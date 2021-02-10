«Родные»: Рецензия Киноафиши

Упущенная 30 лет назад мечта спеть собственную песню на Грушинском фестивале вновь вспыхивает у отца большого семейства. Ему кажется, что вот он – последний шанс полюбить жизнь и закрыть старый гештальт. У родственников не может быть отговорок. Все должны отправиться в это неблизкое путешествие, чтобы поддержать отца в сложное время. Дорога моментально оборачивается приключением с собиранием палатки под проливным дождем, посещением церквей и заездами в места далекого детства. В последних прошли лучшие годы отца, превращающего каждую остановку в живописную историю. Поездка в машине, в которой собрались яркие личности с разнообразными характерами, окажется непростой, наполняясь ссорами и выяснением отношений. Но преодоление общих трудностей в дороге должно сплотить семью и помочь найти силы встретиться со своими страхами.

В конце всех объединит песня, которая позволит оставить разногласия позади. Но это неизбежный штрих историй, переплетенных с музыкой. Намного важнее окажется само путешествие и связанные с ним события. Именно в дороге случаются главные преображения, помогающие переосмыслить жизнь и сделать массу новых, часто незапланированных открытий. Самые главные будут касаться разногласий между сыном и отцом, которые не готовы уступать друг другу. Правда, их столкновение сложно назвать равным и честным. Если у первого можно услышать доводы и аргументы, то у второго будет лишь искаженная уверенность в собственной правоте, основанная на неосязаемой многолетней мудрости. Очень быстро становится понятно, что взрослеть нужно не ребенку. Прожитые годы и многолетняя вера в собственную исключительность — путь ложный и губительный.

Родные

Ставя в центр сюжета вечную проблему отцов и детей, «Родные» моментально превращаются в фильм о покаянии, прощении и принятии. Несмотря на наличие привычных кривляний Бурунова, его герой драматический, а шумное и тираническое поведение — способ справиться с дезориентацией и страхом. Юмор на экране, с одной стороны, попытка побега в грубость и черствость, с другой — ожившая русская глубинка со свечками за здравие, приметами и лечением народной медициной вперемешку со знахарями. Отец оказывается собирательным образом русского зрителя телевизора. Запад — истинное зло, хорошо там, где родился и пригодился, а старший всегда знает как лучше. Любые перемены ощущаются им болезненно и выглядят чём-то пугающим. Тут просыпается его главная обязанность — передать свои сакральные знания и истины о жизни новым поколениям. Иногда насильно, но только так можно сохранить эту страну.

Во многом такой посыл определяет и пейзажи картины. В путешествии мы будем наблюдать жизнь окраин и сельской местности с редкими городскими панорамами. Даже столицу мы увидим мельком в виде съезда с неожиданно пустого МКАДа и богатого загородного дома. Перед нами предстанет не всегда киношная Россия, полная семейных традиций, которые будут главной скрепляющей силой и попробуют подарить надежду. Здесь обязательно попарятся в баньке, соберутся за большим столом с домашними наливками и устроят шумные танцы под вечный хит Юры Шатунова. Лучшими моментами этого роуд-муви оказываются длительные остановки. Дорога ощущается не более чем связующим звеном, показывая груз и тяжесть расстояния.

Родные

Для многих «Родные» станут неожиданностью. Трейлер, постеры и большой акцент на Бурунове рисуют несколько иную картину и скорее вводят в заблуждение. Стоит готовиться, что это не очередная комедия с логотипом ТНТ. Проблемы героев окажутся реальными и приземленными. Создатели разговаривают со зрителем понятным языком, не углубляясь в сложные конструкции и метафоры. Перед нами настоящая драма, в которой юмор лишь дополнительная опция в долгом путешествии. Скрашивает его и множество узнаваемой музыки, состоящей из хитов 90-х и нескольких музыкальных вставок в исполнении Монеточки. За этими деталями нас ждет фильм, после которого хочется позвонить родителям и близким, провести лишний вечер с семьей. Хотя можно просто отправиться в кинотеатр, вместе разделив эти эмоции и переживания.