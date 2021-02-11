Родные, 2021

В центре сюжета большая дружная семья. Главный герой – отец семейства – обожает свою любимую жену и детей. Семья и дом для него – самое главное в жизни, но раньше он имел мечту, о которой со временем начал постепенно забывать. Не так-то просто сохранять юношеский дух и целеустремленность, когда тебе нужно воспитывать детей и пытаться быть им хорошим примером. Но так же, как и многим родителям, герою хочется поделиться своим опытом и рассказать молодому поколению свою историю.
Отцу приходит в голову блестящая идея: пора осуществить давнюю мечту и вместе со своими близкими отправиться на Грушинский фестиваль, где он давно хотел исполнить песню собственного сочинения. Данный музыкальный фестиваль появился еще в 1968 году и с тех пор проходит в Самарской области. Герой устал от ежедневных забот и теперь готов поставить свою жизнь на паузу, чтобы следовать своим желаниям. Для других членов семьи это становится сюрпризом, к которому они не были готовы. Каждый считает, что все это обычные капризы взрослого человека. Однако в такие моменты необходимо, чтобы семья была на твоей стороне и поддерживала тебя, несмотря ни на что.
Так начинается путешествие семьи через всю Россию, а фильм превращается в настоящий отечественный роуд-муви. В долгом пути героев ждут незабываемые приключения, в ходе которых им предстоит узнать друг друга с новой стороны. Автопутешествие готовит персонажам картины различные испытания, которые их отношения могут не выдержать. Только к концу поездки члены огромного семейства поймут ценность этого опыта.
Съемки фильма начались 10 июля 2020 года в Московской и Тверской областях.
Автором идеи стал сценарист Алексей Казаков. Он написал сценарий к фильму вместе с Жорой Крыжовниковым. Оба сценариста выступили продюсерами картины. Кинематографисты не в первый раз работают вместе. Под их руководством появились картины «Горько!», «Горько! 2», Самый лучший день». Казаков также поработал над сценариями таких фильмов, как «Чернобыль», «Побочный эффект».
Алексей Казаков признался, что для них с Крыжовниковым история фильма является глубоко личной, так как все персонажи – это прообразы близких людей из их детства.
Режиссером проекта выступил Илья Аксенов. Это его третий полнометражный фильм после картин «Квнщики» и «На край света». Он также режиссер российского сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».
Один из продюсеров Илья Стюарт признался, что компания Sony Pictures займется выпуском картины в прокат.
Отца семьи сыграет Сергей Бурунов, который известен озвучиванием таких голливудских актеров, как Леонардо ДиКаприо, Джонни Депп, Стив Карелл, Адам Сэндлер. Он также сыграл в российских картинах «Глубже!», «Последний богатырь», «Духless 2» и других.
Роль матери досталась Ирине Пеговой, которую можно увидеть в «Экипаже», «Прогулке» и сериале «Годунов».
Также в фильме снялись певица Монеточка, для которой эта роль стала дебютной в кино, Семен Трескунов, Катерина Беккер, Никита Павленко, Сергей Шакуров и другие.
Сергей Бурунов, исполнивший главную роль, в одном из интервью сказал, что его герой – это олицетворение россиянина в середине своего жизненного пути.
Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки...