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Отряд самоубийц: Миссия навылет Отряд самоубийц: Миссия навылет
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The Suicide Squad

Отряд самоубийц: Миссия навылет, 2021

2021 / США
6.5 Оцените
152 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Команда антигероев из вселенной DC возвращается на большие экраны!
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Команда безрассудных и неисправимых антигероев из вселенной DC возвращается на экраны ради того, чтобы снова столкнуться со своими врагами и поставить их на место.

Первый фильм про опасных супергероев оказался достаточно спорным: картина завоевала премию «Оскар» за лучший грим и прически, но при этом получила целых две номинации на «Золотую малину». Долгое время казалось маловероятным, что студия сделает продолжение оригинальной картины о секретной команде осужденных преступников. Долгожданный сиквел испытал муки производственного процесса, сменив несколько режиссеров и сценаристов. Однако в конечном итоге нас ждет десятый фильм из расширенной вселенной DC и новая история о персонажах «Отряда самоубийц». Можно не переживать насчет второй части, ведь на этот раз в режиссерское кресло сел Джеймс Ганн, подаривший миру всеми любимую франшизу «Стражи галактики». Только по первым кадрам и тизеру можно предположить, что нас ожидает стильная кинолента с духом 1970-х в сочетании с великолепными персонажами и блестящим юмором. Неоднозначные злодеи с сомнительным опытом, психическими заболеваниями и невероятными талантами снова объединятся ради опасной, но захватывающей миссии. Зрители встретятся с сумасшедшей Харли Куинн, с Бладспортом – преступником с огромным количеством оружия, с безжалостным убийцей Миротворцем, с военным лидером Риком Флэгом, с телепатом Мыслителем, с основательницей первого «Отряда самоубийц» Амандой Уоллер и многими другими.

Супергеройский фильм, основанный на историях DC Comics, задуман, как перезагрузка «Отряда самоубийц» 2016 года. Режиссер Джеймс Гранн решил не продолжать историю первой картины.

Данная франшиза прошла через довольно мучительный производственный цикл, сменив не одного режиссера. Сначала режиссером снова должен был стать Дэвид Эйер, но он покинул проект из-за плотного графика. Далее на его место студия рассматривала Мела Гибсона и Даниэля Эспиносу. В 2017 году было объявлено, что режиссерское кресло займет Гэвин О'Коннор, но тот ушел из проекта из-за разногласий с компанией. Позже Warner Bros предложила место Джеймсу Ганну, который в тот момент был уволен из студии Disney. Он наиболее известен своей работой над фильмами «Стражи Галактики». Несмотря на то, что Disney восстановил Ганна в должности режиссера третьей части «Стражей Галактики», он сначала должен завершить работу над «Отрядом самоубийц».

Известно, что студия также рассматривала на место режиссера Жауме Кольет-Серра. Однако он предпочел работать над картиной «Круиз по джунглям».

Джейм Ганн в сентябре 2020 года объявил о своем намерении сделать телевизионный сериал про персонажа Миротворца.

Съемки проходили осенью 2019 года в Атланте и Панаме.

Марго Робби сказала, что намерена играть Харли Куинн как можно дольше, так как ей нравится ее персонаж во вселенной DC.

Уилл Смит не смог сыграть в фильме из-за своего плотного графика.

Первоначально актер Идрис Эльба был нанят, чтобы заменить Уилла Смита в роли Дэдшота, но позже было решено, что Эльба все-таки сыграет нового персонажа. Это даст возможность Смиту вернуться в проект в будущем.

По слухам, режиссер Гай Ричи проявлял интерес к проекту.

Джеймс Ганн специально наполнил «Отряд самоубийц» малоизвестными и неизвестными злодеями. По его словам, он хотел придерживаться первоначального видения Джона Острандера, одного из авторов комикса, касательно второстепенных антагонистов.

В данном фильме волосы и одежда Харли Куинн окрашены в красные и черные цвета.

Изабела Мерсед рассматривалась на роль Крысолова.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» является десятым фильмом вселенной DC.

Одним из новых персонажей стала роль Питера Капальди. Он известен тем, что сыграл 12-ю версию Доктора в сериале «Доктор Кто». Это его первое появление в фильмах DC Comics. Интересно, что другие актеры, сыгравшие Доктора, снимались в проектах Marvel Comics: Кристофер Экклстон (Девятый Доктор) исполнил роль Малекита в «Тор 2: Царство тьмы», Дэвид Теннант (Десятый Доктор) сыграл Пурпурного Человека в «Джессике Джонс», Мэтт Смит (Одиннадцатый Доктор) воплотил образ Локсиаса Крауна в «Морбиус».

Когда режиссера Джеймса Ганна спросили о его любимом Джокере, он назвал Хита Леджера и Хоакина Феникса.

По данным The Hollywood Reporter, фильм Ганна больше вдохновлен комиксом Джона Острандера и Ким Йель 1980-х, чем версией New 52, которая в свою очередь вдохновляла оригинальный фильм Дэвида Эйера.

Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».

6.5 Оцените
152 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 августа 2021
Премьера онлайн 17 сентября 2021
Премьера в мире 28 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джеймс Ганн
Джеймс Ганн
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Юэль Киннаман
Юэль Киннаман
Давид Дастмалчян
Давид Дастмалчян
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион
Все актеры и съемочная группа
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Аманда Уолер, впечатленная предыдущим успехом своего проекта, продолжает прибегать к помощи опасных преступников во имя благополучия Америки. Сделать это очень просто, ведь в мире супергероев тюрьмы просто набиты уголовниками, которых можно бессчетно терять на секретных и практически невыполнимых заданиях. Миссией очередного отряда становится проникновение в островное государство, совсем недавно пережившее военный переворот. Новые правители хотят доказать сверхдержавам, что с ними должны…
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zaichkina-n 9 августа 2021, 06:53
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Татьяна Геллар 7 августа 2021, 12:37
Полное разочарование. Я не ожидала высокоинтеллектуальной картины, но чтоб настолько.. Несмешные отстойные шутки вперемешку со скукотищей. Чем… Читать дальше…
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