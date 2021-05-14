Интересные факты

Проект «Подземная железная дорога» снят по одноименному роману Колсона Уайтхеда, удостоенного Пулитцеровской премии в области художественной литературы в 2017 году. Книга стала бестселлером и покорила читателей во всем мире.

Продюсерами проекта стали Адель Романски и Деде Гарднер. Примечательно, что вместе с режиссером Барри Дженкинсом они уже работали вместе над созданием «оскароносной» ленты «Лунный свет».

По словам постановщика сериала, этот проект стал самым трудным за всю его профессиональную жизнь.

Для передачи атмосферы Дженкинс использовал множество современных кинематографических средств — расфокус, широкие кадры, удлиненные дубли, когда камера пролетает по всей съемочной площадке, а также зумы.

В титрах каждой серии звучат популярные композиции знаковых для афроамериканской культуры исполнителей, таких как OutKast, Марвин Гэй, Кендрик Ламар и Childish Gambino.

Фирменным стилистическим приемом Дженкинса стал портретный кадр. Даже второстепенные персонажи подолгу пристально смотрят прямо в объектив камеры, приковывая к себе внимание зрителя. Такие отрывки режиссер даже смонтировал в почти часовой видеоролик, назвав его «Взгляд».