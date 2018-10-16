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Постер сериала Коннеры
Постер сериала Коннеры
Постер сериала Коннеры
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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3 постера
Киноафиша Сериалы Коннеры

Коннеры (2018 - …)

The Conners 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 56 часов 0 минут

О чем сериал

«Коннеры» — многосерийное комедийное шоу, повествующее о буднях американского семейства Коннер. Данный сериал является ответвлением культового ситкома «Розанна», который был закрыт после скандала вокруг исполнительницы главной роли Розанны Барр. В итоге актриса была уволена, а весь остальной каст переехал в новый проект. Согласно центровому сюжету «Коннеров», Розанна трагически скончалась. Ее близкие пытаются пережить утрату и выйти на новый этап. Главные герои теперь Дарлин Коннер и двое ее детей, которые то и дело вовлекают своих дорогих родственников в самые неожиданные, но ужасно комичные ситуации.

В ролях
В ролях
Джон Гудман
Джон Гудман
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Элиза Беннетт
Элиза Беннетт
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Элишиа Горэнсон
Кэти Сагал
Кэти Сагал
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Коннеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 11 эпизодов
 
Коннеры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 20 эпизодов
 
Коннеры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 20 эпизодов
 
Коннеры - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 20 эпизодов
 
Коннеры - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 22 эпизода
 
Коннеры - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2024, 13 эпизодов
 
Коннеры - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2025, 6 эпизодов
 
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