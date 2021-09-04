Прошлой ночью в Сохо, 2021

В своем седьмом долгожданном полнометражном проекте режиссер Эдгар Райт движется в несколько новом для себя направлении, делая поворот к жанру триллера и ужасов. «Прошлой ночью в Сохо» – это психологический хоррор знаменитого британского режиссера, в котором смешаны некоторые из прежних жанровых интересов Райта и в котором снялись такие известные актеры, как Аня Тейлор-Джой, Томасин МакКензи, Мэтт Смит, Дайана Ригг и Теренс Стэмп. Фильм рассказывает историю молодой девушки-модельера, которая неожиданным образом из настоящего времени попадает в далекие и прекрасные 1960-е. Здесь она встречается со своим кумиром – очаровательной и манящей молодой певицей. Как указано в названии, история будет происходить в Сохо – центральной части Лондона. Это исторический квартал, где расположены самые интересные ночные клубы, различные заведения с азартными играми, необычные кинотеатры и т.д. Однако этот город из прошлого оказывается совсем не тем, чем кажется на первый взгляд, а время, в свою очередь, начинает рассеиваться с печальными для главной героини последствиями. Часть фильма происходит 1960-х, а события ленты неразрывно связаны с путешествиями во времени.
В данной ленте поклонники творчества Эдгара Райта могут увидеть значительное изменение его режиссерского темпа. Для фильма характерен тревожный прыжок во времени в духе «Не смотри сейчас» и «Ребенка Розмари», а загадочный сюжет картины сосредоточен на трех фигурах: начинающем модельере Элоизе, восходящей певице Сэнди и щеголеватом Джеке.
Еще в январе 2019 года Эдгар Райт заявил, что в следующий раз он будет работать над лондонским психологическим фильмом ужасов, написанным в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс.
Съемки начались весной 2019 года и завершились в конце лета 2019 года. Считается, что источниками вдохновения для фильма служили такие британские хорроры, как «Не смотри сейчас» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Полански. Райт также опубликовал в своем аккаунте в Instagram информацию о дополнительных съемках летом 2020 года.
Для Дайаны Ригг и Маргарет Нолан это последнее появление в кино. Обе актрисы умерли осенью 2020 года.
Фильм планировалось выпустить осенью 2020 года, однако он был отложен из-за пандемии COVID-19.
Томасин МакКензи покинула проект «Лучший стрелок 2», чтобы сняться в этом фильме Эдгара Райта.
Первый некомедийный фильм ужасов Эдгара Райта.
Это одна из двух картин Мэтта Смита, отложенных из-за пандемии COVID-19, другим проектом был фильм «Морбиус».
Дайана Ригг и Мэтт Смит ранее вместе работали над сериалом «Доктор Кто» в эпизоде «Доктор Кто: Багровый ужас» (2013).
И Аня Тейлор-Джой, и Томасин МакКензи работали с режиссером М. Найтом Шьямаланом. Тейлор-Джой снималась в фильме «Сплит» (2016) и «Стекло» (2019), а МакКензи снялась в картине «Старое» (2021).
Название фильма происходит от песни поп-группы Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich «Last Night In Soho», выпущенной в 1968 году.
«Прошлой ночью в Сохо» станет третьим фильмом, в котором Райт не работает с частыми соавторами Саймоном Пеггом и Ником Фростом. Также в этот раз он работает с новой группой актеров.
Психологический триллер от режиссера Эдгара Райта. История девушки, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира – ослепительную начинающую певицу. Лондон того периода совсем не так привлекателен, как кажется сначала, а время может сыграть с ней злую шутку…