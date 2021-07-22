«Время»: Рецензия Киноафиши

Благополучная с виду семья отправляется на курорт, оперативно найденный матерью семейства Приской (Вики Крипс — «Призрачная нить», «Последний Вермеер»). Вместе с мужем (Гаэль Гарсиа Берналь — «Эма: Танец страсти», «Афера в Майами») и двумя детьми (Алекса Суинтон и Нолан Ривер) они прибывают на тропический остров с шикарным уровнем сервиса и живописным видом из номеров.

У родителей проблемы личного характера, дело идет к разводу, но детям об этом не говорят (хотя те все более-менее понимают). Кажется, что по возвращении в цивилизацию эту семью ждет распад, но до этого момента им не хватит… времени. Оказавшись по приглашению менеджера отеля на «секретном» пляже, окруженном таинственными скалами, семья Приски и Гая вместе с другими посетителями этого места проживет целую жизнь за 24 часа.

Главным источником вдохновения для сценария «Времени» послужил графический роман «Замок из песка» Фредерика Питерса и Пьера Оскара Леви, изданный в 2010 году. Правда, точной экранизации не вышло, да и не планировалось, хотя права на это произведение и были приобретены. От первоисточника в фильме Шьямалана лишь начальный концепт о людях, которые попали на пляж, обнаружили себя в ловушке и стали катастрофически быстро стареть. Если французский комикс отличался мрачной интонацией и атмосферой безысходности, то очередной триллер мастера мистификаций уводит историю совсем в другую степь.

Время

Стилистически «Время» легко узнается как творение М. Найта Шьямалана, чем в некоторой степени походит на предыдущие его работы — скажем, на «Сплита» и «Визит». Диалоги, обоснованные в начале семейной травмой (рак, помноженный на нелюбовь, измену и желание сепарации), к концу скатываются в нелепую, прямо-таки неуместную комедию. Смерть от далекой и призрачной леди с косой, до которой еще нужно дожить, становится неминуемым, казалось бы, концом для всех присутствующих на злосчастном побережье.

Известный поклонник необыкновенных (и часто алогичных) сюжетных поворотов, противоречащих здравому смыслу, здесь Шьямалан удивительно ровно развивает события. Автор даже умудряется вставить пояснительные эпизоды, которые вроде как должны объяснить невнимательному зрителю, почему все происходит ровно так, как происходит: например, почему герои стареют, но при этом у них не растут волосы и ногти; почему клетки людей стареют, а продукты остаются свежими и не портятся. Словом, реклама дезодоранта «Но футболка сухая и ничем не пахнет» в антураже угнетающих гор от Шьямалана.

Где-то здесь присутствуют и философские подтексты. В устах героев то и дело звучат высокопарные истины, обыгрывающие время и его течение. Если вам еще не набили оскомину поговорки вроде «Делу время, потехе час», будьте готовы к вербальной бомбардировке на протяжении почти двух часов, не имеющей по сути никакого значения для событий картины. Кажется, будто диалоги Шьямалан писал, пребывая на том же пляже под измененным состоянием сознания. Видимо, отсюда «чеховские ружья», развешенные в самом начале и стреляющие тогда, когда этого совсем не ждешь — просто по велению создателя.

Время

Потрясающим образом «талант» американского постановщика индийского происхождения сыграл с ним злую шутку. Надеясь создать эпохальный сверхъестественный триллер, от которого кровь стынет в жилах, а дыхание замирает, Шьямалан выдал тривиальную басню — ответ на вопрос «Что пробежит перед глазами накануне неминуемой смерти?». Да и неминуемость всякий раз подвергается сомнению, персонажи по ходу действия предпринимают самые разные попытки выбраться из этой аномальной зоны, но терпят фиаско. Как удачно, что шифр к спасению им подарил ничего не смыслящий в законах физики ребенок.

Взрослый режиссер со своим новым творением (точнее опусом) напоминает несформированного индивида, которому еще далеко до взрослой и ответственной личности. Им движет то, что вложили другие, ничего своего автор передать зрителям не в состоянии. Прописные истины вроде «Обними ближнего своего, ведь времени осталось так мало» словно листочки 20-летней давности, которые раздавали члены российских сект на выходе из продуктовых магазинов. А изуверские оптические иллюзии оператора Майка Гиулакиса — акт, достойный скорее манерного пижона, нежели высококлассного специалиста.

«Время» М. Найта Шьямалана хочет казаться одой скоротечности бытия. Но выглядит как суп с шампиньонами, поданный в «Шоколаднице»: ты пришел есть в кофейню, поэтому не удивляйся, что тебя ждет подогретый полуфабрикат, а не первоклассное блюдо шеф-повара. Это ленивое, в отдельных моментах омерзительное кино, предлагающее идеи, устаревшие на 10-15 лет. Такие картины как «Господин Никто» и «Загадочная история Бенджамина Баттона» вкупе с «Доктором Кто» рассказали о жизни, смерти и старении все, что только возможно, в самых разных вариациях. Шьямалан, ты опоздал. Выйди и закрой дверь класса с другой стороны.