изобретательное кино. Камера оператора Елены Ивановой (наконец-то женщине доверили снимать военный блокбастер!) постоянно находится в движении и выделывает такие кренделя, что у людей со слабым вестибулярным аппаратом могут начаться проблемы. Но сюжетно и стилистически все оправдано: злоключения Девятаева превращены в квест, в смертельную игру, где ставки предельно высоки.

Девятаев

На языке так и крутится слово «симулятор», и его здесь можно применить с чистой совестью. Воздушные бои в фильме были смоделированы виртуальными летчиками компьютерной игры War Thunder. Бекмамбетов объясняет их привлечение необходимостью уложиться в не самый крупный бюджет. Поднимать в воздух настоящие самолеты, как это делал Кристофер Нолан на съемках «Дюнкерка», российским кинематографистам не по карману. Впрочем, изобразительная экспрессия в «Девятаеве» свойственна не только батальным сценам. Она разлита по всему фильму: достаточно вспомнить, например, выбеленные лица заключенных.

В некоторых моментах это творческое хулиганство принимает уж совсем поразительные формы. Николай Ларин, друг и недруг Девятаева, не исчезает из сюжета даже после того, как герой покидает авиационную базу. В лагере летчику мерещится, что Ларин лежит рядом с ним на нарах и ласково заглядывает ему в глаза (вообще-то наш персонаж женат, но супруга ему отчего-то не снится). Прибавьте к этому воздушную погоню, в которой один герой пытается сверху сесть на самолет другого, катарсический диалог «Отпусти меня, Коля! – Не могу, Мишаня!», а также странную фиксацию на колбасных изделиях (сначала колбаса буквально служит инструментом соблазнения, потом второстепенный, но важный персонаж умирает с сосиской во рту). Отдельно стоит упомянуть актерскую харизму Павла Чинарева: из него вышел потрясающий юноша в униформе.

Девятаев

Вероятнее всего, за этими творческими решениями стоит вовсе не неуважение, как наверняка покажется ревнителям исторической правды, а стремление расширить уж больно тесные рамки госзаказа. Все российские кинематографисты знают, что каждые несколько месяцев на экраны должен выходить минимум один военный блокбастер – такова конъюнктура. Но как сделать их непохожими? Как заставить зрителя различать их между собой? И не честнее ли сразу признать, что по-настоящему великое кино о Великой Отечественной войне у нас уже есть, его снимали реальные ветераны, и ни один современный автор все равно не сможет до него дотянуться? «Девятаев», кстати, будет не единственной попыткой реформировать жанр. На июнь запланирован выход «Красного призрака» – еще более радикального эксперимента, где советский военный миф проходит проверку кинематографом Квентина Тарантино и Серджо Леоне.

Тех, кто ждет от кино соответствия учебникам, «Девятаев» скорее разочарует. Историческая достоверность отброшена сценаристами на второй план. Биография летчика, описанная в «Википедии», не совсем совпадает с происходящим на экране, а некоторые неудобные детали его послевоенной жизни вообще скрыты. Но зато это, пожалуй, самый увлекательный, неожиданный и в хорошем смысле бесшабашный военный блокбастер за долгие годы. Нигде больше так азартно пропеллерами не мерились.