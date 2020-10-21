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Mystère

Мой волк, 2021

2021 / Франция
7.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Семейный фильм о дружбе 8-летней девочки и волка
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семейная лента «Мой волк» — один из главных французских фильмов этой зимы, который порадует всех поклонников кинематографа данной страны.

«Мой волк» — отличный вариант для просмотра всей семьей. Дети определенно будут увлечены историей дружбы восьмилетней девочки с волчонком, основанной на реальных событиях, тогда как взрослые насладятся блистательной постановкой, выполненной на высочайшем уровне.

Визуальный ряд, от которого не оторвать глаз. Съемки кинокартины проходили на территории гор Канталь, расположенных в одноименном департаменте Франции. Этот массив вулканического происхождения является крупнейшим в Европе. Операторская работа Фабрицио Фонтемаджи позволит зрителям в полной мере оценить красоты местной природы.

Убедительная актерская игра совсем юной Шанны Кейль, для которой это дебют на большом экране. Невзирая на отсутствие опыта, актриса блистательно справилась с поставленной задачей, имея все шансы для построения яркой карьеры.

Запоминающееся музыкальное сопровождение от Армана Амара, ранее работавшего над саундтреками к хитам «Дом. История путешествия», «Миа и белый лев», «Белль и Себастьян» и «Расправь крылья», посвященных взаимоотношениям человека с представителями дикой природы.

Оригинальное название картины «Mystere» с французского можно перевести как «Тайна».

Фильм «Мой волк» получил приз зрительских симпатий кинофестиваля Mon Premier 2020. Данное мероприятие дает возможность детям от двух лет в увлекательной игровой форме открыть для себя кинематограф и разнообразие фильмов для юной аудитории.

Режиссером киноленты «Мой волк» является Дени Имбер. Это второй полнометражный художественный фильм режиссера после «Вики» 2015 года. Также он снял несколько французских телесериалов.

Фильм был вдохновлен реальной историей.

Роль Стефана сыграл французский актер Венсан Эльбаз («Распутницы», «Пряности и страсти», «Как пять пальцев»).

Роль Виктории исполнила Шанна Кейл. Это дебютная роль в карьере актрисы.

В фильме также сыграли Мари Жиллен («Коко до Шанель», «Мой отец – мой герой», «Распутницы»), Чеки Карио («Плохие парни», «Медведь») и Эрик Элмоснино («Как прогулять школу с пользой»).

Актеры Мари Жиллен и Венсан Эльбаз ранее вместе снимались в фильме Габриэля Агиона «Распутницы».

Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

7.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 24 декабря 2021
Премьера в мире 21 октября 2020
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Дени Имбер
Дени Имбер
В ролях
Чеки Карио
Чеки Карио
Мари Жиллен
Мари Жиллен
Венсан Эльбаз
Венсан Эльбаз
Эрик Элмоснино
Эрик Элмоснино
Скай Алексис
Скай Алексис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой волк 5 постеров
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Prime Cinema
11:45 от 200 ₽
Бульвар
11:45 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Мой волк смотреть онлайн

Мой волк
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
После смерти своей жены Стефан (Венсан Эльбаз) вместе со своей дочерью Викторией (Шанна Кейль) переезжает в крошечный городок в горах. Потеряв маму, девочка замкнулась в себе и совсем перестала разговаривать. Когда же владелец фермы по соседству дарит девочке щенка по кличке Секрет, Виктория снова становится жизнерадостным, открытым миру ребенком. В самый неподходящий момент выясняется, что на самом деле Виктория приютила волка, – все фермеры в округе всерьез намерены избавиться от…
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Ольга Акимова 5 декабря 2021, 09:46
Безумно понравился фильм! !!Смотрели всей семьёй на одном дыхании!))😎👌🏻 Детей было не оттащить от него! Очень жизненно, что и слезу пустить не… Читать дальше…
Magic Tu 2 января 2022, 00:40
Очень захватывающий фильм, несколько раз даже заплакала
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29 голосов
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«Мой волк» в кинотеатрах

Сегодня 20 Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой волк»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Prime Cinema Севастопольская
2D
11:45 от 200 ₽
Бульвар Бульвар Дмитрия Донского
2D
11:45 от 200 ₽
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