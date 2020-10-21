Мой волк, 2021

Семейная лента «Мой волк» — один из главных французских фильмов этой зимы, который порадует всех поклонников кинематографа данной страны.

«Мой волк» — отличный вариант для просмотра всей семьей. Дети определенно будут увлечены историей дружбы восьмилетней девочки с волчонком, основанной на реальных событиях, тогда как взрослые насладятся блистательной постановкой, выполненной на высочайшем уровне.

Визуальный ряд, от которого не оторвать глаз. Съемки кинокартины проходили на территории гор Канталь, расположенных в одноименном департаменте Франции. Этот массив вулканического происхождения является крупнейшим в Европе. Операторская работа Фабрицио Фонтемаджи позволит зрителям в полной мере оценить красоты местной природы.

Убедительная актерская игра совсем юной Шанны Кейль, для которой это дебют на большом экране. Невзирая на отсутствие опыта, актриса блистательно справилась с поставленной задачей, имея все шансы для построения яркой карьеры.

Запоминающееся музыкальное сопровождение от Армана Амара, ранее работавшего над саундтреками к хитам «Дом. История путешествия», «Миа и белый лев», «Белль и Себастьян» и «Расправь крылья», посвященных взаимоотношениям человека с представителями дикой природы.