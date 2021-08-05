«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: Рецензия Киноафиши

Аманда Уолер, впечатленная предыдущим успехом своего проекта, продолжает прибегать к помощи опасных преступников во имя благополучия Америки. Сделать это очень просто, ведь в мире супергероев тюрьмы просто набиты уголовниками, которых можно бессчетно терять на секретных и практически невыполнимых заданиях. Миссией очередного отряда становится проникновение в островное государство, совсем недавно пережившее военный переворот. Новые правители хотят доказать сверхдержавам, что с ними должны считаться, продемонстрировав свою мощь. Пока этот план не осуществился, группе преступников нужно проникнуть в лабораторию и уничтожить опасное оружие под кодовым названием «Морская звезда».

К сожалению, «успехи» первого «Отряда самоубийц» остались лишь на поле боя с опасной Ведьмой. Новый «Отряд» — мягкий перезапуск, сохранивший лишь несколько знакомых героев. Помимо Аманды Уоллер и предыдущего лидера Рика Флэга, к команде присоединится Бумеранг и одна из главных звезд всей киновселенной DC Харли Квинн. Остальные рекруты вряд ли окажутся известны даже поклонникам комиксов. Джеймс Ганн собрал команду из абсолютно второстепенных злодеев, которые могли заглянуть на большие экраны лишь в виде случайных грабителей банка, где-нибудь в начале эпичных приключений Бэтмена или Супермена. Но такое решение в картине, переполненной антагонистами, ожидаемо идет ей на пользу.

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Главная заслуга Ганна — это появление человечности в образах персонажей. В отличие от первой картины они перестают ощущаться предсказуемыми восковыми фигурами, действительно имеют разнообразные характеры и похожи на настоящих преступников, не просто так помещенных в самую опасную тюрьму. Их общение напоминает группу психологической поддержки, позволяя обнажать слабые места в сердцах этих суровых уголовников. В перезапуске работают даже аналогичные сцены из первой картины, как, например, посиделки в баре. Она перестала казаться пластиковой и выглядит очень душевно, напоминая встречу очень старых приятелей. Одновременно с этим режиссер выворачивает привычные отношения героев не только в команде, но и за ее пределами. Например, отца с дочерью, предлагая наблюдать моменты общения, полные нетипичной родительской заботы. Ганну удается превратить в полноценных персонажей даже группу айтишников, сидящих в кабинетах и осуществляющих информационную поддержку отряда. Несмотря на их эпизодичность, они не просто голос в наушниках и заслуженно получают важное место в этой истории.

Со второго раза «Отряду самоубийц» почти полностью удалось уйти от предсказуемости смертей. От нее защищена лишь главная звезда Харли Квинн. Ганн пошел в разнос и отрывается по полной, с первых минут прореживая команду. При этом картина постоянно с нами заигрывает и ставит, кажется, случайных персонажей в самый центр истории, все равно выводя их из игры самыми нелепыми способами. Последним гвоздем в гроб оригинала становится великолепный выбор главной угрозы. Если раньше нас встречал очередной компьютерный луч в небе, то теперь отряд ждет армия маленькой страны и большая морская звезда-кайдзю на манер Годзилы, разносящая целый остров. Такое безумие просто сложно вообразить и тем неожиданнее видеть подобное на экране

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Не изменил Ганну и его фирменный абсурдный юмор, ставший заметно чернее из-за постоянных смертей. Даже подбор команды с «уникальными» способностями оборачивается настоящим фарсом, ведь превращение любого подручного предмета в оружие и меткая стрельба оказываются слишком популярными навыками в «разнообразном» отряде. Режиссер также вновь провернул трюк, знакомый по «Стражам Галактики», и составил за нас отличный плейлист, который можно будет переслушивать очень долго. Сама музыка отлично вписывается в экшен и дополняет его, разбавляя веселыми мотивами жестокие расправы над толпами врагов.

О фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» очень тяжело писать без спойлеров. Они касаются не столько сюжета, сколько остроумных находок режиссера, как, например, взрывчатка, которую персонажи вынуждены носить в простых целлофановых пакетах, или едкие фразочки Миротворца, но все это лишь малые детали большого веселья. Новый «Отряд» доказал, что сейчас Джеймс Ганн – эталон мер и весов группового супергеройского кино. У него полно ярких идей, способных превращать очередные фильмы о ряженных персонажах в настоящий бурлеск на экране и развлекать зрителя. От подобного просто невозможно оторваться, и тем обиднее Marvel, позволившим конкуренту заполучить режиссера в свою супергеройскую команду.