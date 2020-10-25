Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Отыграть назад
Постер к сериалу Отыграть назад
Постер к сериалу Отыграть назад
Рейтинги
мало голосов
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Отыграть назад
Отыграть назад (2020 - 2020) The Undoing 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Отыграть назад» — яркая смесь драмы и детектива. Сюжет закручен вокруг успешного психотерапевта по имени Грейс. Ее будни напоминают сказку: она живет в «центре мира» — Нью-Йорке. У нее отличный послужной список, красавец-супруг и замечательный сын. Совсем скоро выйдет в печать ее книга, которая обещает стать бестселлером о семейном счастье. Однако эта идиллия рушится в один миг. Происходит жуткое убийство, и неожиданно исчезает муж. Теперь Грейс предстоит шаг за шагомразобраться в случившемся.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николь Кидман
Николь Кидман
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Хью Грант
Хью Грант
Лили Рэйб
Лили Рэйб
Исмаэль Круз
Исмаэль Круз
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериалы 2020 года Американские сериалы 2020 года
Сезоны
Отыграть назад - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Вслед за «Отыграть назад» и «Мейр из Исттауна» HBO Max готовит новый детективный мини-сериал
Вслед за «Отыграть назад» и «Мейр из Исттауна» HBO Max готовит новый детективный мини-сериал
Автор «Большой маленькой лжи» экранизирует криминальный роман «Метод инспектора Авраама»
Автор «Большой маленькой лжи» экранизирует криминальный роман «Метод инспектора Авраама»
Выбор Анны Невской: кинопредпочтения звезды
Выбор Анны Невской: кинопредпочтения звезды
Слушать саундтрек сериала Отыграть назад
Кадры из сериала
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши