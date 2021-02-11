Родные, 2021

В центре сюжета большая дружная семья. Главный герой – отец семейства – обожает свою любимую жену и детей. Семья и дом для него – самое главное в жизни, но раньше он имел мечту, о которой со временем начал постепенно забывать. Не так-то просто сохранять юношеский дух и целеустремленность, когда тебе нужно воспитывать детей и пытаться быть им хорошим примером. Но так же, как и многим родителям, герою хочется поделиться своим опытом и рассказать молодому поколению свою историю.

Отцу приходит в голову блестящая идея: пора осуществить давнюю мечту и вместе со своими близкими отправиться на Грушинский фестиваль, где он давно хотел исполнить песню собственного сочинения. Данный музыкальный фестиваль появился еще в 1968 году и с тех пор проходит в Самарской области. Герой устал от ежедневных забот и теперь готов поставить свою жизнь на паузу, чтобы следовать своим желаниям. Для других членов семьи это становится сюрпризом, к которому они не были готовы. Каждый считает, что все это обычные капризы взрослого человека. Однако в такие моменты необходимо, чтобы семья была на твоей стороне и поддерживала тебя, несмотря ни на что.

Так начинается путешествие семьи через всю Россию, а фильм превращается в настоящий отечественный роуд-муви. В долгом пути героев ждут незабываемые приключения, в ходе которых им предстоит узнать друг друга с новой стороны. Автопутешествие готовит персонажам картины различные испытания, которые их отношения могут не выдержать. Только к концу поездки члены огромного семейства поймут ценность этого опыта.