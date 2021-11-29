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Вестсайдская история Вестсайдская история
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West Side Story

Вестсайдская история, 2021

2021 / США
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Романтический мюзикл от Стивена Спилберга
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Романтический мюзикл Стивена Спилберга представит адаптацию одноименной бродвейской постановки, которая, в свою очередь, основана на пьесе «Ромео и Джульетте» Шекспира.

«Вестсайдская история» Артура Лорентса стала мировой сенсацией после премьеры на Бродвее в 1957 году. Шоу было ослепительным: отношения в духе «Ромео и Джульетты» между Тони и Марией сочетаются с современной историей об уличных бандах, расизме и насилии в тени поднимающихся небоскребов. Адаптированная кинолента «Вестсайдская история» 1961 года Роберта Уайза и Джерома Роббинса в свое время установила рекорд по кассовым сборам мюзиклов и получила 10 наград премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм». Спектакль все эти годы гастролировал по миру и неоднократно возрождался на сценах театров.

Обновленная версия романа Уильяма Шекспира рассказывает о влюбленных Тони и Марии. Подростки являются членами разных сообществ, живущих в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке в 1950-х годах. Тони – молодой белый человек, который когда-то был членом банды, известной как «Ракеты». Хотя он и покинул банду, герой по-прежнему близок с лидером «Ракет» Риффом. Мария живет в пуэрториканском районе Верхнего Вест-Сайда и является сестрой Бернардо, лидера банды, известной как «Акулы». Представители двух нью-йоркских группировок не особенно дружат, и их соперничество ставит под угрозу отношения Тони и Марии. Поскольку вражда между двумя группировками постепенно усиливается, юным влюбленным приходится бороться за свою любовь.

Это будет первый раз, когда Стивен Спилберг снял мюзикл после неудавшегося проекта Reel for Reel.

В фильм войдут испанские диалоги и слова из бродвейской постановки 2009 года.

Сценарист фильма Тони Кушнер признался, что сценарий картины больше похож на бродвейскую постановку, чем на экранизацию 1961 года.

Роль Марии досталась актрисе Рэйчел Зеглер, для которой этот проект стал дебютным в карьере. Героя Тони сыграет Энсел Элгорт («Виноваты звезды», «Малыш на драйве»).

В фильме снялась актриса Рита Морено, которая также играла в фильме 1961 года. Однажды актриса сказала, что не будет сниматься в эпизодической роли в картине, но в конечном итоге согласилась исполнить роль Валентины, которая представляет собой переосмысление персонажа Дока, спасшего Аниту (персонаж Риты в фильме 1961 года) от попытки изнасилования в его аптеке.

Стивен Спилберг уже второй раз продюсирует ремейк фильма Роберта Уайза. Ранее режиссер был продюсером «Призрака дома на холме» (1999).

Ная Ривера проявляла интерес к фильму и присылала кассету для прослушивания на роль Аниты. До этого она играла эту роль в сериале «Лузеры» во время школьного спектакля «Вестсайдская история».

Стивен Спилберг и Тони Кушнер ранее уже работали вместе над кинолентами «Мюнхен» и «Линкольн».

Это шестой фильм Стивена Спилберга, в котором Джон Уильямс не был композитором.

Это первый ремейк Спилберга со времен картины «Война миров» (2005).

Артур Лорентс, написавший сценарий оригинальной бродвейской постановки «Вестсайдской истории», считал, что киноверсия 1961 года была очень несовершенной из-за «поддельных акцентов, поддельного диалекта, поддельных костюмов».

По слухам, на роли претендовали Эмма Стоун, Кристен Белл и Дженнифер Лоуренс, но данные предположения были опровергнуты.

Более ранняя попытка ремейка «Вестсайдской истории» произошла в 1996 году, когда компания Walt Disney Pictures планировала сделать адаптацию, действие которой происходит в 1990-х годах. Режиссером этой версии должен был стать Бернардо Бертолуччи, но в итоге план не осуществился.

Один из первых фильмов Спилберга «1941» (1979) изначально должен был быть мюзиклом.

Стивен Спилберг и Роберт Уайз оба снимали фильмы с Ричардом Аттенборо в главной роли. Уайз снял его в «Песчаной гальке», а Спилберг – в «Парке Юрского периода».

Двукратный лауреат премии «Оскар», легендарный режиссёр Стивен Спилберг представляет свою интерпретацию знаменитого мюзикла 1961 года. Бессмертная музыка композитора Леонарда Бернстайна и выверенная хореография переносят на большой экран историю противостояния двух нью-йоркских уличных банд, и рассказывают о невозможной любви юноши и девушки из двух враждебных группировок.

7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера онлайн 2 марта 2022
Премьера в мире 29 ноября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Энсел Элгорт
Энсел Элгорт
Рита Морено
Рита Морено
Рэйчел Зеглер
Рэйчел Зеглер
Ариана ДеБос
Ариана ДеБос
Дэвид Альварез
Дэвид Альварез
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вестсайдская история 13 постеров
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Наша рецензия
В Нью-Йорке 1950-х годах в бедном квартале сосуществуют две уличные банды – Джеты и Акулы. Несмотря на общие проблемы и привязанность к своему району, молодые мужчины не могут найти общий язык, а их вражда то и дело переходит границы. В этом пространстве, полном противоборств, зарождается невозможная любовь: юноша из Джетов влюбляется в пуэрториканку, чей брат является лидером Акул. Вместе они грезят о будущем без драк и насилия, пока их близкие планируют решающую…
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antonshaikin 9 декабря 2021, 23:57
Сегодня сходил на нового Спилберга!! как мне кажется - есть фильмы своего времени... то что сделал Спилберг - качественный мюзикл... но как мне кажется - сюжет был актуален для своего времени...
Мария Скоробогатова 8 декабря 2021, 11:11
когда выпустят ветсаййская история
выйдет в прокат
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24 голоса
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