Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Родные Родные
Киноафиша Фильмы Родные

Родные, 2021

2021 / Россия
7.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Отечественное роуд-муви с Сергеем Буруновым
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 74
Не пойду 10
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета большая дружная семья. Главный герой – отец семейства – обожает свою любимую жену и детей. Семья и дом для него – самое главное в жизни, но раньше он имел мечту, о которой со временем начал постепенно забывать. Не так-то просто сохранять юношеский дух и целеустремленность, когда тебе нужно воспитывать детей и пытаться быть им хорошим примером. Но так же, как и многим родителям, герою хочется поделиться своим опытом и рассказать молодому поколению свою историю.

Отцу приходит в голову блестящая идея: пора осуществить давнюю мечту и вместе со своими близкими отправиться на Грушинский фестиваль, где он давно хотел исполнить песню собственного сочинения. Данный музыкальный фестиваль появился еще в 1968 году и с тех пор проходит в Самарской области. Герой устал от ежедневных забот и теперь готов поставить свою жизнь на паузу, чтобы следовать своим желаниям. Для других членов семьи это становится сюрпризом, к которому они не были готовы. Каждый считает, что все это обычные капризы взрослого человека. Однако в такие моменты необходимо, чтобы семья была на твоей стороне и поддерживала тебя, несмотря ни на что.

Так начинается путешествие семьи через всю Россию, а фильм превращается в настоящий отечественный роуд-муви. В долгом пути героев ждут незабываемые приключения, в ходе которых им предстоит узнать друг друга с новой стороны. Автопутешествие готовит персонажам картины различные испытания, которые их отношения могут не выдержать. Только к концу поездки члены огромного семейства поймут ценность этого опыта.

Съемки фильма начались 10 июля 2020 года в Московской и Тверской областях.

Автором идеи стал сценарист Алексей Казаков. Он написал сценарий к фильму вместе с Жорой Крыжовниковым. Оба сценариста выступили продюсерами картины. Кинематографисты не в первый раз работают вместе. Под их руководством появились картины «Горько!», «Горько! 2», Самый лучший день». Казаков также поработал над сценариями таких фильмов, как «Чернобыль», «Побочный эффект».

Алексей Казаков признался, что для них с Крыжовниковым история фильма является глубоко личной, так как все персонажи – это прообразы близких людей из их детства.

Режиссером проекта выступил Илья Аксенов. Это его третий полнометражный фильм после картин «Квнщики» и «На край света». Он также режиссер российского сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

Один из продюсеров Илья Стюарт признался, что компания Sony Pictures займется выпуском картины в прокат.

Отца семьи сыграет Сергей Бурунов, который известен озвучиванием таких голливудских актеров, как Леонардо ДиКаприо, Джонни Депп, Стив Карелл, Адам Сэндлер. Он также сыграл в российских картинах «Глубже!», «Последний богатырь», «Духless 2» и других.

Роль матери досталась Ирине Пеговой, которую можно увидеть в «Экипаже», «Прогулке» и сериале «Годунов».

Также в фильме снялись певица Монеточка, для которой эта роль стала дебютной в кино, Семен Трескунов, Катерина Беккер, Никита Павленко, Сергей Шакуров и другие.

Сергей Бурунов, исполнивший главную роль, в одном из интервью сказал, что его герой – это олицетворение россиянина в середине своего жизненного пути.

Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки...

7.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера в мире 11 февраля 2021
Возраст 12+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Илья Аксенов
Илья Аксенов
В ролях
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Монеточка
Монеточка
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы с Сергеем Буруновым Фильмы с Сергеем Буруновым
Постер фильма Родные 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Упущенная 30 лет назад мечта спеть собственную песню на Грушинском фестивале вновь вспыхивает у отца большого семейства. Ему кажется, что вот он – последний шанс полюбить жизнь и закрыть старый гештальт. У родственников не может быть отговорок. Все должны отправиться в это неблизкое путешествие, чтобы поддержать отца в сложное время. Дорога моментально оборачивается приключением с собиранием палатки под проливным дождем, посещением церквей и заездами в места далекого детства. В последних…
Читать
Александр Сварожич 3 января 2021, 13:34
Большой у этого КИНА только бюджет. Все остальное в духе времени. Пидарасы сливают на говно бюджетные бабки. Я бы за такие "шедевры"… Читать дальше…
Наталья Михайлова 18 февраля 2021, 19:46
Фильм людям от 30 лет, мне понравился
Отзывы Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российская сказка «Последний богатырь: Корень зла» вошла в число 20 самых кассовых фильмов 2021 года Также в рейтинг попали другие отечественные картины: «Конек-горбунок», «Батя», «Родные» и «Пара из будущего».
Написать
6 апреля 2021 16:23
Пусть батя услышит: 7 образов отца в кино 23 февраля в прокат выходит комедия «Батя» от телеканала ТНТ4. Владимир Вдовиченков исполнил там роль отца, который воспитывает ребенка в 90-е. Спустя годы сын вырос, женился и завел собственных детей, но закопался в комплексах из-за «неидеального» воспитания. Разбираемся, какие еще образы отцов встречались в кино за последние годы.  
Написать
19 февраля 2021 13:35
Сергей Бурунов и Монеточка в трейлере роуд-муви «Родные» Новая комедия Жоры Крыжовникова выйдет в прокат в феврале.
Написать
10 декабря 2020 16:06
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Приложение киноафиши