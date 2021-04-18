Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Мейр из Исттауна
Постер к сериалу Мейр из Исттауна
Постер к сериалу Мейр из Исттауна
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна (2021 - …) Mare of Easttown 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 7 часов 0 минут
О чем сериал

«Мейр из Исттауна» — новое американское шоу, снятое в жанре драматического детектива. Производством сериала занимался телевизионный канал HBO. В центре действия оказывается женщина по имени Мейр Шиан, работающая следователем в маленьком пенсильванском городе. Когда в ее родном штате происходит жуткое убийство, главная героиня решает сделать все возможное, чтобы найти виновного и отправить его за решетку. Параллельно Мейр пытается разобраться в своей личной жизни, которая пошла под откос из-за больших проблем на работе.

Мейр из Исттауна - дублированный трейлер первого сезона
Мейр из Исттауна
дублированный трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет Mare Sheehan
Гай Пирс
Гай Пирс Richard Ryan
Эван Питерс
Эван Питерс Detective Colin Zabel
Дэвид Денман
Дэвид Денман Frank Sheehan
Джин Смарт
Джин Смарт Helen
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мейр из Исттауна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
И снова «Власть пса»: объявлены победители премии Critics Choice Awards 2022
И снова «Власть пса»: объявлены победители премии Critics Choice Awards 2022
HBO открыт к новым сезонам «Настоящего детектива» и «Мейр из Исттауна»
HBO открыт к новым сезонам «Настоящего детектива» и «Мейр из Исттауна»
Слушать саундтрек сериала Мейр из Исттауна
Кадры из сериала
Интересные факты

Дебют Брэда Ингелсби в качестве шоураннера, он же написал оригинальный сценарий. Режиссером и исполнительным продюсером всех эпизодов выступил Крэйг Зобел, имеющий богатый опыт работы на телевидении. Прежде он режиссировал эпизоды сериалов «Американские боги», «Мир Дикого Запада», «Оставленные» и других хитов последних лет.

Кейт Уинслет и Гай Пирс уже работали вместе на съемочной площадке многосерийной драмы «Милдред Пирс» (2011), премьера которой также состоялась на HBO.

Саундтрек написал итальянский композитор Леле Маркителли, известный по работе с Паоло Соррентино. Его музыку можно услышать в оскароносной драме «Великая красота» и двух сезонах «Молодого Папы».

Финал «Мейр из Исттауна» установил рекорд потокового сервиса HBO Max по количеству просмотров за первые сутки. Кроме того, сериал повторил успех еще одного детективного триллера стриминга «Отыграть назад», продемонстрировав еженедельный прирост числа зрителей.

Изначально предполагалось, что шоу будет состоять из семи эпизодов. Но ввиду высоких рейтингов и положительных отзывов, руководство HBO не исключает появления второго сезона.

Перед премьерой разгорелся небольшой скандал, связанный с утверждением афиши. По словам Кейт Уинслет, портрет с ее изображением отретушировали, убрав несколько морщин вокруг глаз. По требованию актрисы продюсеры выпустили оригинальное фото без прикрас.

Несмотря на детективный жанр, Брэд Ингелсби сделал ключевой акцент на бытописании. Сценарист взял за основу личный опыт проживания в провинциальном городке штата Пенсильвания, где прошло все его детство.

Еще...
Знаете что-то интересное о сериале или нашли неточность? Сообщите нам
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Приложение киноафиши