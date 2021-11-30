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Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
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Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
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Дата рождения
22 ноября 1966
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
6 сентября 2021
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост
178 см
Биография Майкла Кеннета Уильямса
Родился 22 ноября 1966 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майкла Кеннета Уильямса
Денежная игла
криминал, драма, триллер
2021, США
6.0
Криминальные боссы
триллер, драма, криминал
2020, США
5.0
Королевский гамбит
драма
2020, США
6.0
Арканзас
криминал
2019, США
6.0
Сиротский Бруклин
криминал, триллер
2019, США
7.0
Курорт для ныряльщиков на Красном море
триллер, драма, исторический
2019, Канада
0.0
Суперфлай
драма, криминал
2018, США
5.0
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
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Вышел трейлер второго сезона документального сериала «Черный рынок» — это последний проект Майкла К Уильямса
Перед своей смертью актер успел собрать достаточно материала для выпуска нового сезона проекта.
Написать
30 ноября 2021 16:51
Ушел из жизни актер Майкл Кеннет Уильямс — звезде «Прослушки» и «Страны Лавкрафта» было 54 года
Актер был найден мертвым в собственном доме.
Написать
7 сентября 2021 16:31
Лучше книги: критики в восторге от сериала «Страна Лавкрафта»
До выхода шоу в эфир осталось меньше недели.
Написать
10 августа 2020 13:46
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