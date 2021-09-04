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Прошлой ночью в Сохо Прошлой ночью в Сохо
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Last Night in Soho

Прошлой ночью в Сохо, 2021

2021 / Великобритания
7.5 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Остросюжетная драма Эдгара Райта о модном мире Лондона с Аней Тейлор-Джой
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Причины посмотреть Факты О фильме

В своем седьмом долгожданном полнометражном проекте режиссер Эдгар Райт движется в несколько новом для себя направлении, делая поворот к жанру триллера и ужасов. «Прошлой ночью в Сохо» – это психологический хоррор знаменитого британского режиссера, в котором смешаны некоторые из прежних жанровых интересов Райта и в котором снялись такие известные актеры, как Аня Тейлор-Джой, Томасин МакКензи, Мэтт Смит, Дайана Ригг и Теренс Стэмп. Фильм рассказывает историю молодой девушки-модельера, которая неожиданным образом из настоящего времени попадает в далекие и прекрасные 1960-е. Здесь она встречается со своим кумиром – очаровательной и манящей молодой певицей. Как указано в названии, история будет происходить в Сохо – центральной части Лондона. Это исторический квартал, где расположены самые интересные ночные клубы, различные заведения с азартными играми, необычные кинотеатры и т.д. Однако этот город из прошлого оказывается совсем не тем, чем кажется на первый взгляд, а время, в свою очередь, начинает рассеиваться с печальными для главной героини последствиями. Часть фильма происходит 1960-х, а события ленты неразрывно связаны с путешествиями во времени.

В данной ленте поклонники творчества Эдгара Райта могут увидеть значительное изменение его режиссерского темпа. Для фильма характерен тревожный прыжок во времени в духе «Не смотри сейчас» и «Ребенка Розмари», а загадочный сюжет картины сосредоточен на трех фигурах: начинающем модельере Элоизе, восходящей певице Сэнди и щеголеватом Джеке.

Еще в январе 2019 года Эдгар Райт заявил, что в следующий раз он будет работать над лондонским психологическим фильмом ужасов, написанным в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс.

Съемки начались весной 2019 года и завершились в конце лета 2019 года. Считается, что источниками вдохновения для фильма служили такие британские хорроры, как «Не смотри сейчас» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Полански. Райт также опубликовал в своем аккаунте в Instagram информацию о дополнительных съемках летом 2020 года.

Для Дайаны Ригг и Маргарет Нолан это последнее появление в кино. Обе актрисы умерли осенью 2020 года.

Фильм планировалось выпустить осенью 2020 года, однако он был отложен из-за пандемии COVID-19.

Томасин МакКензи покинула проект «Лучший стрелок 2», чтобы сняться в этом фильме Эдгара Райта.

Первый некомедийный фильм ужасов Эдгара Райта.

Это одна из двух картин Мэтта Смита, отложенных из-за пандемии COVID-19, другим проектом был фильм «Морбиус».

Дайана Ригг и Мэтт Смит ранее вместе работали над сериалом «Доктор Кто» в эпизоде «Доктор Кто: Багровый ужас» (2013).

И Аня Тейлор-Джой, и Томасин МакКензи работали с режиссером М. Найтом Шьямаланом. Тейлор-Джой снималась в фильме «Сплит» (2016) и «Стекло» (2019), а МакКензи снялась в картине «Старое» (2021).

Название фильма происходит от песни поп-группы Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich «Last Night In Soho», выпущенной в 1968 году.

«Прошлой ночью в Сохо» станет третьим фильмом, в котором Райт не работает с частыми соавторами Саймоном Пеггом и Ником Фростом. Также в этот раз он работает с новой группой актеров.

Психологический триллер от режиссера Эдгара Райта. История девушки, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира – ослепительную начинающую певицу. Лондон того периода совсем не так привлекателен, как кажется сначала, а время может сыграть с ней злую шутку…

7.5 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 25 ноября 2021
Премьера онлайн 4 января 2022
Премьера в мире 4 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Эдгар Райт
Эдгар Райт
В ролях
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Дайана Ригг
Дайана Ригг
Мэтт Смит
Мэтт Смит
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Томасин МакКензи
Томасин МакКензи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прошлой ночью в Сохо 5 постеров
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Прошлой ночью в Сохо
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Новую работу безбашенного и почти всегда веселого британского постановщика Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» мы успели посмотреть еще в сентябре на фестивале в Венеции. Главные роли там исполнили новое имя в современном независимом кино Томасин МакКензи, актриса десятилетия Аня Тейлор-Джой и любимец всех фанатов «Доктора Кто» Мэтт Смит. Рассказываем, что за кино получилось у такой команды. Молоденькая Элоиз мечтает стать дизайнером одежды, и…
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alkart 28 ноября 2021, 10:40
Повёлся на высокий рейтинг фильма. Не повторяйте моей ошибки. Фильм нудный, тянет в сон.
alkart 28 ноября 2021, 10:37
Пожалел потраченных денег на билет этого фильма.
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39 голосов
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