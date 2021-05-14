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Постер к сериалу Подземная железная дорога
Постер к сериалу Подземная железная дорога
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Киноафиша Сериалы Подземная железная дорога
Подземная железная дорога (2021 - 2021) The Underground Railroad 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 11 часов 40 минут
О чем сериал

«Подземная железная дорога» — новый американский сериал, в основе которого лежит одноименный литературный первоисточник. Производством шоу занимался онлайн-сервис, принадлежащий Amazon. Действие «Подземной железной дороги» разворачивается прямо перед началом гражданской войны в США. Девушка по имени Кора совершает побег с рабовладельческой плантации по производству хлопка в надежде обрести долгожданную свободу. Она отправляется прямиком на север через так называемую Подземную железную дорогу — таким образом раньше обозначали тайную систему, которую использовали для организации побега рабов из южных штатов.

Подземная железная дорога - трейлер
Подземная железная дорога
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон Ridgeway
Питер Муллан
Питер Муллан
Джефф Поуп
Джефф Поуп
Уильям Джексон Харпер
Уильям Джексон Харпер
Аарон Пьер
Аарон Пьер Caesar
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Подземная железная дорога - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Магический реализм от режиссёра «Лунного света» в сериале «Подземная железная дорога»
Магический реализм от режиссёра «Лунного света» в сериале «Подземная железная дорога»
Слушать саундтрек сериала Подземная железная дорога
Кадры из сериала
Интересные факты

Проект «Подземная железная дорога» снят по одноименному роману Колсона Уайтхеда, удостоенного Пулитцеровской премии в области художественной литературы в 2017 году. Книга стала бестселлером и покорила читателей во всем мире.

Продюсерами проекта стали Адель Романски и Деде Гарднер. Примечательно, что вместе с режиссером Барри Дженкинсом они уже работали вместе над созданием «оскароносной» ленты «Лунный свет».

По словам постановщика сериала, этот проект стал самым трудным за всю его профессиональную жизнь.

Для передачи атмосферы Дженкинс использовал множество современных кинематографических средств — расфокус, широкие кадры, удлиненные дубли, когда камера пролетает по всей съемочной площадке, а также зумы.

В титрах каждой серии звучат популярные композиции знаковых для афроамериканской культуры исполнителей, таких как OutKast, Марвин Гэй, Кендрик Ламар и Childish Gambino.

Фирменным стилистическим приемом Дженкинса стал портретный кадр. Даже второстепенные персонажи подолгу пристально смотрят прямо в объектив камеры, приковывая к себе внимание зрителя. Такие отрывки режиссер даже смонтировал в почти часовой видеоролик, назвав его «Взгляд».

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