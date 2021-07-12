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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
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The French Dispatch

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», 2021

2021 / США
7.8 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Фильм Уэса Андерсона со звездами Голливуда, посвященный легендарному журналу The New Yorker
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Причины посмотреть Факты О фильме

В своем первом фильме-антологии Уэс Андерсон признается в любви не только журналистам, но и одному из известнейших изданий в мире — The New Yorker.

Кроме постоянных звезд кино Андерсона, вроде Тильды Суинтон, Эдварда Нортона и Фрэнсис МакДорманд, к актерскому составу присоединились и новички: Тимоти Шаламе, Бенисио дель Торо, Леа Сейду и другие. Предпоследний игровой фильм режиссера «Отель «Гранд Будапешт» в свое время был номинирован на «Оскар» в девяти категориях, в четырех из которых победил. Спустя шесть лет и один мультфильм Уэс Андерсон возвращается к игровому кино.

Во французском городке Эннуи-сюр-Блазе в послевоенное время существует филиал американской газеты Liberty, Kansas Evening Sun, когда-то начавший свою работу с создания журнала-травелога, иными словами, журнала с путевыми заметками. Спустя годы работы он вынужден закрыться. В последнем выпуске редакция намеревается опубликовать лучшие из своих старых материалов. Пока сотрудники работают над финальным номером, они вспоминают описанные ими истории: и о студенческих протестах, и об известном коллекционере, который охотится за бесценным полотном безумного художника, находящегося в тюрьме, и о деле, связанном с похищением человека и разрешенном шеф-поваром по имени лейтенант Нескафе.

Прообразом для газеты в фильме послужил американский еженедельник The New Yorker, преданным подписчиком которого Уэс Андерсон является с подростковых лет. По его словам, в его коллекции есть номера, датированные 40-ми годами прошлого века.

Некоторые персонажи фильма были вдохновлены реальными журналистами, работавшими в The New Yorker, или героями опубликованных в еженедельнике материалов. Так, Артур Ховитцер-младший (Билл Мюррей) является двойником соучредителя The New Yorker Гарольда Росса, а образ Жюльена Кадацио (Эдриен Броуди) вдохновлен лордом Дювином, британским арт-дилером, о котором еженедельник опубликовал материал из 6 частей в 1951 году.

Фильм снимался во французском городе Ангулем на старой войлочной фабрике, внутри которой съемочная группа выстроила декорации для многих сцен, в том числе тюрьму под открытым небом. Художник-постановщик Адам Штокхаузен рассказывал, что вдохновением для него и Андерсона послужила картина Орсона Уэллса «Процесс», декорации которой были выстроены в здании вокзала.

Автором постера стал испанский художник Хави Азнарез (Javi Aznarez), который появился в фильме в роли подчиненного Гермеса Джонса (Джейсон Шварцман), иллюстратора обложек журнала.

Перед съемками Уэс Андерсон попросил весь актерский состав посмотреть следующие ленты: «Жить своей жизнью» (1962), «Дьяволицы» (1954), «Набережная Орфевр» (1947), «Наслаждение» (1952) и «Четыреста ударов» (1959).

Название вымышленного города Эннуи-сюр-Блазе с английского можно приблизительно перевести как «Скука на Апатии».

Уэс Андерсон подчеркивал, что, хотя этот фильм — «любовное письмо журналистам», он вовсе не о свободе прессы.

До начала съемок в медиа ходили слухи, что фильм станет первым мюзиклом в карьере Уэса Андерсона, но режиссер все опроверг.

Имя Эрбсена Сазерака (Оуэн Уилсон) состоит из названий двух алкогольных напитков, появившихся в Новом Орлеане: анисового ликера Herbsaint и ржаного виски Sazerac. Оба напитка используются в приготовлении традиционного для Нового Орлеана коктейля Sazerac.

Все члены актерского состава говорили о том, что для них работа над этим фильмом оказалась одновременно выматывающей и очень веселой, так как многие сцены были сымпровизированы, хотя и отталкивались от блестяще написанного сценария.

Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.

7.8 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера онлайн 2 февраля 2022
Премьера в мире 12 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Леа Сейду
Леа Сейду
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» 20 постеров
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» смотреть онлайн

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
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Во «Французском вестнике» умирает главный редактор, который был душой издания. Теперь редакция объединяется, чтобы закончить последний номер. Все собираются в кабинете погибшего и читают будущие статьи. Первой становится сюжет о художнике, оказавшемся в тюрьме. Его талант для всего мира хочет открыть известный коллекционер, пытаясь купить его работы. Вторая посвещена молодым французским революционерам, которым удается найти любовь в идеологических противоречиях. А третья расскажет о…
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ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 18 ноября 2021, 12:02
«Почему, мистер Андерсон, почему, во имя чего вы продолжаете делать столь красиво?»

Старина Уэс дорвался: разрослись то ли бюджеты, то ли слава —… Читать дальше…
Елена Несмеева 4 декабря 2021, 15:32
Может я не доросла до такой сюжетной линии фильма, но я уснула на 4-м действии. Лично для меня очень скучно.
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саундтрек фильма Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
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