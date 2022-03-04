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Джонатан Грофф
Джонатан Грофф
Jonathan Groff
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Джонатан Грофф
Jonathan Groff
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Дата рождения
26 марта 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Ланкастер, Пенсильвания, США
Рост
180 см
Биография Джонатана Гроффа
Родился 26 марта 1985 года. Ланкастер, Пенсильвания, США.
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Фильмография Джонатана Гроффа
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик
2021, США
5.0
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.0
В поиске - фильм-прощание
комедия, драма
2016, США
7.0
Холодное торжество
приключения, анимация, комедия
2015, США
6.0
Обычное сердце
драма
2014, США
7.0
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.0
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Джонатан Грофф и Бен Элдридж получили роли в фильме М Найта Шьямалана «Стук в хижине»
Ранее к проекту присоединились Дэйв Батиста и Руперт Гринт.
Написать
4 марта 2022 12:04
Появление нового Морфеуса было запланировано с самого начала работы над «Матрицей: Воскрешение»
Также в фильме должен был сыграть Хьюго Уивинг.
Написать
29 декабря 2021 15:02
Джонатан Грофф призывает смириться с решением Дэвида Финчера не продолжать сериал «Охотник за разумом»
Между тем актер с радостью вернется в третий сезон, если он будет объявлен.
Написать
27 декабря 2021 15:00
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