Отчаянные аферистки, 2021

Это третий полнометражный фильм и третий совместный проект режиссеров Гиты Пуллапилли и Арона Годета.

В мае 2019 года стало известно, что актриса Кристен Белл была утверждена на одну из главных ролей в фильме. Актриса Лесли Джонс долгое время значилась в одной из ролей в фильме, но в итоге выбыла из проекта.

В это же время было объявлено, что режиссерами картины выступят Гита Пуллапилли и Арон Годет.

Актер Бен Стиллер стал продюсером фильма.

Режиссеры Гита Пуллапилли и Арон Годет также написали сценарий фильма.

В сентябре 2020 года стало известно, что актриса Кирби Хауэлл-Бпатист заменит актрису Лесли Джонс, выбывшую из проекта.

Актрисы Кристен Белл и Кирби Хауэлл-Баптист ранее снимались вместе в сериале «Хорошее место» в роли Элеоноры Шеллстроп и Симоны Гарнетт соответственно. Также они уже работали вместе над четвертым сезоном сериала «Вероника Марс».

В июле 2020 года стало известно, что актеры Винс Вон и Пол Уолтер Хаузер также присоединились к актерскому составу фильма.

Распространением картины занималась компания STX Entertainment.

В октябре 2020 года стало известно, что одну из ролей исполнит Биби Рекса. В декабре того же года к актерскому составу картины присоединились актеры Эдуардо Франко, Марк Ивэн Джексон, Дайо Окенийи, Ник Кассаветис, Джоэл МакХэйл, Пол Руст и Майкл Масини.

Основные съемки фильма проходили в октябре 2020 года.

В июне 2021 года стало известно, что стриминговые сервисы Showtime и Paramount+ приобрели права на трансляцию фильма.

Это дебютная роль для Биби Рексы в кино.