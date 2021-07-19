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Время, 2021

2021 / США
6.6 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Таинственный и захватывающий триллер от мастера жанра М. Найта Шьямалана
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередной американский триллер, написанный и поставленный режиссером и продюсером М. Найтом Шьямаланом, который был вдохновлен графическим романом Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса под названием «Песочный замок».

Это был идеальный солнечный день для отдыха пляже, по крайней мере, так думали все те, кто там находился: семья, молодая пара, несколько туристов и беженец. Все они попадают в одну и ту же скрытую от посторонних глаз идиллическую бухту, в которой есть уютный песчаный берег, окруженный скалами, покрытыми зеленым густым лесом. Однако все не так радужно, как может показаться на первый взгляд: на самом деле этот утопический мир скрывает темную тайну. Сначала внезапно появляется труп женщины, плавающий в кристально чистой прибрежной воде. Затем отдыхающее замечают странный факт: все дети, находящиеся в бухте, быстро стареют. Вскоре уже всем туристам становится понятно, что присутствующие на пляже стареют каждые полчаса. К тому же они не могут найти никакого пути и способа, чтобы сбежать из бухты.

Режиссер М. Найт Шьямалан рисует зрителю пугающий, таинственный и захватывающий триллер о семье, которая решила провести свой долгожданный отдых в необитаемых тропиках, но быстро обнаружила, что райская уединенная бухта, на которой они провели несколько часов, каким-то образом заставляет всех отдыхающих стареть настолько быстро, что сокращает всю их жизнь до одного дня. Готовы ли герои прожить жизнь от детства до глубокой старости всего за 24 часа?

Когда режиссера М. Найта Шьямалана спросили, что вдохновило его на киноадаптацию книги, он признался, что роман дал ему возможность справиться со множеством тревог, связанных со смертью и старением, и такими вещами, как старение собственных родителей.

Это первый фильм режиссера М. Найта Шьямалана, снятый на 35-миллиметровую пленку, со времен «Последнего аватара». С тех пор все его проекты снимались только в цифровом формате.

Режиссер поделился первым постером фильма 26 сентября 2020 года и сообщил, что картина будет называться «Старое».

Режиссер М. Найт Шьямалан впервые снимается за пределами Большой Филадельфии после своего первого фильма «Молитесь с гневом».

Это вторая экранизация для режиссера М. Найта Шьямалана после его картины «Последний аватар».

Фильм был снят в 2020 году, в разгар глобальной пандемии коронавируса. Актеров и съемочную группу приходилось ежедневно проверять на присутствие опасного вируса в организме. Режиссер М. Найт Шьямалан поделился, что для него главным приоритетом было обеспечить безопасность и благополучие всех. Несмотря на то, что все актеры жили и работали вместе в течение нескольких месяцев, в итоге никто не заболел.

О начале работы над проектом было объявлено в октябре 2019 года.

Съемки фильма официально начались в сентябре 2020 года и проходили в Доминиканской Республике. Тогда же впервые было объявлено название фильма. 

Режиссер М. Найт Шьямалан поделился, что сюжет фильма, в котором группа людей оказывается в ловушке на изолированном пляже и сталкивается со смертельным явлением, отражает опыт нахождения в изоляции и неопределенность в период пандемии коронавируса.

Изначально премьера фильма должна была состояться в феврале 2021 года, но была отложена из-за пандемии.  

Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.

6.6 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 22 июля 2021
Премьера онлайн 5 октября 2021
Премьера в мире 19 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
В ролях
Томасин МакКензи
Томасин МакКензи
Элайза Сканлен
Элайза Сканлен
Алекс Вулф
Алекс Вулф
Эбби Ли
Эбби Ли
Кен Люн
Кен Люн
Все актеры и съемочная группа
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Новинки Новинки
Постер фильма Время 4 постера
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Наша рецензия
Благополучная с виду семья отправляется на курорт, оперативно найденный матерью семейства Приской (Вики Крипс — «Призрачная нить», «Последний Вермеер»). Вместе с мужем (Гаэль Гарсиа Берналь — «Эма: Танец страсти», «Афера в Майами») и двумя детьми (Алекса Суинтон и Нолан Ривер) они прибывают на тропический остров с шикарным уровнем сервиса и живописным видом из номеров. У родителей проблемы личного характера, дело идет к разводу, но…
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sergejmokrov03 23 июля 2021, 08:35
Не тратьте свое ВРЕМЯ на это !!!
User 3 августа 2021, 22:04
Назовите мне любой фильм за всю историю, я отвечу, что этот хуже
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106 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
М Найт Шьямалан уже работает над сценарием своего очередного фильма Написано менее 100 страниц. 
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1 сентября 2021 15:21
Фильм ужасов «Время» возглавил американский прокат, опередив новый «Бросок кобры» и «Космический джем 2» За первые дни в кинотеатрах остросюжетная лента заработала в США $16,5 млн.
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26 июля 2021 11:33
Хоррор М Найта Шьямалана «Время» снискал похвалу со стороны первых зрителей Абсолютный ужас в сочетании с семейной драмой. 
Написать
21 июля 2021 12:40
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