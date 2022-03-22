«Худший человек на свете»: Рецензия Киноафиши

Джули (Ренате Реинсве) – типичная европейская миллениалка. Ей уже под тридцать, она из респектабельной норвежской семьи, у неё всё в принципе есть, кроме понимания, зачем ей существовать и для чего. Вместе с героиней мы проживём несколько лет из её жизни и посмотрим, как она меняется и меняется ли.

Пожалуй, признаком хоть какой-то кинематографической образованности скоро станет знание не одного Триера из Дании, а целых двух. Действительно, с первого успеха режиссёра «Осло, 31-го августа» прошло всего десять лет, а Триер уже номинирован на «Оскар» аж в двух весомых номинациях (Ларсу Фон такая честь не оказывалась, да и вряд ли светит). Впрочем, сравнивать двух Триеров сложно по причине формальности схожестей – имя и происхождение – в остальном общего ничего нет. Йоаким Триер, в отличие от своего великого однофамильца, режиссёр очень сентиментальный, мелодраматичный, где-то мягкотелый. Не случайно мы вспомнили «Осло, 31-го августа», явно имеющий связь с нынешней картиной режиссёра. Там тоже действие эгоцентрично завязано на одном герое, который весь фильм пытается разобраться в себе и не то чтобы преуспевает в этом.

Худший человек на свете

С формальной драматургической точки зрения, у картины нет сюжета как такового. Фильм по литературному разделён на 12 глав с названиями разной степени остроумия, но создаётся впечатление, что убери это деление, картина бы ничего не потеряла. Мы просто следим за жизнью героини: знакомимся с ней как с уже сформировавшейся (пускай ветреной и инфантильной) личностью, которая проходит через множественные жизненные перипетии, которые не то чтобы сильно влияют на неё. Молодость бесшовным образом переходит в раннюю зрелость, кризис тридцатилетия сглаживается тем, что Джули и так заморочена была будь здоров, плюс материальные проблемы компенсируются жизнью в богатой социально-ориентированной скандинавской стране.

Триер не пытается кого-то научить или что-то кому-то доказать. Просто он находит своего героя нашего времени и педантично рассказывает кусок из жизни оного. Отличительная черта Джули, которая остаётся с ней до конца фильма – удивительное нежелание брать на себя ответственность за что-то, неумение и отказ делать собственный выбор. В этом просматривается жизнетворческий посыл: не хочешь ничего решать – не решай. Жизнь сделает выборы за тебя. Под лежачий камень вода не течёт. Даже трагическое происшествие с одним из близких героини как будто бы идеально вписывается сюда. Как будто так и было запланировано. И быть бы этой героине неприятной манипуляторшей, не вызывающей ни грамма зрительской симпатии, если бы не прекрасная Ренате Реинсве в главной роли.

Худший человек на свете

Триер в повествовании более чем банальной истории прибегает к интересным визуальным и сюжетным решениям. Больше всего зрителю запомнится сцена в стиле магического реализма, когда героиня останавливает время, но есть там и красочный наркотический делирий с погружением в глубины подсознания и намазыванием менструальной крови на лицо, и многое другое.

Сложно сказать, ждёт ли эту картину статус поколенческого кино. Она вполне на него тянет, но пути зрительского восприятия очень витиеваты. В любом случае, большое европейское кино, признанное на мировом уровне – нечастый гость кинопроката этой весной. Всем поклонникам подобных картин проходить мимо нельзя.