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Постер к сериалу Фарго
Постер к сериалу Фарго
Постер к сериалу Фарго
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Фарго
Постер к сериалу Фарго
Постер к сериалу Фарго
Постер к сериалу Фарго
Рейтинги
9.0 Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
7 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
9.0 Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Фарго
Фарго (2014 - …) Fargo 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность 41 час 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Фарго» — телевизионное продолжение культового фильма братьев Коэн в жанре черной комедии, с трагическими нотками и мощной криминальной закваской. Каждый сезон — новая история, которая происходит в разные десятилетия. Сюжеты объединены: местом действия, общим направлением событий и несколькими персонажами, а также их родственниками. Зрителя ждут неожиданные повороты, роковые совпадения и специфический юмор в полицейско-бандитской атмосфере.

Фарго - трейлер четвертого сезона
Фарго
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ноа Хоули
Ноа Хоули
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Кирстен Данст
Кирстен Данст Peggy Blomquist
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор Ray Stussy
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор Emmit Stussy
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон Lorne Malvo
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Фарго - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Фарго - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Фарго - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Фарго - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 11 эпизодов
 
Сезон 5 / Season 5
TBA,
 
Новости о сериале
Джон Хэмм, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли получили главные роли в пятом сезоне «Фарго»
Джон Хэмм, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли получили главные роли в пятом сезоне «Фарго»
Сериал «Фарго» продлен на пятый сезон — события развернутся в 2019 году
Сериал «Фарго» продлен на пятый сезон — события развернутся в 2019 году
Пятый сезон «Фарго» может стать последним
Пятый сезон «Фарго» может стать последним
Слушать саундтрек сериала Фарго
Кадры из сериала
Интересные факты

Сериал «Фарго» назван в честь реального американского города из Северной Дакоты. Однако основные события первого сезона происходят в Миннесоте.

Первая попытка адаптировать фильм Итана и Джоэла Коэнов «Фарго» для телеэкранов состоялась еще в 2003 году. Сериал должен был рассказывать о Мардж Гандерсон, на этот раз сыгранной не Фрэнсис МакДорманд, а звездой «Клана Сопрано» Эди Фалько. Сценаристом пилота выступили Брюс Пэлтроу и Роберт Палм, а режиссерское кресло заняла актриса Кэти Бейтс, известная по триллеру «Мизери». Серия действительно была снята и демонстрировалась на ТВ, однако само шоу было закрыто.

Билли Боб Торнтон, сыгравший в первом сезоне наемника Лорна Малво, придумал стрижку своего персонажа самостоятельно.

Как и фильм 1996 года, сериал начинается с титров, утверждающих о правдивости демонстрируемого. Однако ни оригинал, ни ребут не основаны на реальных событиях.

Джесси Племонс и Кирстен Данст, сыгравшие супругов во втором сезоне, начали встречаться в 2016 году и спустя год обручились. Сейчас пара воспитывает сына Энниса Ховарда.

Одно и то же здание используется во всех трех сезонах «Фарго», но для разных целей. В первом —это офис страховой компании Лестера, во втором — мясная лавка Эда, а в третьем — многоквартирный дом, в котором живет Никки.

По словам Ноа Хоули, второй сезон вдохновлен не только «Фарго» Коэнов, но и двумя другими их фильмами «Перекресток Миллера» (1990) и «Человек, которого не было» (2001).

Брюс Кэмпбелл, сыгравший президента Рональда Рейгана, также появлялся на экране в кинокартине 1996 года. Его можно заметить в одной из сцен по телевизору. Коэны использовали архивные кадры молодого Кэмпбелла из мыльной оперы 1980-х годов «Поколения» (1989).

Юэн МакГрегор ежедневно проводил в кресле гримера свыше двух часов, превращаясь в Рэя Стасси. Кроме того, для сцены с обнаженным торсом он действительно набрал лишние килограммы.

В интервью сценарист Ноа Хоули и режиссер Рэндалл Айнхорн подтвердили, что действие сериала и оригинальной ленты братьев Коэнов происходит в одной вселенной.

В каждом сезоне присутствует как минимум один актер, ранее снимавшийся у братьев Коэнов.

Саундтрек ко второму сезону содержит песни из фильмов братьев Коэн «О, где же ты брат?», «Большой Лебовски», «Воспитание Аризоны» и «Перекресток Миллера».

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