«Белый снег»: Рецензия Киноафиши

В 28-й раз открылся кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге. Несмотря на все трудности, смотр продолжает дышать, хотя каждый вдох дается ему с трудом. В качестве фильма открытия была выбрана новая работа Николая Хомерики «Белый снег» про легендарную чемпионку по лыжному спорту. На фестиваль картина попала не до конца доделанная, четко находясь в статусе постпродакшна. В таком случае рассказываем, из чего состоит так называемый «черновик» и что может поменяться к февралю, когда фильм выйдет в прокат.

Белый снег

В центре сюжета история олимпийской чемпионки по лыжному спорту Елены Вяльбе. После победы на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году она попадает в резиденцию короля вместе со своим сыном и матерью. Будучи еще маленькой девочкой, она мечтала посмотреть, как живут настоящие монархи. Такое почти скромное желание было услышано королем Норвегии, большим фанатом лыжного спорта в целом и российской команды в частности. Во время разговора он предлагает Елене тренировать норвежских лыжниц. Перед глазами Вяльбе проносится вся ее жизнь: начиная от трудностей в родном Магадане и заканчивая победой на чемпионате мира, где лыжница завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Биографические фильмы о разных деятелях спорта, их историях успеха и глубокой драме вокруг соревнований в первую очередь находят финансовую поддержку со стороны продюсеров или министерства культуры. Такую тенденцию, конечно же, задала картина Николая Лебедева «Легенда №17», рассказавшая историю великого хоккеиста в рамках арт-мейнстрима. После этого фильмы становились более коммерческими и «артовость» даже не упоминалась. Спортивные драмы начали примерять статус «блокбастера» и срывать бокс-офис любопытными суммами, как это было с «Движением вверх». Безусловно, Николай Хомерики упрямо пытается следовать тем же самым тенденциям, но в конечном итоге на экране предстает не мейнстрим, не арт, а телевизионный фильм для «России 1», даже не для Первого канала.

Белый снег

Конечно, такая не кинематографическая стилистика может быть результатом технически не доделанной до конца картины. Ее создатели до показа аккуратно предупредили, что все места, требующие доработки, будут заметны сразу же. В принципе, уже изначальный хронометраж задавал много вопросов, так как 130 минут для спортивной драмы – слишком огромное количество времени. Драматургически было бы просто невозможно не растерзать сюжетные линии или не запутаться в кульминационных моментах.

«Белый снег» построен максимально линейным способом, но не отказывается от удобности кольцевой композиции и небольших экспериментов со временем. Однако следить за всеми скачками от разных моментов жизни спортсменки до соревнования оказывается непростым опытом. Некоторые эпизоды как будто намеренно повторяются, тем самым создавая кольцевую композицию внутри себя. Только это не какой-нибудь кинематографический прием, а просто очевидный пример проекта, находящегося на доработке.

Белый снег

Полностью сделанные кусочки фильма сразу же бросаются в глаза. Монтаж, звук, драматургия и другие маленькие элементы синхронизируются и рассказывают историю. Однако такой магией обладали лишь последние 30 минут фильма из 130. Потенциально финал был рассчитан на разбивание сердец, учащение дыхания и пульса, когда волнуешься за любимых спортсменов. У концовки действительно есть возможность заставить зрителей проливать слезы, но это произойдет только после тщательной работы во время постпродакшна.

Такая эмоциональная встряска практически гарантирована, потому что, если отставить все технические неровности в сторонку, Николай Хомерики влюбляет каждого зрителя в свою героиню. Ее характер, сложное детство, соперничество, бытовуха, дикие боли в мышцах – все элементы делают из Елены Вяльбе в первую очередь человека, а не просто олимпийскую чемпионку с газет и экранов. При просмотре так и хочется спросить ее: «А удовольствие вообще есть во всем спорте?». Ответ не заставит себя ждать и, конечно же, будет положительным, потому что каждого спортсмена заряжает именно любовь к собственному делу. Елена Вяльбе в исполнении Ольги Лерман доказывает это практически в каждом крупном плане, где в ее глазах отзеркаливаются огонь и настоящая свирепость.

Белый снег

Этот фильм рассчитан на аудиторию из тех, кто застал победу Елены Вяльбе на чемпионате мира в 1997 году и другие ее результаты на олимпиадах и первенствах планеты. Любителям спортивных драм картина может показаться недостаточно ладной, и они перестанут ее смотреть спустя короткие пятнадцать минут. В принципе, до февраля достаточно много времени, и, поскольку постпродакшн все еще продолжается, в кинотеатрах мы можем увидеть совершенно иной фильм.