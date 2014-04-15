Интересные факты

Сериал «Фарго» назван в честь реального американского города из Северной Дакоты. Однако основные события первого сезона происходят в Миннесоте.

Первая попытка адаптировать фильм Итана и Джоэла Коэнов «Фарго» для телеэкранов состоялась еще в 2003 году. Сериал должен был рассказывать о Мардж Гандерсон, на этот раз сыгранной не Фрэнсис МакДорманд, а звездой «Клана Сопрано» Эди Фалько. Сценаристом пилота выступили Брюс Пэлтроу и Роберт Палм, а режиссерское кресло заняла актриса Кэти Бейтс, известная по триллеру «Мизери». Серия действительно была снята и демонстрировалась на ТВ, однако само шоу было закрыто.

Билли Боб Торнтон, сыгравший в первом сезоне наемника Лорна Малво, придумал стрижку своего персонажа самостоятельно.

Как и фильм 1996 года, сериал начинается с титров, утверждающих о правдивости демонстрируемого. Однако ни оригинал, ни ребут не основаны на реальных событиях.

Джесси Племонс и Кирстен Данст, сыгравшие супругов во втором сезоне, начали встречаться в 2016 году и спустя год обручились. Сейчас пара воспитывает сына Энниса Ховарда.

Одно и то же здание используется во всех трех сезонах «Фарго», но для разных целей. В первом —это офис страховой компании Лестера, во втором — мясная лавка Эда, а в третьем — многоквартирный дом, в котором живет Никки.

По словам Ноа Хоули, второй сезон вдохновлен не только «Фарго» Коэнов, но и двумя другими их фильмами «Перекресток Миллера» (1990) и «Человек, которого не было» (2001).

Брюс Кэмпбелл, сыгравший президента Рональда Рейгана, также появлялся на экране в кинокартине 1996 года. Его можно заметить в одной из сцен по телевизору. Коэны использовали архивные кадры молодого Кэмпбелла из мыльной оперы 1980-х годов «Поколения» (1989).

Юэн МакГрегор ежедневно проводил в кресле гримера свыше двух часов, превращаясь в Рэя Стасси. Кроме того, для сцены с обнаженным торсом он действительно набрал лишние килограммы.

В интервью сценарист Ноа Хоули и режиссер Рэндалл Айнхорн подтвердили, что действие сериала и оригинальной ленты братьев Коэнов происходит в одной вселенной.

В каждом сезоне присутствует как минимум один актер, ранее снимавшийся у братьев Коэнов.

Саундтрек ко второму сезону содержит песни из фильмов братьев Коэн «О, где же ты брат?», «Большой Лебовски», «Воспитание Аризоны» и «Перекресток Миллера».