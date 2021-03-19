«Музыка в наших сердцах» — новый американский сериал, снятый в жанре музыкальной драмы. Производством шоу занимается известная онлайн-платформа Netflix. В центре сюжета оказывается кантри-певица по имени Бэйли. Всю свою жизнь она пыталась стать знаменитой, но упорно терпела неудачи. Полностью разочаровавшись в своем деле, главная героиня решает устроиться на обычную работу. Она получает место няни в доме крайне обеспеченного мужчины, который не может уделять много времени своим отпрыскам. По ходу развития событий становится понятно, что каждый из ребят обладает недюжинными музыкальными способностями.