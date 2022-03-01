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Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Michael Douglas
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Майкл Дуглас
Michael Douglas
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Дата рождения
25 сентября 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Майкл Дуглас
Родился 25 сентября 1944 года. Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси,США.
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Фильмография Майкл Дуглас
Человек-муравей и Оса: Квантомания
боевик, приключения, комедия
2023, США
0.0
Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения
2018, США
7.0
Планета зверей
приключения, боевик, комедия, фантастика
2018, Китай
6.0
Секретный агент
триллер, боевик
2017, Великобритания
7.0
Человек-муравей
фантастика, боевик
2015, США / Великобритания
7.0
Игра на выживание
триллер
2014, США
4.0
А вот и она
мелодрама, комедия, драма
2014, США
5.0
За канделябрами
биография, драма
2013, США
8.0
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Майкл Дуглас сыграет отца-основателя США Бенджамина Франклина в мини-сериале от Apple
В основу легла книга лауреата Пулитцеровской премии.
Написать
1 марта 2022 13:18
Режиссер Пейтон Рид сообщил об окончании съемок фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Также постановщик опубликовал эффектный арт.
Написать
24 ноября 2021 10:20
Начались съемки фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Вестником событий стал жуткий кролик из оригинальной картины.
Написать
27 июля 2021 09:35
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Статьи о персоне
Майкла Дугласа приняли за дедушку его 18-летней дочери: «Наверно, гордитесь внучкой»
Актер признается, что на первом месте у него семья и он не может позволить себе повторить те ошибки, которые совершил в молодости.
Написать
9 июня 2021 16:50
Слухи: 76-летний Майкл Дуглас хочет развестись с Кэтрин Зета-Джонс
О разладе между звездами рассказали их друзья.
Написать
20 мая 2021 11:28
30 звезд, поразительно похожих на своих родителей в том же возрасте
Тест на отцовство тут не нужен: герои этой подборки, звездные папы-мамы и их дети, не просто похожи друг на друга, но обладают по-настоящему удивительным сходством. От Риз Уизерспун и ее «мини-мы», дочки Авы, до Криса Пайна и его не менее знаменитого отца – «Киноафиша» предлагает своими глазами оценить поразительную «похожесть» звезд и их родителей в том же возрасте.
Написать
7 января 2019 00:22
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