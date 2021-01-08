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Постер к сериалу Представьте, что вы в городе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Представьте, что вы в городе
Представьте, что вы в городе (2021 - 2021) Pretend It's a City 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 30 минут
О чем сериал

«Представьте, что вы в городе» — документальное шоу производства американского онлайн-сервиса Netflix. Центральной фигурой проекта, срежиссированного Мартином Скорсезе, является известная писательница и комедиантка по имени Фран Лебовиц. Лебовиц считает себя полноправным аборигеном Нью-Йорка, однако даже она не перестает удивляться его особенностям, странному очарованию и поистине сумасшедшему ритму. В рамках шоу Лебовиц беседует с прославленным американским кинематографистом, который разделяет ее большую любовь к этому городу.

Представьте, что вы в городе - трейлер
Представьте, что вы в городе
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Спайк Ли
Спайк Ли
Фран Лебовиц
Фран Лебовиц Fran Lebowitz
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Представьте, что вы в городе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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