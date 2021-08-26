Отчаянные аферистки, 2021

Основанная на реальных событиях, эта очаровательная комедия от дуэта американского режиссера Арона Годета и режиссера индийского происхождения Гиты Пуллапилли расскажет историю двух женщин среднего класса из США. Скучающая и разочарованная в жизни домохозяйка из пригорода по имени Конни (Кристен Белл) и ее лучшая подруга, видеоблогер Джоджо (Кирби Хауэлл-Баптист) живут обычной провинциальной жизнью. Позднее они объединяются для того, чтобы превратить свое сомнительное хобби в многомиллионный доход.
Подруги каждый день сталкиваются с рядом повседневных финансовых проблем: всепоглощающими долгами, налогами, а также мелкими и крупными тратами. Однажды, отправив письмо с жалобой на коробку просроченных хлопьев, Конни получает взамен извинения вместе с большим количеством бесплатных купонов на еду. После этого женщины вынашивают план, согласно которому их незаконная схема по выманиванию миллионов у мегакорпораций будет направлена на благое дело. Новые Робин Гуды своего времени собираются украсть купоны и продать их семьям, которые действительно в них нуждаются. Однако незаконный оборот купонов не остается незамеченным, поэтому на их пути к полной монополии в «купонном» мире оказываются незадачливый офицер по предотвращению убытков (Пол Уолтер Хаузер) из местной сети супермаркетов и решительный почтовый инспектор (Винс Вон), которые объединяют усилия в погоне за новоиспеченными преступницами. Тем временем Конни и Джоджо на помощь приходит их криминальный вдохновитель (Биби Рекса), которая окажет им содействие с технической стороной преступления.
Это третий полнометражный фильм и третий совместный проект режиссеров Гиты Пуллапилли и Арона Годета.
В мае 2019 года стало известно, что актриса Кристен Белл была утверждена на одну из главных ролей в фильме. Актриса Лесли Джонс долгое время значилась в одной из ролей в фильме, но в итоге выбыла из проекта.
В это же время было объявлено, что режиссерами картины выступят Гита Пуллапилли и Арон Годет.
Актер Бен Стиллер стал продюсером фильма.
Режиссеры Гита Пуллапилли и Арон Годет также написали сценарий фильма.
В сентябре 2020 года стало известно, что актриса Кирби Хауэлл-Бпатист заменит актрису Лесли Джонс, выбывшую из проекта.
Актрисы Кристен Белл и Кирби Хауэлл-Баптист ранее снимались вместе в сериале «Хорошее место» в роли Элеоноры Шеллстроп и Симоны Гарнетт соответственно. Также они уже работали вместе над четвертым сезоном сериала «Вероника Марс».
В июле 2020 года стало известно, что актеры Винс Вон и Пол Уолтер Хаузер также присоединились к актерскому составу фильма.
Распространением картины занималась компания STX Entertainment.
В октябре 2020 года стало известно, что одну из ролей исполнит Биби Рекса. В декабре того же года к актерскому составу картины присоединились актеры Эдуардо Франко, Марк Ивэн Джексон, Дайо Окенийи, Ник Кассаветис, Джоэл МакХэйл, Пол Руст и Майкл Масини.
Основные съемки фильма проходили в октябре 2020 года.
В июне 2021 года стало известно, что стриминговые сервисы Showtime и Paramount+ приобрели права на трансляцию фильма.
Это дебютная роль для Биби Рексы в кино.
Конни и ДжоДжо – лучшие подруги, которые погрязли в быту и домашней рутине. Но однажды им удалось перевернуть свою жизнь, превратив парочку купонов на еду в 40 миллионов долларов! Теперь у них есть все - модная одежда, дорогие спорткары, частный самолет. И все было бы как в сказке, если бы не два копа, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему. Невероятно находчивая комедия, основанная на реальных событиях, об одной из самых громких афер США!