«Красное уведомление»: Рецензия Киноафиши

В пятницу 12 ноября на Netflix вышел комедийный боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот. За выходные он стал самым просматриваемым фильмом среди российских зрителей на американском стриминге. Рассказываем, стоит ли вам потратить почти два часа своего времени на новый продукт от Netflix или лучше пересмотреть что-то хорошее и проверенное временем.

Оказывается, древнеримский генерал подарил Клеопатре три драгоценных яйца в знак своей искренней и вечной любви. Только два из них дожили до сегодняшнего дня и красуются в самых популярных музеях мира. Местоположение третьего яйца никому неизвестно, но многие убеждены, что оно где-то хорошенько спрятано. В это верит и египетский миллиардер, поэтому заказывает у самых искусных воров в истории все три драгоценности. Для Нолана Бута это просто идеальная возможность наконец-то разбогатеть и снова доказать свое величие афериста. Только на пути у него встает некий агент ФБР Джон Хартли.

Красное уведомление

Буквально вчера известный российский режиссер и сценарист (в прошлом кинокритик) Роман Волобуев выложил в твиттере пост про «Красное уведомление», который лучше любого синопсиса рассказывает, о чем фильм. «Нетфликс сейчас посоветовал фильм, где Галь Гадот ворует яйца Клеопатры». Вы спросите, почему в рецензии Киноафиши – цитаты каких-то условно «левых» людей? Однако лучше Романа Олеговича вряд ли кто-то бы придумал описание в одно предложение этого среднего проекта Netflix. Если вас завлек интересный каст и жанровая характеристика картины, то знайте, что в фильме нет практически ничего, кроме кражи нескольких ценных яиц. В данном случае твит Волобуева суммирует весь смысл и идею «Красного уведомления».

Скорее всего, постановщика фильма Роусона Маршалла Тёрбера вы знаете по проекту «Мы – Миллеры», который многие критики и зрители восхваляли за юмор и непредсказуемость. Однако это было восемь лет назад, и вся комичность, встречающаяся в «Красном уведомлении», давно уже устарела. Даже лицо главного стебщика современного американского кино Райана Рейнольдса не помогает в этой ситуации. Создается впечатление, что актеры пришли немного потусить, слегка поиграть и просто поразвлечься в придуманных декорациях и истории.

Бюджет фильма ужасает своей цифрой. На картину было потрачено около $160 000 000, которые вряд ли когда-нибудь окупятся в онлайн-прокате. Зато на экранах ваших телевизоров или лэптопов можно увидеть драйвовые и ритмичные экшен-сцены, где каждая драка сравнима с самым чувственным танцем. Хореография в «Красном уведомлении» на высоком уровне, за которым не всегда успевает камера Маркуса Фёрдерера. Его стиль напоминает работу Роджера Дикинса в «1917» Сэма Мендеса, но в британском фильме каждый кадр излучал метафоричность основной истории, а в американском фильме – всего лишь прямолинейная сказка.

Красное уведомление

С другой стороны, новый продукт от Netflix отлично подходит в качестве попкорнового кино, где не надо думать, а голливудский «монтаж аттракционов» только радует взгляд насмотренного и даже не очень киномана. Тем более, не всегда можно встретить тандем из трех главных актеров американского кинематографа – Дуэйна Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот – которые не против делать разные трюки без каскадеров. В таком случае, картину можно смотреть только благодаря невероятной актерской химии между основными действующими лицами. А что там дальше по сюжету – это вообще вторичное.

«Красное уведомление» понравится всем, кто любит смотреть незамысловатые боевики с известными и любимыми актерами, где не так уж много сюжета, но зато экшен-сцены заставляют сидеть с раскрытым ртом. В любом случае, если вы ищете картину ради того, чтобы отдохнуть вечером после работы – быстрее включайте Netflix. А вот на свидании такое кино лучше не смотреть.