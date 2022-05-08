Содержание:

Джон Траволта - Фильмы

- Джон Траволта - Бриолин

- Джон Траволта - Криминальное чтиво

Джон Траволта - Пилотирование

Джон Траволта - Личная жизнь

Американский актер, певец и танцор, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» Джон Траволта родился 18 февраля 1954 года. Отец Джона профессиональный итальянский футболист Сальваторе Траволта когда ушел из спорта, начал торговать автомобильными запчастями. Мать - ирландская актриса Хелен Сесилия Берк, преподавала в школе драму и английский язык. Помимо Джона, в семье было еще пятеро детей: Джоуи, Эллен, Энн, Маргарет и Сэм. Мама активно учила детей актерскому мастерству, в доме была небольшая сцена, на которой дети давали любительские спектакли. Джоуи и Эллен тоже стали актерами. С 6 лет Джон занимался танцами. Его наставником стал Фред Келли, брат знаменитого танцора Джина Келли. Всю свою юность будущий актер провел на танцполах, а окончив среднюю школу Дуайта Морроу, в 16 лет Траволта уже начал профессионально выступать на театральных сценах Нью-Джерси. Затем в его карьере появился и Бродвей. В 1966 году Джон начал посещать школу драмы в Нью-Йорке, изучал искусство танца и вокальное мастерство. Продолжил занятия в театральной школе Dwight Morrow Drama School в Инглвуде, но в 1970 году бросил учебу.

Джон Траволта - Фильмы

Карьера Джона как и у многих началась с телевидения. В 1972-м он впервые появился на экране — в сериале «Критическое положение», а через 3 года получил роль Винни Барбарино в телепроекте «Добро пожаловать назад, Коттер». В том же 1975 году состоялся дебют Джона в большом кино - ему дали роль Дэнни в фильме «Адский дождь» с Томом Скерритом. Потом была «Кэрри» и теледрама «Под колпаком».

Первый успех Джону принесла роль Тони Манеро в ленте «Лихорадка субботнего вечера» в 1977 году. В фильме Траволта смог показать себя во всей красе и раскрыть свои танцевальные таланты. За эту роль Джона Траволту номинировали на «Оскар». А уже следующий фильм превосходит все ожидания продюсеров и создателей и выводит Джона на новый уровень славы. Фильм «Бриолин» 1978 года стал одной из самых успешных картин в карьере актера. Потом Джон слегка меняет амплуа и в 1980 году выходит вестерн с Деброй Уингер «Городской ковбой». Картина также была очень успешно принята зрителями и возродила интерес к стилю кантри. В следующем году Джон снялся в триллере Брайана де Пальмы «Прокол», который не имел большого успеха в прокате, но был тепло принят критиками. Спустя годы эта лента оправдала себя и считается великим режиссерским творением. Запоминающимся стал фильм Сильвестра Сталлоне «Оставаясь живым». В картине Джон Траволта смог показать сложную судьбу танцовщика.

Поистине культовым актер стал после роли Винсента Веги в киноленте Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в 1994 году. Затем было несколько успешных проектов, в том числе комедия «Достать коротышку», мелодрама «Майкл», военная драма «Тонкая красная линия», криминальный триллер «Без лица», трагикомедия «Основные цвета» и драма «Гражданский иск». В 2000 году Траволта стал продюсером фильма «Поле битвы: Земля», в которой сыграл главную роль. Экранизация одноименного романа основателя саентологии Рона Хаббарда стала рекордсменом по количеству наград «Золотая малина».

После небольшого перерыва Траволта появился на экране в 2012 году — с триллером Оливера Стоуна «Особо опасны», где ему компанию составили Аарон Джонсон, Блейк Лайвли, Сальма Хайек и Бенисио дель Торо. Потом актер работал в картине Марка Стивена Джонсона «Сезон убийц», где ему компанию составил Роберт Де Ниро. В 2014 вышла лента «Фальсификатор», где Джон снимался вместе с Кристофером Пламмером. В 2015-м актер получил центральную роль адвоката Роберта Шапиро в интересном проекте телеканала FX «Американская история преступлений», основанном на реальных событиях. Эта работа была отмечена номинациями на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

В 2017 году Джон снялся в криминальной драме «Кодекс Готти», рассказывающую о биографии известного мафиози Джона Готти. Вместе с ним в проекте приняли участие его супруга Келли Престон и дочь. В 2018 году актер снялся в американо-испанском боевике начинающего курдского режиссера Каржана Кадера «Торговый путь», где компанию ему составит Майкл Мэдсен.

Джон Траволта - Бриолин

Музыкальный фильм 1978 года режиссера Рэндала Клайзера, созданный по мотивам одноименного мюзикла. Действие происходит в 1958—1959 годах. Сюжет повествует об отношениях между старшеклассниками — Дэнни Зуко и Сэнди Олссен. Джону досталась главная роль Дэнни, которая принесла славу и узнаваемость. Фильм стал самой коммерчески успешной на тот момент музыкальной картиной и принес в мировом прокате около $395 млн. Картина вызвала такой ажиотаж у поклонников, что появился термин «траволтомания»

Джон Траволта - Криминальное чтиво

Черная комедия Квентина Тарантино 1994 года. Нелинейный сюжет фильма рассказывает несколько историй параллельно, в которых показаны ограбления, философские дискуссии двух гангстеров, спасение девушки от передозировки наркотиков и боксёр, которого обманули. Траволта сыграл Винсента Вегу - бандита на службе у Марселласа Уоллеса. Особое внимание критиков и телезрителей привлек танец, который актер исполнил вместе с Умой Турман. Фильм стал поистине культовым и постоянно находится в первой десятке списка лучших 250 фильмов на сайте IMDb.

Джон Траволта - Пилотирование

Актер страстный фанат авиации. Еще в детстве он мечтал стать летчиком, коллекционировал модели самолетов и мог часами наблюдать за учениями на военной базе ВВС США, расположенной неподалеку от его дома. Однако, перспектива жизни в казармах Джона не впечатлила, и он сделал выбор в пользу актерской профессии. У Траволты есть лицензия пилота, несколько самолетов, и даже был четырехмоторный «Боинг 707-138», который он в 2017-м подарил австралийскому обществу, занимающемуся восстановлением исторических лайнеров. У пилота Джона Траволты несколько тысяч часов налета, а самолёты актера названы в честь его детей.

Джон Траволта - Личная жизнь

Во время работы над картиной «Под колпаком» в 1976 году у Джона начался роман с Дайаной Хайленд, которая была на 18 лет старше. Спустя год Хайленд умерла от рака, на руках у Джона. В 1989 году на съемках семейной комедии «Уж кто бы говорил» он познакомился актрисой и моделью Келли Престон. Их роман закончился свадьбой в 1991 году, а через год у пары родился сын Джетт Траволта. Мальчик погиб в январе 2009 года, в возрасте 16 лет, получив смертельную травму в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки. В 2000 году у Джона и Келли родилась дочь Элла Блю, а 23 ноября 2010 года родился их младший сын Бенджамин. Супруги регулярно посещают семейного психолога, что только способствует, по словам самого Джона, сохранению их семьи.