«Прошлой ночью в Сохо»: Рецензия Киноафиши

Новую работу безбашенного и почти всегда веселого британского постановщика Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» мы успели посмотреть еще в сентябре на фестивале в Венеции. Главные роли там исполнили новое имя в современном независимом кино Томасин МакКензи, актриса десятилетия Аня Тейлор-Джой и любимец всех фанатов «Доктора Кто» Мэтт Смит. Рассказываем, что за кино получилось у такой команды.

Молоденькая Элоиз мечтает стать дизайнером одежды, и чтобы практически каждый житель земли мог позволить себе носить ее образы. Она фанатеет по 1960-м, считает, что это было самое лучшее время, а Лондон – его эпицентром. Элоиз отправляется учиться в центральный университет столицы и спустя какое-то время начинает замечать некоторые странности вокруг. Каждую ночь девушка видит себя в образе начинающей певицы, а Сохо времен «Свингующего Лондона» почему-то не такой яркий, как на фотографиях.

Прошлое обычно романтизируют, этим особым недугом почти всегда страдают настоящие мечтатели, как и юная девушка со старомодным именем Элоиз. В голове у нее только песни Силлы Блэк и образы Клиффа Ричарда да Шона Коннери. «Свингующие шестидесятые» внезапно окрасили Великобританию в те годы после нескольких лет экономической пропасти. Люди на улицах сменили свои серые пальто на яркие платья, юбки и костюмы, в танцевальных клубах играли музыку Бэрри Райана, Джеймса Рэя и других. Все хотели выглядеть, как модель Твигги, ставшая моментально лицом того десятилетия. Модные тренды задавала дизайнер Мэри Куант, и каждый британец выше среднего класса мечтал купить свой мини-купер.

Прошлой ночью в Сохо

Блестяще, красиво, ярко и музыкально – конечно, Элоиз засыпает с мыслями о том времени. Современность кажется ей скучной, прямолинейной и просто глупой: походы в пабы, шумная музыка, море алкоголя и бессмысленный секс с людьми, имя которых даже не вспомнишь на следующий день. Винтаж – это не круто, мечтать – тоже. Девушка сразу же становится своего рода изгоем среди своих сверстников из-за другого видения реальности. А что делать, когда окружение отказывается понимать тебя? Конечно, надо уходить в фантазии. Однако у Элоиз получилось это слегка чересчур.

Если говорить серьезно, то современный фильм про волнующие и безбашенные шестидесятые Соединенного Королевства должен был снимать не кто иной, как Эдгар Райт. Его чувство ритма, практически врожденное синефильство, одержимость историей и фактами сработало бы только во благо ретро-истории. Так и сложилось, но режиссер, конечно же, добавил много своего личного, а именно элементы классического хоррора, похожие на те самые хитовые B movies прошлого века.

Район Сохо, полный пабов, баров, ресторанов, клубов и всяких разных VIP-заведений, куда можно попасть только по знакомству, трансформируется в то самое место прямиком из таких культовых британских фильмов как «Дорогая» (1965), «Сноровка… и как её обрести» (1965), «Девушка Джорджи» (1966). Еще чуть-чуть, и из-за угла выйдут главные герои сериалов «Мстители» (1961 – 1969) и «Адам Адамант жив!» (1966 – 1967). А в последнем тоже есть необычное путешествие во времени, поэтому образ Элоиз продолжает кинематографические традиции того десятилетия. Эдгар Райт специально приглашает самых главных британских актеров 1960-х годов. Теренс Стэмп и Рита Ташингем хоть и остаются где-то на задворках второго плана, но играют ключевые роли в жизни главной героини. Они видели Лондон того времени, они знают, чего ожидать, но по негласным правилам Эдгар Райт все равно непредсказуем и всегда безумен.

Прошлой ночью в Сохо

«Прошлой ночью в Сохо» – это сон, галлюцинации, экшн, мюзикл и классический хоррор в одном флаконе. Это не только ода шестидесятым, но и настоящее любовное письмо кинематографу, где фантазия всегда первичнее реальности, а сновидения кажутся вторым домом. Правда, с последним у Элоиз сложные отношения, потому что во власти Морфея к ней начали приходить призраки, жестокость и куча крови. Наяву они же деформируются, но тоже начинают ее преследовать. Так «Свингующий Лондон» внезапно превращается в кровавый и бесноватый. Хоррор даже в какие-то моменты становится детективом и медленно скандирует социалку феминисткой оптики.

Попурри жанров, современная повестка, историческая память, синефильство и настоящий кинематографический фейерверк – это все колдовство Эдгара Райта в его новой картине «Прошлой ночью в Сохо». Если не такое кино надо показывать на больших экранах, то какое же?