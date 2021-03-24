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Годзилла против Конга Годзилла против Конга
Киноафиша Фильмы Годзилла против Конга
Godzilla vs. Kong

Годзилла против Конга, 2021

2021 / США
7.6 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Фантастический блокбастер о противостоянии двух чудовищ
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Когда гигантский Конг и бесстрашный Годзилла встречаются в схватке, все, что остается миру — это наблюдать за битвой, которая должна определить истинного Короля монстров.

Тридцать шесть фильмов о Годзилле и двенадцать о Кинг-Конге сделали обоих монстров одними из самых популярных образов в поп-культуре. В фильме «Кинг-Конг против Годзиллы» 1962 года Годзилла был показан как однозначный антагонист, и желания сопереживать ему не возникало, однако в фильме 2020 года оба монстра — защитники, поэтому выбрать сторону оказывается проблематично. Это нововведение режиссера Адама Вингарда усложняет привычный просмотр кино об эффектно дерущихся гигантской ящерице и обезьяне, так как в этот раз они получаются сильно очеловеченными.

В мире, где люди и Титаны вынуждены сосуществовать, тайное агентство «Монарх» должно проложить путь для процветания человечества рядом с монстрами. Однако существуют группировки, противящиеся планам «Монарха». Они пытаются манипулировать Титанами, чтобы разжечь войну, которая грозит стереть с лица Земли все живое: и людей, и монстров. Тем временем сейсмическая активность на острове Черепа привлекает внимание Годзиллы и Конга.

Когда в 2018 году режиссера Адама Вингарда спросили про разницу в росте Конга и Годзиллы, он признался, что, хотя в фильме «Конг: Остров черепа» был упомянут тот факт, что Конг еще растет, у съемочной команды «Годзиллы против Конга» возникли трудности в определении роста монстров.

Это первый фильм за 59 лет, в котором появится и Годзилла, и Кинг-Конг.

Для Кайла Чендлера «Годзилла против Конга» станет вторым фильмом о Кинг-Конге, в котором он примет участие. В 2005 году он сыграл Брюса Бакстера в фильме Питера Джексона, однако этот фильм не имеет никакой связи с новым.

Режиссер Адам Вингард рассказывал, что при подготовке к съемкам пересматривал старые фильмы о Годзилле и Кинг-Конге, во время которых сильно сопереживал монстрам. Он подчеркивал, что намерен сделать так, чтобы при просмотре зрители испытали то же чувство.

Сценарист картины Терри Росио однажды брался за проект фильма из «Вселенной монстров», который назывался «Годзилла против Грифона», но он так и не был снят.

По словам режиссера Адама Вингарда, в результате схватки в его фильме определится однозначный победитель, чего не случилось  в оригинальной ленте 1962 года.

По слухам, в «Годзилле против Конга» появится еще один монстр — змееподобный Нозуки.

Многие фанаты спекулировали на тему того, что в названии нового фильма монстров поменяли местами. Некоторые считают, что это указание на победителя схватки.

Актер Лэнс Реддик исполнил эпизодическую роль в «Годзилле» 1998 года, однако этот фильм не связан с «Годзиллой против Конга».

Когда Александра Скарсгарда спросили, почему он решил принять участие в этом проекте, он сказал, что для него этот фильм стал шансом отойти от ролей жутких персонажей в небольших продакшнах, к которым он привык, и попробовать что-то новое.

Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.

7.6 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 25 марта 2021
Премьера онлайн 25 марта 2021
Премьера в мире 24 марта 2021
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Адам Вингард
Адам Вингард
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Брайан Тайри Генри
Брайан Тайри Генри
Эйса Гонсалес
Эйса Гонсалес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Годзилла против Конга 4 постера
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Ранним утром Конг потягивается, зевает, почесывает пятую точку и отправляется в душ. Что, ждете эпичный блокбастер о монстрах? Да, но пафосных сражений гигантов придется подождать — режиссер растекается в реверансе (читай, экспозиции). Свой грозный характер обезьяна, заметно подросшая со времен сольника «Конг: Остров черепа», проявит уже в следующем эпизоде: дерево-копье пробьет защитный купол. Его построила на острове организация «Монарх», чтобы изучить Конга, а…
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Sasha Blow 26 марта 2021, 14:15
Чудовищный бессмысленный шлак. Зачем сценаристы взяли на себя труд писать "диалоги" для этого гуано не понятно. С таким же успехом можно… Читать дальше…
Кирилл Назаров 30 марта 2021, 14:06
Вас надо только на мультики пускать
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13 мая 2022 11:54
Съемки сиквела «Годзиллы против Конга» начнутся в этом году в Австралии Постановщиком вновь должен выступить Адам Вингард.
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22 марта 2022 10:53
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