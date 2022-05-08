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Джон Траволта

John Travolta
Джон Траволта
Джон Траволта John Travolta
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Дата рождения
18 февраля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Келли Престон
Келли Престон
в браке с 1991 года
Биография Джона Траволты

Содержание:
Джон Траволта - Фильмы
  - Джон Траволта - Бриолин
  - Джон Траволта - Криминальное чтиво
Джон Траволта - Пилотирование
Джон Траволта - Личная жизнь

Американский актер, певец и танцор, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» Джон Траволта родился 18 февраля 1954 года. Отец Джона профессиональный итальянский футболист Сальваторе Траволта когда ушел из спорта, начал торговать автомобильными запчастями. Мать - ирландская актриса Хелен Сесилия Берк, преподавала в школе драму и английский язык. Помимо Джона, в семье было еще пятеро детей: Джоуи, Эллен, Энн, Маргарет и Сэм. Мама активно учила детей актерскому мастерству, в доме была небольшая сцена, на которой дети давали любительские спектакли. Джоуи и Эллен тоже стали актерами. С 6 лет Джон занимался танцами. Его наставником стал Фред Келли, брат знаменитого танцора Джина Келли. Всю свою юность будущий актер провел на танцполах, а окончив среднюю школу Дуайта Морроу, в 16 лет Траволта уже начал профессионально выступать на театральных сценах Нью-Джерси. Затем в его карьере появился и Бродвей. В 1966 году Джон начал посещать школу драмы в Нью-Йорке, изучал искусство танца и вокальное мастерство. Продолжил занятия в театральной школе Dwight Morrow Drama School в Инглвуде, но в 1970 году бросил учебу.

Джон Траволта - Фильмы

Карьера Джона как и у многих началась с телевидения. В 1972-м он впервые появился на экране — в сериале «Критическое положение», а через 3 года получил роль Винни Барбарино в телепроекте «Добро пожаловать назад, Коттер». В том же 1975 году состоялся дебют Джона в большом кино - ему дали роль Дэнни в фильме «Адский дождь» с Томом Скерритом. Потом была «Кэрри» и теледрама «Под колпаком».

Первый успех Джону принесла роль Тони Манеро в ленте «Лихорадка субботнего вечера» в 1977 году. В фильме Траволта смог показать себя во всей красе и раскрыть свои танцевальные таланты. За эту роль Джона Траволту номинировали на «Оскар». А уже следующий фильм превосходит все ожидания продюсеров и создателей и выводит Джона на новый уровень славы. Фильм «Бриолин» 1978 года стал одной из самых успешных картин в карьере актера. Потом Джон слегка меняет амплуа и в 1980 году выходит вестерн с Деброй Уингер «Городской ковбой». Картина также была очень успешно принята зрителями и возродила интерес к стилю кантри. В следующем году Джон снялся в триллере Брайана де Пальмы «Прокол», который не имел большого успеха в прокате, но был тепло принят критиками. Спустя годы эта лента оправдала себя и считается великим режиссерским творением. Запоминающимся стал фильм Сильвестра Сталлоне «Оставаясь живым». В картине Джон Траволта смог показать сложную судьбу танцовщика.

Поистине культовым актер стал после роли Винсента Веги в киноленте Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в 1994 году. Затем было несколько успешных проектов, в том числе комедия «Достать коротышку», мелодрама «Майкл», военная драма «Тонкая красная линия», криминальный триллер «Без лица», трагикомедия «Основные цвета» и драма «Гражданский иск». В 2000 году Траволта стал продюсером фильма «Поле битвы: Земля», в которой сыграл главную роль. Экранизация одноименного романа основателя саентологии Рона Хаббарда стала рекордсменом по количеству наград «Золотая малина».

После небольшого перерыва Траволта появился на экране в 2012 году — с триллером Оливера Стоуна «Особо опасны», где ему компанию составили Аарон Джонсон, Блейк Лайвли, Сальма Хайек и Бенисио дель Торо. Потом актер работал в картине Марка Стивена Джонсона «Сезон убийц», где ему компанию составил Роберт Де Ниро. В 2014 вышла лента «Фальсификатор», где Джон снимался вместе с Кристофером Пламмером. В 2015-м актер получил центральную роль адвоката Роберта Шапиро в интересном проекте телеканала FX «Американская история преступлений», основанном на реальных событиях. Эта работа была отмечена номинациями на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

В 2017 году Джон снялся в криминальной драме «Кодекс Готти», рассказывающую о биографии известного мафиози Джона Готти. Вместе с ним в проекте приняли участие его супруга Келли Престон и дочь. В 2018 году актер снялся в американо-испанском боевике начинающего курдского режиссера Каржана Кадера «Торговый путь», где компанию ему составит Майкл Мэдсен.

Джон Траволта - Бриолин

Музыкальный фильм 1978 года режиссера Рэндала Клайзера, созданный по мотивам одноименного мюзикла. Действие происходит в 1958—1959 годах. Сюжет повествует об отношениях между старшеклассниками — Дэнни Зуко и Сэнди Олссен. Джону досталась главная роль Дэнни, которая принесла славу и узнаваемость. Фильм стал самой коммерчески успешной на тот момент музыкальной картиной и принес в мировом прокате около $395 млн. Картина вызвала такой ажиотаж у поклонников, что появился термин «траволтомания»

Джон Траволта - Криминальное чтиво

Черная комедия Квентина Тарантино 1994 года. Нелинейный сюжет фильма рассказывает несколько историй параллельно, в которых показаны ограбления, философские дискуссии двух гангстеров, спасение девушки от передозировки наркотиков и боксёр, которого обманули. Траволта сыграл Винсента Вегу - бандита на службе у Марселласа Уоллеса. Особое внимание критиков и телезрителей привлек танец, который актер исполнил вместе с Умой Турман. Фильм стал поистине культовым и постоянно находится в первой десятке списка лучших 250 фильмов на сайте IMDb.

Джон Траволта - Пилотирование

Актер страстный фанат авиации. Еще в детстве он мечтал стать летчиком, коллекционировал модели самолетов и мог часами наблюдать за учениями на военной базе ВВС США, расположенной неподалеку от его дома. Однако, перспектива жизни в казармах Джона не впечатлила, и он сделал выбор в пользу актерской профессии. У Траволты есть лицензия пилота, несколько самолетов, и даже был четырехмоторный «Боинг 707-138», который он в 2017-м подарил австралийскому обществу, занимающемуся восстановлением исторических лайнеров. У пилота Джона Траволты несколько тысяч часов налета, а самолёты актера названы в честь его детей.

Джон Траволта - Личная жизнь

Во время работы над картиной «Под колпаком» в 1976 году у Джона начался роман с Дайаной Хайленд, которая была на 18 лет старше. Спустя год Хайленд умерла от рака, на руках у Джона. В 1989 году на съемках семейной комедии «Уж кто бы говорил» он познакомился актрисой и моделью Келли Престон. Их роман закончился свадьбой в 1991 году, а через год у пары родился сын Джетт Траволта. Мальчик погиб в январе 2009 года, в возрасте 16 лет, получив смертельную травму в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки. В 2000 году у Джона и Келли родилась дочь Элла Блю, а 23 ноября 2010 года родился их младший сын Бенджамин. Супруги регулярно посещают семейного психолога, что только способствует, по словам самого Джона, сохранению их семьи.

Интересные факты о Джоне Траволте

- В поместье Джона Траволты есть взлетно-посадочная полоса, а также гараж на 16 автомобилей.

- В 2010 году принял активное участие в помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити, доставив на собственном самолете Боинг-707 медицинские препараты, специальную одежду и хирургические перчатки для врачей.

- Джон Траволта уже более 40 лет практикует саентологию. Это увлечение началось на съемках картины «Адский дождь», когда актеру подарили книгу «Дианетика».

Фильмография Джона Траволты
Ядовитая роза
Ядовитая роза
триллер, детектив 2019, США / Италия
4.0
Фанат
Фанат
триллер, криминал 2019, США
4.0
Бок о бок
Бок о бок
боевик, триллер, драма 2019, Испания / США
4.0
Moose
Moose
триллер 2018, США
4.0
Кодекс Готти
Кодекс Готти
биография, драма, криминал 2017, США
4.0
Жизнь на грани
Жизнь на грани
боевик 2016, США
5.0
В долине насилия
В долине насилия
вестерн 2016, США
6.0
Я есть гнев
Я есть гнев
триллер, боевик, драма 2016, США
5.0
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Связи
Келли Престон
Келли Престон Kelly Preston
в браке с 1991 года
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