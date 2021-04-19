«Гнев человеческий»: Рецензия Киноафиши

Назвать Лос-Анджелес спокойным местом сложно, особенно для инкассаторов. В городе постоянно совершаются нападения на их машины, а недавнее даже обернулось гибелью двух охранников и случайных прохожих. В одну из таких инкассаторских компаний устраивается новый работник — суровый британец с отличными рекомендациями. Он с трудом сдает нормативы по стрельбе и вождению, получает от напарника кличку-позывной Эйч и держится от остальных коллег отстраненно. Его легенда могла бы продержаться долго, но на одном из выездов становится понятно, что он оказался здесь не просто так. Эйч хочет найти виновных, разрушивших его жизнь, и совершить отмщение, хоть чуть-чуть выплеснув накопившийся гнев.

«Гнев человеческий» — ремейк французской картины «Инкассатор», от которой позаимствовали лишь основную завязку. Оригинал ощущался триллером, постепенно раскрывающим карты и рассказывающим о непростой жизни инкассаторов. У Гая Ричи история сместилась в сторону боевика — во многом из-за выбора Стэйтема на главную роль. В отличие от французского прототипа, в этой картине абсолютно не ощущается неуклюжесть и страх на пути исполнения своей миссии. Когда видишь холодный, бескомпромиссный взгляд Эйч, то, как он держит пистолет и просто ходит, становится сложно поверить, что герой может промахнуться. И так Ричи поступает со всем старым, выворачивая оригинал наизнанку. Там, где французским инкассаторам приходилось собирать подписи для полноценной подготовки стрельбы в тире, американским коллегам все предоставляется на блюдечке, буквально вынуждая их оттачивать навыки стрельбы. Хотя такой подход не становится панацеей.

Гнев человеческий

В течение двух часов нас ждет всего парочка шуток, остальные уже будут вкусовщиной. Несмотря на классическую историю мести с довольно трагичной завязкой, «Гнев человеческий» можно воспринимать как саркастичную комедию. Только на этот раз нас ждет не фирменный юмор Ричи, а водопады иронии на тему чрезмерной мускулинности в исключительно тестостероновом мире. С первых минут диалоги инкассаторов, постоянно выпячивающих свое эго, невозможно воспринимать серьезно. Хочется верить, что, в отличие от какой-нибудь франшизы «Форсаж», у режиссера нарочитая серьезность выбрана намеренно и не является нормой. Под конец эта показная напыщенность выдыхается, но герой Стэйтема все равно продолжает выглядеть карикатурно. Он на манер какого-нибудь агента 007 любит поджидать жертву в темноте квартиры, обозначая свое присутствие лишь голосом и пафосным включением настольной лампы, он носит кардиганы и никогда не проявляет эмоции. Самым ярким переживанием, что отразится на лице героя, станет дезориентация после очередной изнуряющей драки с противником в самом конце.

Но если вы не готовы к такому Ричи – без головокружительного сюжета и юмора, то «Гнев человеческий» сможет впечатлить экшеном. Он идет по нарастающей и полностью раскрывается лишь в финале. Здесь у героя Стэйтема появляются действительно достойные противники с качественной подготовкой и экипировкой. Тут нет хореографии «Джона Уика» — на экране просто суровые мужики разбивают лица и стреляют друг в друга из того, что подвернется под руку. В экшене тоже находится место для иронии. Помимо каменного лица главного героя, буднично выписывающего людей из живых точным попаданием в голову, нас ждет встреча с не менее колоритными напарниками. У всех броские клички и необъятное эго. Но очень быстро за их патетичными речами обнаруживается лишь панический страх, стоит им услышать выстрелы и увидеть направленный пистолет. В этот момент брутальный мир дает еще одну трещину и буквально рассыпается на глазах, обнажая свою искусственность.

Гнев человеческий

Многое будет зависеть от ваших ожиданий, и очень вероятно, что они сильно завышены после превосходных «Джентльменов». «Гнев человеческий» стоит воспринимать как очистку вкусовых рецепторов, своеобразную передышку и возможность просто насладиться эффектным экшеном. Тут практически нет фирменного юмора и узнаваемого монтажа, а вся бандитская эстетика принимает слишком серьезную и даже слегка гипертрофированную форму. Именно в последнем и стоит искать обаяние. Для одних «Гнев человеческий» обернется брутальным кино об утрате и мести, для других — комедией о суровых мужчинах с главным героем в уютном кардигане. Новый фильм режиссера требует правильного настроя и понимания того, что вас ждет скорее типичный боевик Стэйтема, чем новый фильм Гая Ричи. Правда, на этот раз его сняли с большей изобретательностью и разбавили историю статной мафией, больше похожей на лондонский филиал, открытый в Лос-Анджелес. В подобном у Ричи до сих пор нет конкурентов.