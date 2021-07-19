Время, 2021

Очередной американский триллер, написанный и поставленный режиссером и продюсером М. Найтом Шьямаланом, который был вдохновлен графическим романом Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса под названием «Песочный замок».

Это был идеальный солнечный день для отдыха пляже, по крайней мере, так думали все те, кто там находился: семья, молодая пара, несколько туристов и беженец. Все они попадают в одну и ту же скрытую от посторонних глаз идиллическую бухту, в которой есть уютный песчаный берег, окруженный скалами, покрытыми зеленым густым лесом. Однако все не так радужно, как может показаться на первый взгляд: на самом деле этот утопический мир скрывает темную тайну. Сначала внезапно появляется труп женщины, плавающий в кристально чистой прибрежной воде. Затем отдыхающее замечают странный факт: все дети, находящиеся в бухте, быстро стареют. Вскоре уже всем туристам становится понятно, что присутствующие на пляже стареют каждые полчаса. К тому же они не могут найти никакого пути и способа, чтобы сбежать из бухты.

Режиссер М. Найт Шьямалан рисует зрителю пугающий, таинственный и захватывающий триллер о семье, которая решила провести свой долгожданный отдых в необитаемых тропиках, но быстро обнаружила, что райская уединенная бухта, на которой они провели несколько часов, каким-то образом заставляет всех отдыхающих стареть настолько быстро, что сокращает всю их жизнь до одного дня. Готовы ли герои прожить жизнь от детства до глубокой старости всего за 24 часа?