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Джиллиан Андерсон

Gillian Anderson
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон Gillian Anderson
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Дата рождения
9 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
160 см
Биография Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон родилась 9 августа 1968 года в США, в Чикаго. Мать Джиллиан работала компьютерным аналитиком, отец был владельцем компании, занимающейся постпродакшном фильмов. Из-за работы отца семья часто переезжала. Вскоре после рождения дочери семья перебралась в Лондон. Джиллиан переживала из-за своего американского акцента и старалась его убрать. Но, когда Джиллиан было 11 лет, семья перебралась обратно в США, в городок Грэнд-Рэпидс. И там ей уже пришлось избавляться от своего приобретенного британского акцента.

В Америке Джиллиан пошла в школу для одаренных детей, где стала играть в театральном кружке. Выйдя первый раз на сцену в роли Джульетты, Джиллиан сразу поняла своё призвание.

В 22 года актриса переезжает в Нью-Йорк и начинает там театральную карьеру. Желая попробовать себя в кино, Джиллиан вскоре перебирается в Лос-Анджелес, и в 24 года она получает роль агента Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», после которой она стала знаменитой. На съемках сериала она познакомилась со своим первым мужем Клайдом Клотцем, от которого в 1994 году родила дочь Пайпер. Пара рассталась в 1997 году. В 2004 году Джиллиан выйдет замуж за Джуллиана Озэйна, но и этот брак окажется неудачным. В следующих отношениях, с Марком Гриффитсом, Джиллиан родит двух сыновей, но пара расстанется.

Актриса не боится пробовать себя в различных амплуа, играет как в кино, так и в театре. На сегодняшний день она востребована, уверенно чувствует себя в любом жанре. Неоднократно попадает в списки самых красивых и сексуальных актрис мира.

Интересные факты о Джиллиан Андерсон
  • Одна из серий «Секретных материалов» названа в честь дочери актрисы. Шоураннер сериала Крис Картер является её крестным отцом;
  • Джиллиан является почетным членом Ассоциации неврофиброматоза, которым был болен ее брат;
  • За свои заслуги актриса была удостоена звания офицера Ордена Британской империи, который ей вручили в 2016 году;
  • Актриса активно выступает за феминистское движение, также она практикует медитацию;
  • Джиллиан выступала против выхода Великобритании из ЕС;
  • Активно поддерживает организацию «Трэвор проджект», занимающуюся поддержкой подростков ЛГБТ-сообщества.
Фильмография Джиллиан Андерсон
White Bird: A Wonder Story
White Bird: A Wonder Story
биография, драма, военный 2022, США
0.0
Солнце в ночи
Солнце в ночи
драма 2019, Германия / Норвегия
6.0
TheatreHD: Все о Еве
TheatreHD: Все о Еве
спектакль 2019, Великобритания
8.0
Шпион, который меня кинул
Шпион, который меня кинул
комедия, боевик 2018, США
6.0
НЛО
НЛО
фантастика, драма, триллер, детектив 2018, США
6.0
Скрюченный домишко
Скрюченный домишко
детектив 2017, Великобритания
7.0
Дом вице-короля
Дом вице-короля
драма 2016, Великобритания / Индия
6.0
Железная схватка
Железная схватка
фантастика, приключения 2014, США
4.0
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