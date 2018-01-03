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Постер сериала Повзрослевшие
Постер сериала Повзрослевшие
Постер сериала Повзрослевшие
Постер сериала Повзрослевшие
Постер сериала Повзрослевшие
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
5 постеров
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Повзрослевшие

Повзрослевшие (2018 - …)

grown-ish 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность сериала 48 часов 0 минут
О чем сериал

«Повзрослевшие» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре комедии. Этот сериал является ответвлением другого проекта ABC — «Черноватый», который транслировался с 2014 года. Действие «Повзрослевших» разворачивается после того, как старший ребенок семейства Джонсонов — Зои — окончательно вырастает и отправляется в колледж, где встречает множество новых друзей, врагов, а также первую настоящую любовь. Каждую новую серию Зои сталкивается с разными жизненными ситуациями, которые помогают ей немного по-другому посмотреть на мир вокруг нее.

Повзрослевшие - трейлер четвертого сезона
Повзрослевшие
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ларри Уилмор
Ларри Уилмор
Kenya Barris
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Крис Парнелл
Крис Парнелл Dean Parker
Яра Шахиди
Яра Шахиди Zoey Johnson
Холли Бэйли
Холли Бэйли Sky Forster
Франсиа Рэйса
Франсиа Рэйса Ana Torres
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 6-го сезона сериала «Повзрослевшие»
Reachin' 2 Much
Сезон 6 Серия 2
5 июля 2023
Ain't Nothing Like The Real Thing
Сезон 6 Серия 3
12 июля 2023
Pretty Mess
Сезон 6 Серия 4
19 июля 2023
Right My Wrongs
Сезон 6 Серия 5
26 июля 2023
Savior Complex
Сезон 6 Серия 6
2 августа 2023
Toxic
Сезон 6 Серия 7
9 августа 2023
Family Fued
Сезон 6 Серия 8
16 августа 2023
Let Go
Сезон 6 Серия 9
23 августа 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Повзрослевшие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
Повзрослевшие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 21 эпизод
 
Повзрослевшие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 17 эпизодов
 
Повзрослевшие - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 18 эпизодов
 
Повзрослевшие - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 18 эпизодов
 
Повзрослевшие - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2023, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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