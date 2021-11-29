Вестсайдская история, 2021

Это будет первый раз, когда Стивен Спилберг снял мюзикл после неудавшегося проекта Reel for Reel.

В фильм войдут испанские диалоги и слова из бродвейской постановки 2009 года.

Сценарист фильма Тони Кушнер признался, что сценарий картины больше похож на бродвейскую постановку, чем на экранизацию 1961 года.

Роль Марии досталась актрисе Рэйчел Зеглер, для которой этот проект стал дебютным в карьере. Героя Тони сыграет Энсел Элгорт («Виноваты звезды», «Малыш на драйве»).

В фильме снялась актриса Рита Морено, которая также играла в фильме 1961 года. Однажды актриса сказала, что не будет сниматься в эпизодической роли в картине, но в конечном итоге согласилась исполнить роль Валентины, которая представляет собой переосмысление персонажа Дока, спасшего Аниту (персонаж Риты в фильме 1961 года) от попытки изнасилования в его аптеке.

Стивен Спилберг уже второй раз продюсирует ремейк фильма Роберта Уайза. Ранее режиссер был продюсером «Призрака дома на холме» (1999).

Ная Ривера проявляла интерес к фильму и присылала кассету для прослушивания на роль Аниты. До этого она играла эту роль в сериале «Лузеры» во время школьного спектакля «Вестсайдская история».

Стивен Спилберг и Тони Кушнер ранее уже работали вместе над кинолентами «Мюнхен» и «Линкольн».

Это шестой фильм Стивена Спилберга, в котором Джон Уильямс не был композитором.

Это первый ремейк Спилберга со времен картины «Война миров» (2005).

Артур Лорентс, написавший сценарий оригинальной бродвейской постановки «Вестсайдской истории», считал, что киноверсия 1961 года была очень несовершенной из-за «поддельных акцентов, поддельного диалекта, поддельных костюмов».

По слухам, на роли претендовали Эмма Стоун, Кристен Белл и Дженнифер Лоуренс, но данные предположения были опровергнуты.

Более ранняя попытка ремейка «Вестсайдской истории» произошла в 1996 году, когда компания Walt Disney Pictures планировала сделать адаптацию, действие которой происходит в 1990-х годах. Режиссером этой версии должен был стать Бернардо Бертолуччи, но в итоге план не осуществился.

Один из первых фильмов Спилберга «1941» (1979) изначально должен был быть мюзиклом.

Стивен Спилберг и Роберт Уайз оба снимали фильмы с Ричардом Аттенборо в главной роли. Уайз снял его в «Песчаной гальке», а Спилберг – в «Парке Юрского периода».