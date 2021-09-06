«Клаустрофобы 2: Лига выживших»: Рецензия Киноафиши

После событий первой части пара выживших героев Зоуи (Тейлор Расселл) и Бен Миллер (Логан Миллер) всё ещё не могут отойти от произошедшего. Девушка твёрдо решила, что должна вывести на чистую воду организацию «Минос», устраивающую смертельные квесты. Кажется, что ей удалось найти убежище злодеев. Но когда Зоуи и Бен попадают на место назначения, выясняется, что они стали участниками нового квеста. Вместе с ними смертельные ловушки будут проходить люди, выжившие в других подобных состязаниях.

Вышедшие в 2019 году «Клаустрофобы» удивительно точно поймали волну популярности всевозможных квест-комнат, распространившихся по многим странам (в том числе и в России). Режиссёр Адам Робител, до этого потренировавшийся на низкобюджетных ужастиках вроде четвёртого «Астрала» и «Демонов Деборы Логан», смешал актуальную тему с идеями знаменитой «Пилы» Джеймса Вана или даже скорее его продолжателей. В молодёжном хорроре каждую комнату превратили в набор смертельно опасных ловушек: герои должны понять правила игры, а потом успеть выполнить задание, борясь не только с обстоятельствами, но и с собственным страхом и эгоизмом. Чаще всего по ходу действия погибал один из второстепенных персонажей. При этом подача истории оставалась довольно лёгкой: в противовес упомянутой «Пиле» в «Клаустрофобах» почти не показывали кровь и жестокость. Эта универсальность и позволила собрать картине 150 миллионов долларов в прокате при вложенных девяти миллионах.

Клаустрофобы 2: Лига выживших

Подробный рассказ о первой части в рецензии на сиквел просто необходим, поскольку продолжение можно считать не просто прямым наследником оригинала, а скорее следующим эпизодом сериала. Здесь даже собралась ровно та же команда авторов – от режиссёра и сценариста до оператора и композитора. А значит и тема, и форма подачи остались прежними, так что поклонникам первого фильма точно придётся по вкусу новая история.

Но почти сериальная структура таит в себе и одну из главных проблем сиквела: он попросту не предлагает зрителю ничего нового. Квест в самолёте, на который намекали в финале первой части, так и не состоится. В конце эту тему обыграют лишь мимоходом, хотя и очень иронично. Но большую часть сюжета займут точно такие же тематические комнаты. Причём больший масштаб событий (бюджет картины вырос почти в два раза, хотя и это не слишком много) никак не отражается на глобальности самих квестов. В одном из заданий весь саспенс строят на банальном хождении по полу. И здесь он даже не проваливается, как в предыдущем фильме.

Персонажи всё так же находят подсказки, используя известную им одним логику. Хотя на сей раз это можно хоть как-то объяснить: если в предыдущих квестах выживали те, кто мыслил именно таким неожиданным образом, теперь им должно быть легче. Что, конечно, не помогает зрителю проникаться их действиями. Было бы гораздо приятнее искать решение вместе с героями, а не просто восхищаться их находчивостью.

Клаустрофобы 2: Лига выживших

Отдельно стоит отметить ещё один большой недостаток, характерный для современного кинематографа: в трейлере показали слишком много. Здесь можно увидеть несколько важных заданий и даже один неожиданный поворот, который порадует неподготовленного зрителя. Поэтому любителям сюрпризов лучше избегать большинства промоматериалов.

Хотя авторы всё же найдут, чем удивить и тех, кто заспойлерил себе отдельные сцены. Пара финальных поворотов отлично продолжает идею глобального заговора и всесильной организации «Минос». Увы, не получается избавиться от ощущения, что тему наследственности тоже отчасти подсмотрели в «Пиле». Однако финал выглядит хоть и максимально притянутым, но очень остроумным.

«Клаустрофобы 2: Лига выживших» — максимально ожидаемое и логичное продолжение первой части, которое понравится поклонникам оригинала и напомнит о страхе перед квестами. Но поскольку фильм использует практически те же ходы, он уже вряд ли сможет удивить – просто порадует напряжённым действием на полтора часа и приятными героями.