«Утраченные иллюзии»: Рецензия Киноафиши

Франкофилов ждет настоящий праздник этой осенью: скоро на российских экранах можно будет посмотреть историческую драму «Утраченные иллюзии» по роману известного писателя Оноре де Бальзака. Свое произведение он посвятил Виктору Гюго и посмотрел со стороны на всю светскую и журналистскую жизнь Франции того века. Режиссер фильма Ксавье Джанноли восхищается эпохой, описанной в романе, однако это единственная положительная вещь в его картине.

Люсьен Шардон влюблен в слова, поэтому каждый раз показывает свою симпатию, сочиняя поэмы. Поэзия – это его стихия. Только вот его финансовое положение совершенно другого мнения. Конечно, Люсьен мечтает зарабатывать деньги на своих стихах, стать знаменитым и богатым. Он оказывается в Париже и сразу же находит общий язык с местными оппозиционными журналистами. Так начинается его путешествие к лучшей жизни, но какой же все-таки финал его ждет?

Мировая премьера «Утраченных иллюзий» состоялась на Венецианском кинофестивале этого года, но по ряду причин картина осталась без награды. В конце прошлого века режиссер Ксавье Джанноли получил главный приз в конкурсе короткого метра за фильм «Интервью», где в центре сюжета тоже оказывается журналист. В «Утраченных иллюзиях» действие происходит в эпоху Оноре де Бальзака, а именно в XIX веке. Журналистика там другая, нравы еще страннее, а свобода слова должна считаться самым главным критерием при создании газеты. Конечно, звучит все это как будто утопия, но именно так видели мир молодые французы, по крайней мере, в версии Джанноли.

Утраченные иллюзии

Режиссер как будто влюблен во все это время, и ему хочется досконально изучить все возможные детали, прощупать каждый камешек на неровных дорогах искусственно воссозданного Парижа. В его фильме очень важна атмосфера, иначе невозможно поверить, в какое время происходит действие. Однако вся его педантичность к атрибутике тех годов совершенно не помогает остаться в XIX веке. К сожалению, актеров снимают как будто оператор бегает за корреспондентом в телевизионном сюжете. Это не их место, артисты не знают, куда себя деть, поэтому им остается переигрывать, кривляться и излишне улыбаться.

С другой стороны, смотреть на главных французских актеров современности, безумно бегающих из одной комнаты в другую, кидающих газеты вверх, танцующих на балах и читающих речи, – задача для франкофилов. Среди каста и Бенжамен Вуазен, и Сесиль Де Франс, и Венсан Лакост, и Ксавье Долан (да, мы знаем, что он канадец), и даже Жерар Депардье. Такой серьезный и сильный актерский состав предполагает такого же уровня картину, но в результате получается историческая драма для утреннего показа на телеканале «Культура».

Утраченные иллюзии

Хотя если вдруг вы соскучились по костюмированным фильмам, а все сериалы BBC давно просмотрены и пересмотрены, то «Утраченные иллюзии» могут стать некой заменой. Только имейте в виду, что фильм идет 2 с половиной часа, и там практически ничего не происходит. На экране просто пересказ событий, иногда правдивых и очень горьких, но в большинстве своем очень инфантильных и безумных. Это все, конечно, ирония, никакого анализа и догматики там не должно быть, Ксавье Джанноли просто понравился сам роман и герой в нем, поэтому сейчас в 2021 году у нас есть обычная телевизионная костюмированная французская драма.

«Утраченные иллюзии» – очередной средний французский фильм, где можно любоваться только актерами. Если судьба вас завела в кинотеатр, а в репертуаре только эта лента, то, конечно, можно потратить деньги на билет и сходить на него. В другой ситуации лучше выбрать какую-нибудь другую картину, а потом дождаться «Утраченные иллюзии» на каком-нибудь из стримингов.

Новая картина Ксавье Джанноли придется по душе только франкофилам и любителям костюмированных фильмов. Не стоит питать надежды, что перед вами предстанет сложная эпохальная бальзаковская история. Этого не случится.