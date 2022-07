Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», 2021

Прообразом для газеты в фильме послужил американский еженедельник The New Yorker, преданным подписчиком которого Уэс Андерсон является с подростковых лет. По его словам, в его коллекции есть номера, датированные 40-ми годами прошлого века.

Некоторые персонажи фильма были вдохновлены реальными журналистами, работавшими в The New Yorker, или героями опубликованных в еженедельнике материалов. Так, Артур Ховитцер-младший (Билл Мюррей) является двойником соучредителя The New Yorker Гарольда Росса, а образ Жюльена Кадацио (Эдриен Броуди) вдохновлен лордом Дювином, британским арт-дилером, о котором еженедельник опубликовал материал из 6 частей в 1951 году.

Фильм снимался во французском городе Ангулем на старой войлочной фабрике, внутри которой съемочная группа выстроила декорации для многих сцен, в том числе тюрьму под открытым небом. Художник-постановщик Адам Штокхаузен рассказывал, что вдохновением для него и Андерсона послужила картина Орсона Уэллса «Процесс», декорации которой были выстроены в здании вокзала.

Автором постера стал испанский художник Хави Азнарез (Javi Aznarez), который появился в фильме в роли подчиненного Гермеса Джонса (Джейсон Шварцман), иллюстратора обложек журнала.

Перед съемками Уэс Андерсон попросил весь актерский состав посмотреть следующие ленты: «Жить своей жизнью» (1962), «Дьяволицы» (1954), «Набережная Орфевр» (1947), «Наслаждение» (1952) и «Четыреста ударов» (1959).

Название вымышленного города Эннуи-сюр-Блазе с английского можно приблизительно перевести как «Скука на Апатии».

Уэс Андерсон подчеркивал, что, хотя этот фильм — «любовное письмо журналистам», он вовсе не о свободе прессы.

До начала съемок в медиа ходили слухи, что фильм станет первым мюзиклом в карьере Уэса Андерсона, но режиссер все опроверг.

Имя Эрбсена Сазерака (Оуэн Уилсон) состоит из названий двух алкогольных напитков, появившихся в Новом Орлеане: анисового ликера Herbsaint и ржаного виски Sazerac. Оба напитка используются в приготовлении традиционного для Нового Орлеана коктейля Sazerac.

Все члены актерского состава говорили о том, что для них работа над этим фильмом оказалась одновременно выматывающей и очень веселой, так как многие сцены были сымпровизированы, хотя и отталкивались от блестяще написанного сценария.