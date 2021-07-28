Отряд самоубийц: Миссия навылет, 2021

Супергеройский фильм, основанный на историях DC Comics, задуман, как перезагрузка «Отряда самоубийц» 2016 года. Режиссер Джеймс Гранн решил не продолжать историю первой картины.

Данная франшиза прошла через довольно мучительный производственный цикл, сменив не одного режиссера. Сначала режиссером снова должен был стать Дэвид Эйер, но он покинул проект из-за плотного графика. Далее на его место студия рассматривала Мела Гибсона и Даниэля Эспиносу. В 2017 году было объявлено, что режиссерское кресло займет Гэвин О'Коннор, но тот ушел из проекта из-за разногласий с компанией. Позже Warner Bros предложила место Джеймсу Ганну, который в тот момент был уволен из студии Disney. Он наиболее известен своей работой над фильмами «Стражи Галактики». Несмотря на то, что Disney восстановил Ганна в должности режиссера третьей части «Стражей Галактики», он сначала должен завершить работу над «Отрядом самоубийц».

Известно, что студия также рассматривала на место режиссера Жауме Кольет-Серра. Однако он предпочел работать над картиной «Круиз по джунглям».

Джейм Ганн в сентябре 2020 года объявил о своем намерении сделать телевизионный сериал про персонажа Миротворца.

Съемки проходили осенью 2019 года в Атланте и Панаме.

Марго Робби сказала, что намерена играть Харли Куинн как можно дольше, так как ей нравится ее персонаж во вселенной DC.

Уилл Смит не смог сыграть в фильме из-за своего плотного графика.

Первоначально актер Идрис Эльба был нанят, чтобы заменить Уилла Смита в роли Дэдшота, но позже было решено, что Эльба все-таки сыграет нового персонажа. Это даст возможность Смиту вернуться в проект в будущем.

По слухам, режиссер Гай Ричи проявлял интерес к проекту.

Джеймс Ганн специально наполнил «Отряд самоубийц» малоизвестными и неизвестными злодеями. По его словам, он хотел придерживаться первоначального видения Джона Острандера, одного из авторов комикса, касательно второстепенных антагонистов.

В данном фильме волосы и одежда Харли Куинн окрашены в красные и черные цвета.

Изабела Мерсед рассматривалась на роль Крысолова.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» является десятым фильмом вселенной DC.

Одним из новых персонажей стала роль Питера Капальди. Он известен тем, что сыграл 12-ю версию Доктора в сериале «Доктор Кто». Это его первое появление в фильмах DC Comics. Интересно, что другие актеры, сыгравшие Доктора, снимались в проектах Marvel Comics: Кристофер Экклстон (Девятый Доктор) исполнил роль Малекита в «Тор 2: Царство тьмы», Дэвид Теннант (Десятый Доктор) сыграл Пурпурного Человека в «Джессике Джонс», Мэтт Смит (Одиннадцатый Доктор) воплотил образ Локсиаса Крауна в «Морбиус».

Когда режиссера Джеймса Ганна спросили о его любимом Джокере, он назвал Хита Леджера и Хоакина Феникса.

По данным The Hollywood Reporter, фильм Ганна больше вдохновлен комиксом Джона Острандера и Ким Йель 1980-х, чем версией New 52, которая в свою очередь вдохновляла оригинальный фильм Дэвида Эйера.