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Постер к сериалу Сокол и Зимний Солдат
Постер к сериалу Сокол и Зимний Солдат
Постер к сериалу Сокол и Зимний Солдат
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Сокол и Зимний Солдат
Сокол и Зимний Солдат (2021 - …) The Falcon and The Winter Soldier
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Сокол и Зимний солдат» — супергеройский сериал, продолжающий развитие киновселенной Marvel Studios. Главные герои — близкие друзья Стива Роджерса и члены команды «Мстителей» Баки и Сэм. После ухода Капитана Америки щит достается Соколу. Вместе с Зимним солдатом он продолжает дела своего боевого товарища. Герои сталкиваются с последствиями войны с Таносом, которая произошла в «Финале», и противостоят Барону Земо. Проект станет эксклюзивом стриминг-сервиса платформы Disney+.

Сокол и Зимний Солдат - трейлер
Сокол и Зимний Солдат
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дон Чидл
Дон Чидл Джеймс Роудс
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн Bucky Barnes / Winter Soldier
Энтони Маки
Энтони Маки Sam Wilson / Falcon
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль Helmut Zemo
Эмили ВанКэмп
Эмили ВанКэмп Sharon Carter
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сокол и Зимний Солдат - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
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Слушать саундтрек сериала Сокол и Зимний Солдат
Кадры из сериала
Интересные факты

Второй телесериал канала Disney+, являющийся официальной частью киновселенной Marvel. Первым был «Ванда/Вижн», а третьим станет «Локи».

По хронологии действие «Сокола и Зимнего солдата» происходит после финала «Мстителей».

В интервью Уайатт Рассел признался, что пробовался на роль Капитана Америки в сольном фильме 2011 года. Это было его первое серьезное прослушивание в кинокарьере. В итоге место получил Крис Эванс, а Рассел стал следующим воплощением супергероя в сериале.

Уайатт Рассел — сын актера Курта Рассела, известного по «Стражам Галактики 2», «Нечто» и «Омерзительной восьмерке».

Впервые в MCU Барон Земо, сыгранный Даниэлем Брюлем, появляется в костюме со знаменитой фиолетовой маской из комиксов.

По словам Себастиана Стэна, к началу съемок он подошел в лучшей физической форме за всю жизнь. Тренировки актера проходили под руководством фитнес-тренера Дона Саладино, прежде работавшего с Райаном Рейнольдсом.

Первое экранное воплощение супергероя Агента США. Персонаж комиксов был создан Марком Грюнвальдом и Полом Нири в 1986 году.

Композитор Генри Джекман также написал музыку к фильмам о Капитане Америке «Другая война» и «Противостояние».

В сериале супергеройский костюм Сэма Уилсона становится красно-белым, тогда как в «Эре Альтрона» он являлся красно-черным. Новый вариант ближе к образу Сокола из оригинальных комиксов.

Карл Ламбли, сыгравший Исайю Брэдли, прежде неоднократно работал над экранизациями комиксов. Его голос можно услышать в мультсериалах «Лига справедливости» (2001), «Лига справедливости: Без границ» (2004), «Лига справедливости: Боги и монстры» (2015) и «Черная пантера» (2010). Также актер снимался в сериале «Супердевушка» (2015).

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