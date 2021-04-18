Интересные факты

Дебют Брэда Ингелсби в качестве шоураннера, он же написал оригинальный сценарий. Режиссером и исполнительным продюсером всех эпизодов выступил Крэйг Зобел, имеющий богатый опыт работы на телевидении. Прежде он режиссировал эпизоды сериалов «Американские боги», «Мир Дикого Запада», «Оставленные» и других хитов последних лет.

Кейт Уинслет и Гай Пирс уже работали вместе на съемочной площадке многосерийной драмы «Милдред Пирс» (2011), премьера которой также состоялась на HBO.

Саундтрек написал итальянский композитор Леле Маркителли, известный по работе с Паоло Соррентино. Его музыку можно услышать в оскароносной драме «Великая красота» и двух сезонах «Молодого Папы».

Финал «Мейр из Исттауна» установил рекорд потокового сервиса HBO Max по количеству просмотров за первые сутки. Кроме того, сериал повторил успех еще одного детективного триллера стриминга «Отыграть назад», продемонстрировав еженедельный прирост числа зрителей.

Изначально предполагалось, что шоу будет состоять из семи эпизодов. Но ввиду высоких рейтингов и положительных отзывов, руководство HBO не исключает появления второго сезона.

Перед премьерой разгорелся небольшой скандал, связанный с утверждением афиши. По словам Кейт Уинслет, портрет с ее изображением отретушировали, убрав несколько морщин вокруг глаз. По требованию актрисы продюсеры выпустили оригинальное фото без прикрас.

Несмотря на детективный жанр, Брэд Ингелсби сделал ключевой акцент на бытописании. Сценарист взял за основу личный опыт проживания в провинциальном городке штата Пенсильвания, где прошло все его детство.