«Представьте, что вы в городе» — документальное шоу производства американского онлайн-сервиса Netflix. Центральной фигурой проекта, срежиссированного Мартином Скорсезе, является известная писательница и комедиантка по имени Фран Лебовиц. Лебовиц считает себя полноправным аборигеном Нью-Йорка, однако даже она не перестает удивляться его особенностям, странному очарованию и поистине сумасшедшему ритму. В рамках шоу Лебовиц беседует с прославленным американским кинематографистом, который разделяет ее большую любовь к этому городу.