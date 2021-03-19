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Постер к сериалу Музыка в наших сердцах
Постер к сериалу Музыка в наших сердцах
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Музыка в наших сердцах
Музыка в наших сердцах (2021 - 2021) Country Comfort 12+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Музыка в наших сердцах» — новый американский сериал, снятый в жанре музыкальной драмы. Производством шоу занимается известная онлайн-платформа Netflix. В центре сюжета оказывается кантри-певица по имени Бэйли. Всю свою жизнь она пыталась стать знаменитой, но упорно терпела неудачи. Полностью разочаровавшись в своем деле, главная героиня решает устроиться на обычную работу. Она получает место няни в доме крайне обеспеченного мужчины, который не может уделять много времени своим отпрыскам. По ходу развития событий становится понятно, что каждый из ребят обладает недюжинными музыкальными способностями.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джанет Вэрни
Джанет Вэрни
Эдди Сибриан
Рикардо Уртадо
Джейми Мартин Манн
Гриффин Макинтайр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Музыка в наших сердцах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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