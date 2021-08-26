Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отчаянные аферистки Отчаянные аферистки
Киноафиша Фильмы Отчаянные аферистки
Queenpins

Отчаянные аферистки, 2021

2021 / США
6.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Комедия с Кристен Белл о домохозяйках-мошенницах
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 12
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Основанная на реальных событиях, эта очаровательная комедия от дуэта американского режиссера Арона Годета и режиссера индийского происхождения Гиты Пуллапилли расскажет историю двух женщин среднего класса из США. Скучающая и разочарованная в жизни домохозяйка из пригорода по имени Конни (Кристен Белл) и ее лучшая подруга, видеоблогер Джоджо (Кирби Хауэлл-Баптист) живут обычной провинциальной жизнью. Позднее они объединяются для того, чтобы превратить свое сомнительное хобби в многомиллионный доход.

Подруги каждый день сталкиваются с рядом повседневных финансовых проблем: всепоглощающими долгами, налогами, а также мелкими и крупными тратами. Однажды, отправив письмо с жалобой на коробку просроченных хлопьев, Конни получает взамен извинения вместе с большим количеством бесплатных купонов на еду. После этого женщины вынашивают план, согласно которому их незаконная схема по выманиванию миллионов у мегакорпораций будет направлена на благое дело. Новые Робин Гуды своего времени собираются украсть купоны и продать их семьям, которые действительно в них нуждаются. Однако незаконный оборот купонов не остается незамеченным, поэтому на их пути к полной монополии в «купонном» мире оказываются незадачливый офицер по предотвращению убытков (Пол Уолтер Хаузер) из местной сети супермаркетов и решительный почтовый инспектор (Винс Вон), которые объединяют усилия в погоне за новоиспеченными преступницами. Тем временем Конни и Джоджо на помощь приходит их криминальный вдохновитель (Биби Рекса), которая окажет им содействие с технической стороной преступления.     

Это третий полнометражный фильм и третий совместный проект режиссеров Гиты Пуллапилли и Арона Годета.

В мае 2019 года стало известно, что актриса Кристен Белл была утверждена на одну из главных ролей в фильме. Актриса Лесли Джонс долгое время значилась в одной из ролей в фильме, но в итоге выбыла из проекта.

В это же время было объявлено, что режиссерами картины выступят Гита Пуллапилли и Арон Годет.

Актер Бен Стиллер стал продюсером фильма.

Режиссеры Гита Пуллапилли и Арон Годет также написали сценарий фильма. 

В сентябре 2020 года стало известно, что актриса Кирби Хауэлл-Бпатист заменит актрису Лесли Джонс, выбывшую из проекта.

Актрисы Кристен Белл и Кирби Хауэлл-Баптист ранее снимались вместе в сериале «Хорошее место» в роли Элеоноры Шеллстроп и Симоны Гарнетт соответственно. Также они уже работали вместе над четвертым сезоном сериала «Вероника Марс».

В июле 2020 года стало известно, что актеры Винс Вон и Пол Уолтер Хаузер также присоединились к актерскому составу фильма. 

Распространением картины занималась компания STX Entertainment.

В октябре 2020 года стало известно, что одну из ролей исполнит Биби Рекса. В декабре того же года к актерскому составу картины присоединились актеры Эдуардо Франко, Марк Ивэн Джексон, Дайо Окенийи, Ник Кассаветис, Джоэл МакХэйл, Пол Руст и Майкл Масини.

Основные съемки фильма проходили в октябре 2020 года.

В июне 2021 года стало известно, что стриминговые сервисы Showtime и Paramount+ приобрели права на трансляцию фильма. 

Это дебютная роль для Биби Рексы в кино.

Конни и ДжоДжо – лучшие подруги, которые погрязли в быту и домашней рутине. Но однажды им удалось перевернуть свою жизнь, превратив парочку купонов на еду в 40 миллионов долларов! Теперь у них есть все - модная одежда, дорогие спорткары, частный самолет. И все было бы как в сказке, если бы не два копа, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему. Невероятно находчивая комедия, основанная на реальных событиях, об одной из самых громких афер США!

6.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 сентября 2021
Премьера онлайн 30 сентября 2021
Премьера в мире 26 августа 2021
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Арон Годет
Арон Годет
В ролях
Кристен Белл
Кристен Белл
Кирби Хауэлл-Баптист
Кирби Хауэлл-Баптист
Винс Вон
Винс Вон
Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Новинки Новинки
Постер фильма Отчаянные аферистки 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отчаянные аферистки смотреть онлайн

Отчаянные аферистки
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Если посмотреть трейлер «Отчаянных аферисток», может показаться, что это очень американское кино. Ну правда, где у нас в России так развита система купонов, которые вырезаются из местных газет и присылаются по почте? А там она, несмотря на обилие приложений в телефонах, живее всех живых. Но затем и пишутся рецензии, чтобы убедить потенциальную публику отбросить сомнения и предубеждения и самим решить, насколько это кино международное. По мне так очень. Конни – хрупкая…
Читать
Пока нет отзывов Написать
26 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Отчаянные аферистки
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Третий день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации независимых дистрибьюторов С 5 по 8 апреля в Москве проходит отраслевой форум «Российский кинобизнес». Киноафиша ведет дневник с места событий.
Написать
8 апреля 2021 11:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши