Годзилла против Конга, 2021

Когда в 2018 году режиссера Адама Вингарда спросили про разницу в росте Конга и Годзиллы, он признался, что, хотя в фильме «Конг: Остров черепа» был упомянут тот факт, что Конг еще растет, у съемочной команды «Годзиллы против Конга» возникли трудности в определении роста монстров.

Это первый фильм за 59 лет, в котором появится и Годзилла, и Кинг-Конг.

Для Кайла Чендлера «Годзилла против Конга» станет вторым фильмом о Кинг-Конге, в котором он примет участие. В 2005 году он сыграл Брюса Бакстера в фильме Питера Джексона, однако этот фильм не имеет никакой связи с новым.

Режиссер Адам Вингард рассказывал, что при подготовке к съемкам пересматривал старые фильмы о Годзилле и Кинг-Конге, во время которых сильно сопереживал монстрам. Он подчеркивал, что намерен сделать так, чтобы при просмотре зрители испытали то же чувство.

Сценарист картины Терри Росио однажды брался за проект фильма из «Вселенной монстров», который назывался «Годзилла против Грифона», но он так и не был снят.

По словам режиссера Адама Вингарда, в результате схватки в его фильме определится однозначный победитель, чего не случилось в оригинальной ленте 1962 года.

По слухам, в «Годзилле против Конга» появится еще один монстр — змееподобный Нозуки.

Многие фанаты спекулировали на тему того, что в названии нового фильма монстров поменяли местами. Некоторые считают, что это указание на победителя схватки.

Актер Лэнс Реддик исполнил эпизодическую роль в «Годзилле» 1998 года, однако этот фильм не связан с «Годзиллой против Конга».

Когда Александра Скарсгарда спросили, почему он решил принять участие в этом проекте, он сказал, что для него этот фильм стал шансом отойти от ролей жутких персонажей в небольших продакшнах, к которым он привык, и попробовать что-то новое.