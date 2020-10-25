Сериал «Отыграть назад» — яркая смесь драмы и детектива. Сюжет закручен вокруг успешного психотерапевта по имени Грейс. Ее будни напоминают сказку: она живет в «центре мира» — Нью-Йорке. У нее отличный послужной список, красавец-супруг и замечательный сын. Совсем скоро выйдет в печать ее книга, которая обещает стать бестселлером о семейном счастье. Однако эта идиллия рушится в один миг. Происходит жуткое убийство, и неожиданно исчезает муж. Теперь Грейс предстоит шаг за шагомразобраться в случившемся.