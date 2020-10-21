Мой волк, 2021

Семейная лента «Мой волк» — один из главных французских фильмов этой зимы, который порадует всех поклонников кинематографа данной страны.
«Мой волк» — отличный вариант для просмотра всей семьей. Дети определенно будут увлечены историей дружбы восьмилетней девочки с волчонком, основанной на реальных событиях, тогда как взрослые насладятся блистательной постановкой, выполненной на высочайшем уровне.
Визуальный ряд, от которого не оторвать глаз. Съемки кинокартины проходили на территории гор Канталь, расположенных в одноименном департаменте Франции. Этот массив вулканического происхождения является крупнейшим в Европе. Операторская работа Фабрицио Фонтемаджи позволит зрителям в полной мере оценить красоты местной природы.
Убедительная актерская игра совсем юной Шанны Кейль, для которой это дебют на большом экране. Невзирая на отсутствие опыта, актриса блистательно справилась с поставленной задачей, имея все шансы для построения яркой карьеры.
Запоминающееся музыкальное сопровождение от Армана Амара, ранее работавшего над саундтреками к хитам «Дом. История путешествия», «Миа и белый лев», «Белль и Себастьян» и «Расправь крылья», посвященных взаимоотношениям человека с представителями дикой природы.
Оригинальное название картины «Mystere» с французского можно перевести как «Тайна».
Фильм «Мой волк» получил приз зрительских симпатий кинофестиваля Mon Premier 2020. Данное мероприятие дает возможность детям от двух лет в увлекательной игровой форме открыть для себя кинематограф и разнообразие фильмов для юной аудитории.
Режиссером киноленты «Мой волк» является Дени Имбер. Это второй полнометражный художественный фильм режиссера после «Вики» 2015 года. Также он снял несколько французских телесериалов.
Фильм был вдохновлен реальной историей.
Роль Стефана сыграл французский актер Венсан Эльбаз («Распутницы», «Пряности и страсти», «Как пять пальцев»).
Роль Виктории исполнила Шанна Кейл. Это дебютная роль в карьере актрисы.
В фильме также сыграли Мари Жиллен («Коко до Шанель», «Мой отец – мой герой», «Распутницы»), Чеки Карио («Плохие парни», «Медведь») и Эрик Элмоснино («Как прогулять школу с пользой»).
Актеры Мари Жиллен и Венсан Эльбаз ранее вместе снимались в фильме Габриэля Агиона «Распутницы».
Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.