Интересные факты

Второй телесериал канала Disney+, являющийся официальной частью киновселенной Marvel. Первым был «Ванда/Вижн», а третьим станет «Локи».

По хронологии действие «Сокола и Зимнего солдата» происходит после финала «Мстителей».

В интервью Уайатт Рассел признался, что пробовался на роль Капитана Америки в сольном фильме 2011 года. Это было его первое серьезное прослушивание в кинокарьере. В итоге место получил Крис Эванс, а Рассел стал следующим воплощением супергероя в сериале.

Уайатт Рассел — сын актера Курта Рассела, известного по «Стражам Галактики 2», «Нечто» и «Омерзительной восьмерке».

Впервые в MCU Барон Земо, сыгранный Даниэлем Брюлем, появляется в костюме со знаменитой фиолетовой маской из комиксов.

По словам Себастиана Стэна, к началу съемок он подошел в лучшей физической форме за всю жизнь. Тренировки актера проходили под руководством фитнес-тренера Дона Саладино, прежде работавшего с Райаном Рейнольдсом.

Первое экранное воплощение супергероя Агента США. Персонаж комиксов был создан Марком Грюнвальдом и Полом Нири в 1986 году.

Композитор Генри Джекман также написал музыку к фильмам о Капитане Америке «Другая война» и «Противостояние».

В сериале супергеройский костюм Сэма Уилсона становится красно-белым, тогда как в «Эре Альтрона» он являлся красно-черным. Новый вариант ближе к образу Сокола из оригинальных комиксов.

Карл Ламбли, сыгравший Исайю Брэдли, прежде неоднократно работал над экранизациями комиксов. Его голос можно услышать в мультсериалах «Лига справедливости» (2001), «Лига справедливости: Без границ» (2004), «Лига справедливости: Боги и монстры» (2015) и «Черная пантера» (2010). Также актер снимался в сериале «Супердевушка» (2015).