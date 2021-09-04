Прошлой ночью в Сохо, 2021

Еще в январе 2019 года Эдгар Райт заявил, что в следующий раз он будет работать над лондонским психологическим фильмом ужасов, написанным в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс.

Съемки начались весной 2019 года и завершились в конце лета 2019 года. Считается, что источниками вдохновения для фильма служили такие британские хорроры, как «Не смотри сейчас» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Полански. Райт также опубликовал в своем аккаунте в Instagram информацию о дополнительных съемках летом 2020 года.

Для Дайаны Ригг и Маргарет Нолан это последнее появление в кино. Обе актрисы умерли осенью 2020 года.

Фильм планировалось выпустить осенью 2020 года, однако он был отложен из-за пандемии COVID-19.

Томасин МакКензи покинула проект «Лучший стрелок 2», чтобы сняться в этом фильме Эдгара Райта.

Первый некомедийный фильм ужасов Эдгара Райта.

Это одна из двух картин Мэтта Смита, отложенных из-за пандемии COVID-19, другим проектом был фильм «Морбиус».

Дайана Ригг и Мэтт Смит ранее вместе работали над сериалом «Доктор Кто» в эпизоде «Доктор Кто: Багровый ужас» (2013).

И Аня Тейлор-Джой, и Томасин МакКензи работали с режиссером М. Найтом Шьямаланом. Тейлор-Джой снималась в фильме «Сплит» (2016) и «Стекло» (2019), а МакКензи снялась в картине «Старое» (2021).

Название фильма происходит от песни поп-группы Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich «Last Night In Soho», выпущенной в 1968 году.

«Прошлой ночью в Сохо» станет третьим фильмом, в котором Райт не работает с частыми соавторами Саймоном Пеггом и Ником Фростом. Также в этот раз он работает с новой группой актеров.